Sectores del PJ riotercerense sobre Bullrich: "Tienen en la mentira su principal arma"

Sectores del Justicialismo de Río Tercero, emitieron un comunicado en donde cuestionan lo expresado por la presidenta del PRO Nacional, Patricia Bullrich, quien señaló en declaraciones periodísticas que habría existido un pedido de coimas del Gobierno al laboratorio Pfizer para adquirir sus vacunas, algo que posteriormente la propia empresa desmintió.

Bullrich en un programa de la señal de noticias del diario La Nación, había sostenido: “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente (Alberto Fernández) no lo ignoraba”.

"Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19", aseguró la empresa, a través de un comunicado.

El comunicado de sectores del PJ riotercerense

En el comunicado de los justicialistas riotercerenses, se indica: "Una vez más, Patricia Bullrich, Pta. Del Pro, principal partido de la oposición, vuelve a sorprender negativamente a la sociedad argentina, haciendo una denuncia mediática, no en la Justicia". Y prosigue: "Es obvio que no lo haga, porque no tiene ninguna prueba para presentar ante la misma".

Recuerda el texto de sectores del PJ: "Ella afirma que el ex ministro de salud de la Nación, Gines González García. le habría pedido un retorno al laboratorio Pfizer, para comprarles la vacuna contra el COVID 19". Señalan: "Tan absurda, torpe e incoherente es esta mentira que el propio laboratorio salió a desmentirla".

Consigna el texto del comunicado: "El macrismo o Juntos por el cambio, tienen en la mentira y el engaño su principal arma para hacer política. La usaron para ganar en el año 2015, y fue una práctica habitual, durante los cuatro años de gobierno del ex Pte. Mauricio Macri. Todas y cada una de esas mentiras están en la memoria del Pueblo".

El comunicado señala que "hoy en plena pandemia, siguen haciendo lo mismo, tratan de aprovechar el malestar de la población, por las restricciones, para ir en contra de las medidas sanitarias, y entorpecer la tarea del gobierno, ocasionando un grave daño a las Instituciones de la Democracia, minando la credibilidad de los ciudadanos".

Los justicialistas riotercerenses consideran en su texto que "no es casual el momento elegido, para decir esta enorme mentira, justo la semana que más dosis de vacunas llegan al país, de distintos laboratorios. Es esta buena noticia para los argentinos, este hecho positivo para la población, aunque parezca increíble, lo que más le molesta a la oposición de Juntos por el Cambio".

Y concluyen: "Nuestro gobierno, con el Pte. Alberto Fernández, no se va a detener por esta patraña, mal que les pese, contestándoles, con la única verdad que es la realidad, continuando con el mayor plan de vacunación de nuestra historia, que nos va a permitir dejar atrás esta pesadilla. La mentira, el agravio y el odio solo destruyen y no tienen lugar en el futuro, ante la decisión de un Pueblo, que eligió en octubre del año 2019, transitar el camino de la solidaridad, la esperanza y el sueño de construir una sociedad más justa e igualitaria".

El comunicado lleva la firma de los siguientes sectores:

