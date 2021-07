Cruces políticos en Río Tercero por el nuevo Hospital Provincial Juan Bautista Bustos

Primero fue una ordenanza, aprobada por mayoría, con el voto positivo del oficialismo (UCR) y la primera minoría del Frente Todos por Río Tercero, y la negativa de Hacemos por Córdoba. En la misma se le solicita a la Provincia que habilite el internado del nuevo Hospital Provincial Juan Bautista Bustos, ubicado en el sector sudoeste de la ciudad, ante el estrés producido en el sistema sanitario por la "segunda ola" de la pandemia de Covid-19.

Luego llegó un duro comunicado de la UCR, reiterando esa solicitud, cuestionando a la Provincia, y por elevación, a la Nación y por el "despliegue" realizado para la inauguración de un vivero en Villa Ascasubi, no citada textualmente dicha localidad. No tardó demasiado en publicarse un no menos duro comunicado de PJ, rechazando lo señalado, además de cuestionar al intendente Marcos Ferrer y a las últimas gestiones radicales.

Mientras se aguarda que se habilite el nosocomio que será de alta complejidad, como una respuesta de la salud pública para una amplia región habitada por más de 100 mil personas, en torno al mismo, como está señalado, se generó una discusión política.

El comunicado de la UCR

Luego de que fuera aprobada por mayoría la ordenanza de resolución en el cuerpo deliberativo, la UCR emitió su comunicado, señalando: El 21 de Mayo de este año, mediante comunicado oficial, nos preguntábamos respecto al Gobierno de Schiaretti: “¿Acaso la Fase 1 del año pasado no era para preparar el sistema de salud para afrontar esta segunda ola de pandemia y lo cierto es que no se mejoró absolutamente nada, sino todo lo contrario? Río Tercero sería el gran ejemplo… por el postergado hospital regional (…) Porque estaba ahí, parado su avance hacía dos años, cuando supuestamente se inauguraba en 2019 (…)”

El texto prosigue: Mes y medio después, no sólo que esa pregunta sigue sin respuesta, sino que claramente sus prioridades difieren abismalmente con las demandas y necesidades de nuestra ciudadanía: El Gobierno Provincial inauguró un vivero haciendo un gran despliegue de recursos, que en definitiva pagamos entre todos: como helicóptero, pantallas led, equipos de sonido, entre otros, simplemente para acompañar y demostrar su apoyo incondicional al intendente de esa localidad: Circo.

Y señala: Ahora sumamos una nueva pregunta ¿Las próximas elecciones de medio término, serán las responsables de estos manotazos de ahogado de querer figurar no importa el cómo?

Cita el comunicado: Desde nuestro partido repudiamos absolutamente esta burla constante del Gobierno de la Provincia y su séquito (como el intendente de esa localidad), a nuestros vecinos.

Y concluye: Los dirigentes de una de las provincias más importantes de nuestro país tienen que estar a la altura de las circunstancias y marcar la diferencia y no terminar asemejándose al Gobierno Nacional que inaugura unos tachos de residuos con bombos y platillos, cuando ya hemos perdido a más de 90.000 argentinos por esta mala administración de la pandemia. Al final, parece que, aunque digan lo contrario, son lo mismo.

El comunicado del PJ

El Partido Justicialista de Río Tercero ve con preocupación la politización de la Pandemia que se refleja en la actitud asumida desde el Radicalismo y sus aliados, señala el comunicado del PJ. El Intendente Marcos Ferrer en vez de dedicarse a gobernar la ciudad está buscando colarse en una lista de Diputados, y manda a su partido y sus concejales a atacar, con mentiras, al gobierno Provincial, agrega.

Indica sobre el proyecto aprobado a instancias de la UCR, solicitando que en el nuevo nosocomio se habilite un área destinada a pacientes con COVID-19: Cuestión llamativa, ya que es el Intendente Municipal quien está al frente de la Situación Epidemiológica y Sanitaria de nuestra ciudad, con todo el apoyo del Gobierno Provincial, con canal directo con las autoridades Sanitarias provinciales, con conocimiento minuto a minuto del avance de dicha obra y las estrategias Provinciales de manejo de la Pandemia, seguramente está al tanto de porque todavía no está inaugurada una obra de tal envergadura.

Señala: El Gobierno de Córdoba no solo invirtió en el hospital regional, sino que también va a pavimentar la calle que la Municipalidad no pavimenta para poder acceder de manera correcta. Entendemos que la habilitación del hospital es una prioridad del Gobierno Provincial que seguramente se concretara en el momento que las cuestiones logísticas, de recursos humanos y Coordinación Sanitaria del Sistema Público de Salud así lo permitan. Rechazamos mezclar especulaciones electorales en medio de una crisis sanitaria por la pandemia que golpea al mundo entero y generan desconcierto y angustia en la sociedad.

Prosigue: Apelamos a que el Intendente Municipal salga del modo Campaña Electoral y se ponga a trabajar por la Ciudad. Lamentamos profundamente que se critique de manera maliciosa al Gobierno de Provincial, cuando es el mismo municipio el que promociona cada uno de los programas que la provincia lanza y que pone en manos de los municipios, sea el color político que sea, para que le llegue a la totalidad de los cordobeses.

El Partido Justicialista, no ha salido a hablar de la ineficiencia de la gestión, no por no ver la realidad de la ciudad, si no por No Politizar la Pandemia entendiendo que es algo que nos afecta a todos, más allá de los colores políticos. Pero no podemos dejar pasar las insistentes salidas en los medios criticando el trabajo del Gobierno Provincial, señala el texto del PJ.

Agrega: Los riotercerenses estamos muy de acuerdo con el gobierno de Hacemos por Córdoba, así lo expresamos en las urnas, si no fuera por decisiones de dicho gobierno, no tendríamos, la Avenida Savio, las calles de adoquines, las luces led, las salas cunas, el hospital, el desagüe de calle Catamarca, las escuelas, cámaras de seguridad, autos de seguridad ciudadana, el programa aurora, el anillo de circunvalación, la autovía entre tantas otras obras, planes y programas, que llegan a nuestra ciudad.

El texto cuestiona, finalmente, a las gestiones radicales: hace 20 años que gobiernan y no podemos ver ninguna obra propia, los barrios sin pavimento, sin luces, el polideportivo venido a menos, los semáforos rotos, el mismo centro de hace 20 años, yuyos en los baldíos, veredas rotas, las salas de salud abandonadas, las plazas sin mejoras, los vecinos sin acceso a la vivienda, peor aún, en estos días llego una avalancha de demandas ejecutivas donde se los cita de remate a los vecinos generándoles angustia y desazón.