Río Tercero: un intento de estafa virtual, relatado por quien evitó ser engañada

"Me llegó un mail, el remitente era el banco en el que tengo mi cuenta, en el asunto decía 'su cuenta fue bloqueada; tenía un link, que me llevaba a la página del banco", señaló una joven de Río Tercero que evitó ser engañada el fin de semana por quienes ejecutan estos delitos virtuales.

"La página era casi idéntica a la del banco, pero me llamó la atención la letras con el logo, aunque la diferencia era mínima", prosiguió. "Me pedían actualizar los datos, algo que obvio no hice", indicó. Lógicamente, al chequear su home banking, la cuenta no estaba bloqueada, ni mucho menos. Se trataba de un engaño.

En la supuesta página del banco, se indicaba: "Su cuenta ha sido bloqueada por razones de seguridad". Luego, en un texto se indicaba que se había "detectado un comportamiento sospechoso, que indica que su cuenta está en riesgo". Posteriormente, se solicitaba: "Debes actualizar tu información". Y en esa leyenda estaba el enlace para obtener los datos personales, algo que, por supuesto, no ejecutó. Por otra parte, observando el texto, es notable la existencia de errores gramaticales.

"Luego, observando más en detalle, pude ver que la dirección del correo electrónico, más allá del usuario, que sí figuraba como el del banco, era extensa y no tenía nada que ver con la real. Lo mismo con la dirección de la página web, adonde me había llevado ese link que colocaban", detalló.

"Cuento esto, porque si bien se está alertando que están intentando estafar a mucha gente, lo que observé, es que la página del banco era casi idéntica, excepto por el detalle de las letras, pero casi mínimo", indicó. "Pude evitar que me engañaran, que me estafaran, pero muchas personas caen en estas trampas", concluyó.

La joven, realizó esta detallada descripción para la emisora Mestiza Rock y este sitio de noticias. No es la primera ni la única que ha sufrido estos intentos de estafas virtuales, valiéndose de la nueva era digital en donde muchas de las operaciones con los bancos o tarjetas, se realizan así, y más en este contexto de pandemia.

Esta acción delictiva se conoce como "estafas de phishing". Las modalidades de estafas y fraudes son: perfiles falsos en redes sociales que envían mensajes directos, llamadas telefónicas, mensajes de texto o de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, además de correos electrónicos engañosos para obtener datos personales y bancarios. Este último, fue el caso relatado por la joven.

Recomendaciones

El Banco Central de la República Argentina, en su web, recomienda: No brindes ningún dato personal (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto.

No ingreses datos personales en sitios por medio de enlaces que llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos.

Usá contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números. Tienen que ser fáciles de recordar pero difíciles de adivinar por otras personas. No uses la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios.

Leé cada correo electrónico recibido con cuidado. Verificá que los sitios remitentes sean legítimos.

Tené cuidado con los enlaces sospechosos y aseguráte siempre de estar en la página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión.

No uses equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales.

No uses redes de wi-fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.

Mantené actualizado el navegador, el sistema operativo de tus equipos y las aplicaciones (borrá las que no uses).

Siempre hay que tomarse un minuto antes de actuar. Quienes realizan este tipo de estafas apelan a las emociones, descuidos y urgencias.

¿Cómo diferenciar un perfil verdadero de uno falso en redes sociales?

Los perfiles legítimos tienen una tilde azul de autenticidad.

Los perfiles falsos generalmente solo tienen publicaciones muy recientes y poca cantidad de seguidores.

Si detectás un perfil falso del Banco Central o de otra entidad podés reportar la cuenta como spam directamente en la aplicación para alertar sobre posibles estafas.

¿Qué es el phishing?

Es un correo electrónico que aparenta ser legítimo que se utiliza para que la persona destinataria abra un enlace, complete formularios con información personal o descargue archivos que contienen malware o programas maliciosos. En caso de recibirlo se recomienda eliminarlo inmediatamente.

¿Qué es el smishing?

Es una modalidad de estafa mediante mensajes de texto o cualquier aplicación de mensajería que tiene como objetivo obtener información privada. Al igual que los casos de phishing la recomendación es eliminar el mensaje.

¿Qué es el spoofing?

Es el uso de técnicas de suplantación de identidad. Hay diferentes tipos de spoofing, entre ellos el envío de correos electrónicos o páginas fraudulentas, falsificación de dispositivos o de direcciones IP.

Independientemente del tipo, los ataques de spoofing son maliciosos. Es decir, quienes realizan este tipo de fraudes buscan hacerse pasar por otras personas, organizaciones o empresas para acceder a datos personales, distribuir malware o generar algún tipo de perjuicio.

Cómo protegerse del Phishing

El término phishing proviene de la palabra inglesa "fishing" (pesca), haciendo alusión a utilizar un cebo y esperar a que las víctimas "muerdan el anzuelo".

En el video de la Policía de Córdoba, publicado hace algunos meses, se recomienda visualizar en el mensaje qué tipo de información contiene y si el mismo es sospechoso; ¿cómo es la redacción?, si la misma tiene errores ortográficos o gramaticales; si tiene formas genéricas, como por ejemplo "estimado cliente", entre otros aspectos que develan que se trata de un engaño.

Fuente: Recomendaciones extraídas de la página del BCRA y Policía de Córdoba