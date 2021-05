Tras perder la visión de un ojo, denunció penalmente a un oftalmólogo de Río Tercero

La joven tiene 26 años y la presentación por una presunta mala práxis fue el pasado 23 de abril en la Unidad Judicial de Río Tercero. La investigación de la fiscalía está en proceso, por lo que no se citan los nombres de la mujer ni del oftalmólogo al que denunció penalmente. Ocurrió luego de perder la visión en su ojo izquierdo, tras ser intervenida y tener que ser sometida, inclusive, a un trasplante de córneas, que se realizó en Buenos Aires.

Según explicó la pareja de la joven, todo sucedió luego de que fuera intervenida por corregir su problema de miopía y astimagtismo. Lo que parecía ser una intervención habitual, se complicó un día después, cuando comenzó con molestias en uno de sus ojos. La cirugía estuvo a cargo del oftalmólogo denunciado penalmente, que desarrolla sus tareas en la ciudad y también en Córdoba, en donde fue operada.

"Ella comenzó al día siguiente con dificultades en su ojo izquierdo, comenzó a medicarla y le pedimos, como no mejoraba, que nos derivara a Córdoba, para consultar. Finalmente accedió a hacerlo, pero ya era tarde", señaló.

Fue en un centro de la capital provincial en donde les sugirieron que consultaran a un especialista de esa ciudad, amplía el joven. Allí le señalaron que el problema era no haber enviado una muestra para ser analizada y conocer qué medicación necesitaba. "Le había recetado corticoides y el cuadro empeoró, por eso, insistimos para la derivación", recordó la pareja de la mujer, detallando que era un "hongo que le provocó una infección".

Finalmente, tras ser sometida a otras intervenciones, debieron concurrir a Buenos Aires, ya que se necesitaba un trasplante de córnea, algo que fue rápido por la gravedad del caso. Si bien se pudo salvar el globo ocular, luego sufrió un desprendimiento de retina, por lo que fue intervenida nuevamente, perdiendo la visión.

"Cuando llegamos a Córdoba después de que nos derivara, ya era tarde, tanto, que de priorizar la visión ya pasamos a priorizar que no perdiera el ojo", señaló el joven, pareja de la mujer que es docente. Todo sucedió en medio del contexto sanitario actual. Destacó: "Estamos agradecidos a los médicos de Córdoba y Buenos Aires, y al Incucai, que en plena pandemia y sin vuelos comerciales, logró buscar la córnea en otra provincia".

Recuerda que en todo este proceso, vivieron momentos de suma angustia y, si bien, progresivamente su pareja pudo recuperar medianamente su actividad habitual, nada es sencillo. Indicó que en la capital del país necesitaron de 300 mil pesos para el trasplante, y luego más de 200 mil por el desprendimiento de retina.

La denuncia penal fue presentada por la propia mujer en la Unidad Judicial, en donde detalló paso a paso lo que había sucedido. La misma quedó caratulada como "lesiones graves culposas". Como está señalado, la investigación está en curso. "Hay gente que nos felicita por el valor de realizar esta denuncia, cuando en realidad hicimos lo que corresponde, porque estas cosas, no pueden dejarse pasar", señaló, quien espera junto a su pareja, que la Justicia se expida, por lo que considera, lógica la reserva de nombres hasta que eso suceda.

"Está la denuncia hecha, esperemos que la Justicia avance, y si determina que hay una responsabilidad de esta persona, como consideramos que existe, estamos seguros de ello, no porque se nos ocurra, sino por lo que nos explicaron después, con las consecuencias que todo esto tuvo, allí será otra historia. No podíamos quedarnos sin hacer nada, porque no hablamos de algo sencillo, ella perdió la visión de un ojo, nada menos", expresó.