Desarticularon cinco "fiestas clandestinas" en Río Tercero

En el mensaje en vivo que por las redes sociales que brindó el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, el domingo en horas del mediodía, además de señalar que ya no quedan camas de UTI para pacientes Covid-19 en el sistema privado y que la situación sanitaria es "muy delicada" en la ciudad, informó que se desarticularon entre la noche del sábado y madrugada del domingo, cinco "fiestas clandestinas".

El municipio realizará -indicó Ferrer- una presentación judicial, con los nombres y apellidos de quienes participaron en las mismas, además de los organizadores. "Se detectaron cinco fiestas clandestinas y entre las personas identificadas hay más de 114", detalló el jefe comunal.

"Si hemos encontrado a 114 personas que no tienen conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo, también involucra a mucha gente que seguramente estaba enterada de esta situación en su grupo familiar", dijo. "No me pueden decir todos que no sabían que sus hijos se iban a una fiesta o en dónde estaban un sábado a la noche. Para resolver el problema que tenemos, necesitamos de la colaboración de todo el conjunto de la ciudad de Río Tercero. No lo puedo hacer sólo, no lo pueden hacer solas las fuerzas de seguridad", agregó.

Recordó que el municipio realizó un "esfuerzo muy grande para mantener el equilibrio económico en la ciudad, tratando de ser flexibles, para que el comercio y el sector productivo sigan funcionando con la mayor normalidad posible dentro de las restricciones que tenemos", apuntó. En virtud de ello, dijo estar "seguro" que de quienes participaron en las fiestas, "algún vínculo con los sectores económicos y productivos" debe existir.

"Que la ciudad siga funcionando, que el comercio siga abierto, que las industrias sigan funcionando", señaló Ferrer, es algo que "se puede ver afectado por este grupo de irresponsables que no entienden que participar de una fiesta clandestina por más que parezca divertido agrava el problema sanitario y puede generar un daño enorme a las familias de Río Tercero". "No sólo desde el punto de vista de su salud sino desde lo económico también, porque cada vez que hay un descontrol, el que lo termina pagando es el comerciante que no tiene nada que ver con esta situación", manifestó el intendente. "Seamos solidarios", solicitó.

Presentación judicial

Ferrer, amplió sobre dicha situación: "En el día de mañana (por el lunes) y en función de esto que ha ocurrido, voy a hacer una presentación con los nombres de cada una de las personas que participaron en las fiestas clandestinas y de los organizadores, al Poder Judicial, para que tome las medidas correspondientes".

Agregó que esto se realizará, además "de las multas que aplicará el municipio o del trabajo comunitario", para los asistentes a dichas reuniones, prohibidas en el actual contexto sanitario.

Debe recordarse que, además de la intervención de la Justicia, también actúa en estos casos el Juzgado de Faltas Municipal, con la aplicación de multas. Las sanciones económicas, se decidió recientemente, pueden ser canjeadas por trabajos comunitarios. No obstante, como está señalado, con la presentación en la Justicia, paralelamente se inicia una causa judicial, ya que se están violando artículos del Código Penal.