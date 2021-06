"Lo ocurrido en un geriátrico de Río Tercero, demuestra la efectividad de la vacunación"

"Si bien estamos en Seguridad, trabajamos conjuntamente con Salud Municipal, y lo que sucedió hace poco en un geriátrico de Río Tercero, nos demuestra la importancia de la vacunación por el Covid-19", señaló Miguel Canuto, responsable de la primera secretaría. "Una persona que trabaja allí, dio positivo para Covid-19, algunos de quienes están en el lugar, adultos mayores, se contagiaron, pero a la enfermedad la pasaron sin complicaciones", graficó en diálogo con este sitio de noticias y la emisora Mestiza Rock.

Canuto recordó que en esa comunidad cerrada, como en todas las de la ciudad, los residentes están vacunados. "El año pasado, hay que recordarlo, cuando aún no había vacunas, y se veía como algo muy lejano, muchas de las personas contagiadas en los geriátricos debieron ser internadas, y muchas también fallecieron. Sin ser un especialista en salud, el dato objetivo, es ese: la vacunación, ahora, evitó que las personas que resultaron contagiadas, se complicaran o fallecieran", señaló Canuto.

Como informan las autoridades sanitarias, las vacunas, según el grado de efectividad, pueden evitar la transmisión del virus, o bien que las personas que resultan contagiadas, hagan formas leves o moderadas del Covid-19, evitando la internación. "Algunas abuelas y abuelos, ni siquiera tuvieron síntomas, más allá de ser el hisopado positivo", recordó.

Si bien el funcionario, como lo señala, no está en el área de Salud, trabaja en coordinación con dicha secretaría, y debe, con el equipo que lo acompaña, realizar un seguimiento de los contagios. "Hay personas que están convencidas de que vacunarse es lo mejor, pero otras aún tienen miedo. Que no lo tengan, la vacuna, cualquiera de las que se están aplicando, salvan vidas. Y a esto lo señalo, con un ejemplo, sin ser médico, pero conociendo como evolucionó la pandemia. Lo del geriátrico, es una muestra de ello", enfatizó.

En Río Tercero, una ciudad que tiene entre 55 y 60 mil habitantes, más de 15 mil personas recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Los primeros en ser vacunados, como sucedió en el país y en la provincia, fueron quienes están en los denominados "grupos de riesgo": personal de salud, residentes de comunidades cerradas, como geriátricos, y adultos mayores. Luego se agregaron otras personas, incluidas aquellas mayores de 50, y también de menor edad, con factores de riesgo.

Canuto llamó, no solamente a vacunarse, en la medida que van llegando las dosis, sino a mantener, hoy más que nunca, el cuidado. "Es necesario hacerlo, más allá de las medidas sanitarias existentes que están fijadas por decretos nacionales y provinciales, por más que se esté vacunado, el uso de barbijos, el distanciamiento social, debe continuar", solicitó. "El año pasado no había vacunas, hoy sí, alcanzar lo que se llama la 'inmunidad del rebaño', no está lejos si continúan llegando dosis, hay una luz que en 2020 no estaba", consideró.

Recordó que la decisión del intendente, Marcos Ferrer, "fue disponer de un lugar con capacidad para vacunar a unas dos mil personas por día", como el Polideportivo Municipal Marciano Melo. "Y si se llegan más dosis, si hay que abrir más 'células de vacunación', se hará, para vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de personas", señaló. Agregó, en tanto, que el equipo de Salud, esta semana inclusive estuvo visitando domicilios, en donde hay personas que no pueden concurrir al vacunatorio, a aplicar dosis.

"Es un esfuerzo más"

"Es un esfuerzo más, conocemos que el sector gastronómico, por ejemplo, es el que más golpeado está por la pandemia en lo económico, pero mientras más se cuide la sociedad y más se vacune, seguramente se irá normalizando la situación", señaló Canuto.

Recordó que las nuevas medidas vigentes, por la tensión en el sistema de salud, debido a la falta de camas, permiten trabajar hasta las 19, con protocolo, al comercio no esencial, y que funcionen los negocios de cercanías. "Eso, cuando bajen los casos, comenzará a flexibilizarse seguramente, pero ahora se está viviendo una situación crítica", indicó.

Sobre el desalojo de plazas los fines de semana, indicó que se decidió extremar esos controles, para que se cumplan todas las medidas sanitarias. "Como lo dije, es necesario por un tiempo que se tome, más allá de los controles que realizamos con la policía, esa conciencia social, porque, además, es injusto que si un negocio tiene limitaciones para trabajar, haya personas que pueden respetar las normas, y no lo hacen", dijo.

Canuto, insistió en que la mayor parte de la sociedad comprende la gravedad de la situación y se cuida, pero otra no lo hace. "Y allí es en donde son los focos de contagios, en las reuniones sociales, no en los comercios que cumplen con los protocolos", recordó. No obstante, indicó que la decisión de que se atienda hasta las 19 solamente, persigue como objetivo, precisamente, que a partir de esa hora se reduzca la circulación.

"Está demostrado, a mayor circulación, especialmente por la noche, hay reuniones sociales, y allí es en donde se producen la mayor cantidad de contagios, por eso, a partir de esa hora, somos inflexibles con los controles: si hay que desalojar un lugar, como de hecho se lo está haciendo, así se actúa, con las actas correspondientes; y si durante el día, vemos reuniones en espacios públicos, como plazas, también, porque sólo se puede circular, no reunirse. Hay normas que son para cuidarnos a todos, y deben cumplirse", concluyó el funcionario.