Las luminarias que no están en un "retorno" de la autovía entre Río Tercero y Almafuerte

"Esas luminarias estaban antes porque suelo pasar por el lugar, pero en este último tiempo empecé a ver que cada vez había menos y me llamó la atención", fue lo expuesto por un lector de este sitio de noticias sobre los artefactos led que ya no están en las columnas que se encuentran en uno de los retornos de la Autovía Gobernador Eduardo Angeloz (Ruta 6), que conecta a la ciudades de Río Tercero y Almafuerte. No sólo envió la información, sino, además, imágenes de ese sitio, como la que acompaña a este informe.

La pregunta, en una primera instancia, con un primer mensaje que llegó a Tercer Río Noticias, fue si, en realidad, estaban esas columnas, pero nunca se habían colocado las luminarias led. La primera respuesta, obviamente, la proporcionó el lector del comienzo: estaban pero ya no están. La segunda fue, ¿qué había sucedido con las mismas?

Este informe se elabora a través del conocido "Periodismo 2.0" o "Periodismo Ciudadano", en donde son los lectores/as, que aportan datos e imágenes, y se redacta especialmente, inclusive visitando el lugar y chequeando los datos. Efectivamente, por alguna razón, los artefactos lumínicos ya no se encuentran.

Otra persona, contó 13 columnas que ya no contaban con las luminarias. De noche, este sitio, visitó el lugar, contó aún más, 19 en esa situación. Se trata del retorno ubicado en el límite de las radios ubanos entre Río Tercero y Almafuerte, que se encuentra en el camino perpendicular que actúa como línea divisoria entre ambos ejidos: el conocido como de la "Cantera Mercadal", que corre de norte-sur y viceversa.

Cuando se inauguró la autovía que une a ambas comunidades por parte de la Provincia, uniendo a dos de las comunidades cuyo trayecto, la antigua ruta de dos carriles, era uno de los que más flujo vehicular tenía en la región por los vínculos familiares, laborales y sociales que poseen, inclusive en algunos momentos más que la Autovía Juan Baustista Bustos, con la que conecta, y que une a las ciudades de Córdoba con Río Cuarto, se dispuso desde la Provincia que todos los retornos del tramo de 7,5 kilómetros serían iluminados.

Ambas autovías, tuvieron esa particularidad: todos los ingresos a las poblaciones de la primera obra, fueron iluminados con tecnología led. En la que une a Almafuerte con Río Tercero, fue para la totalidad de los "retornos".

"No paré, porque no me gusta hacerlo allí, porque considero que es muy peligroso, pero faltan 13, volviendo y hay dos o tres que están quemadas, no están encendidas. Al resto les faltan los artefactos", señaló otro lector.

Este sitio pasó por el lugar, por la noche, y efectivamente contó desde Río Tercero a Almafuerte, el faltante de varias luminarias, y sólo las de un costado de la vía de comunicación, el del norte en ese retorno de la ruta.

La respuesta

Ante una consulta de este sitio de noticias, sobre por qué los artefactos led no están en las columnas, no es que se los robaron, como en principio se podría suponer, sino que fueron retirados para que sean reparados.

Según explicó el gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Roberto Aliciardi, el mantenimiento de la vía de comunicación, que se inicia en Cruz Alta y termina en Piedras Moras, con más de 300 kilómetros de recorrido, convertida en ese sector en autovía, depende el Ente Intermunicipal Ruta 6.

Por la pandemia, amplió Aliciardi, la empresa contratada por el mismo, no pudo enviar a personal para realizar esa tarea. La firma se encuentra en Buenos Aires, y es la responsable de la reparación. "Es por ello que nos contrataron para retirar los artefactos, para que sean reparados", explicó.

El trabajo se realizó -estimó el gerente- hace unos dos meses y fueron entregados los artefactos al ente a cargo de la ruta. Luego, una vez reparados, serán colocados nuevamente. Se trata de más de 20 de los mismos.

Lo que en principio podría haber generado dudas, si alguien los hubiera robado o bien, que aún no se hubieran colocado desde el emplazamiento de las columnas, quedaron despejadas. No se encuentran por lo apuntado.

Siguiendo con las luminarias

Otro detalle que se observa, es en la vieja estación de peaje Piedras Moras. Cuando se construyeron ambas autovías, la que une a Córdoba con Río Cuarto y la que une a Río Tercero con Almafuerte, se transformó también en autovía, aunque no en toda su extensión, la antigua ruta que une a las otras dos.

Como ya se ha señalado en otro informe, sobre la Autovía Bustos, por donde se accede a esa conexión, que une a la misma con el dique Piedras Moras, Almafuerte y Río Tercero, el acceso a la misma, es trabado, con un retorno, un pequeño cartel marca el ingreso, con el nombre de ambas ciudades, y la primera parte, de ese trayecto, es dos carriles, hasta llegar al sitio en donde se encontraba la vieja estación de "Peaje Piedras Moras".

Allí, en donde se encontraban las cabinas de cobro, luego demolidas, nuevamente se convierte en autovía, hasta el sector del dique, en donde por razones lógicas, se pasa por el mismo a través de una ruta de dos carriles.

Lo llamativo, es que, además de la pésima señalización de acceso a esa conexión vial, desde la autovía Bustos, en donde bien se podría haber previsto o construir ahora un bypass vial, con un puente, salidas y una rotonda, esencialmente por seguridad, en el sector en donde estaban las viejas cabinas y se transforma en autovía para quienes transitan en sentido norte-sur, o en una ruta, para quienes lo hacen en el sentido inverso, además de la carencia de señalización en carteles, están las torres y las luminarias del antiguo peaje, apagadas.

La viaje estación de peaje Piedras Moras, con sus luminarias apagadas

En las oficinas del viejo peaje, situadas en la margen este del lugar, se percibe luz en su interior. Cuando se demolieron las cabinas, se anticipó que allí se instalaría la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba, y cuando uno pasa por el lugar, todo indica que es así.

En el verano, este sitio publicó un informe en donde se citaba esa carencia, y las otras, señaladas previamente. La pregunta es: si esas luminarias están allí, ¿cuál sería el inconveniente para que fueran encendidas y el lugar estuviera señalizado correctamente?

Lo bueno, lo malo y lo feo

Ambas autovías, la que une a Córdoba con Río Cuarto, como la que conecta a Almafuerte con Río Tercero, han sido un acierto, con una inversión importante en materia vial: mejoraron la fluidez del tránsito, pero, sobre todas las cosas, otorgaron márgenes de seguridad que antes no existían, cuando eran rutas de dos carriles.

Por otra parte, debe recordarse que se trata de autovías, y no de autopistas, que es diferente. Y están quienes conducen sus vehículos a excesivas velocidades, y no se trata de autopistas. No obstante, en el caso de la autovía Bustos, se podría mejorar lo expuesto, algo que desluce una obra importante y necesaria en materia vial.