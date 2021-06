Río Tercero: piden que se pongan en marcha la "Fundación Deportiva Municipal"

Uno de los integrantes del Frente de Todos en Río Tercero, Ramón "Nito" Rodríguez, quien además es triatleta, reclamó en un escrito que se pongan en marcha la "Fundación Deportiva Municipal". Lo hizo luego de que el ENARD decidiera excluir por cuestiones económicas a varios atletas para el Sudamericano, que finalmente pudieron estar gracias a un influencer y de un proyecto sobre el tema, presentado por el bloque de la UCR.

La atleta Noelia Martínez y todos y todas nuestros deportistas locales deberían estar apoyados por la FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL, según lo establece la Ordenanza Nro. 3518/2012, señala el escrito de Rodríguez.

Recuerda lo sucedido recientemente, en donde gracias al influencer Santiago Maratea, se reunieron los fondos "para que 33 atletas que el ENARD decidió que no viajaran a Guayaquil al Sudamericano de Ecuador, por razones económicas", finalmente pudieran hacerlo y participar del torneo.

En ese sentido, agrega que "desde el bloque oficialista UCR se impulsó un proyecto de resolución que reclamaría al ENARD que se restituya el 1% de la facturas de celulares para volver a crear el fondo de financiamiento para deportistas de todo el pais, algo que fue derogado en el gobierno de (Mauricio) Macri". Indica: "Entendemos que esta bien que así se proceda".

No obstante, señala el escrito, "no se debe olvidar que tenemos una Ordenanza 3518/2012 que ya tiene nueve (9) años y no se le ha dado cumplimiento por parte de nuestras autoridades locales, la que en su momento fuera votada de manera unánime por todos los concejales de nuestra ciudad".

Concluye: "Reclamamos nuevamente que la misma se cumpla en todos sus términos, ya que es una norma en vigencia y como tal debe ser cumplida, obedeciendo a los deberes públicos en tal sentido. Somos Capital Nacional del Deportista, no debemos olvidarnos de eso".