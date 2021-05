El riotercerense Gustavo Fernández, campeón en Barcelona y va por Roland Garros

El riotercerense, Gustavo "Lobito" Fernández, número dos del mundo en tenis adaptado, se adjudicó el ITF 2 Series de Barcelona, al derrotar en la final al belga Jef Vandorpe por 6-1 y 6-4, consagrándose campeón del torneo.

Según recuerda el sitio Paradeportes, el número dos del mundo arrasó en el certamen: solo cedió un set. “Buena manera de empezar la gira. A seguir”, publicó Gustavo tras el triunfo.

Su regreso al circuito mundial (no competía desde marzo) se dio de la mejor manera y ahora se vienen tres torneos en Francia.

Final del partit!🏆



Últim punt impressionant!👏



L'argentí i número 2 mundial @gustifernandez4 es proclama campió del @TRAMBcnOpen després de superar al belga @VandorpeJef en dos sets!🎾



🇦🇷 Gustavo Fernandez 6 / 6

🇧🇪 Jef Vandorpe 1 /



Moltes felicitats!🤩 pic.twitter.com/B9lCscxi86 — BCN Esports (@BCN_esports) May 22, 2021

Uno de esos torneos, será Roland Garros, del 4 al 7 de junio. Gustavo irá por ese Grand Slam que ya ganó en 2016 y 2019.

"Contento de poder terminar la semana con el título, que en definitiva era lo que veníamos a buscar, pero también contento de haber sumado horas de cancha, horas de entrenamiento, tratando de encontrar filing, sensaciones, y trabajando mucho por eso", señaló Gustavo luego de recibir su trofeo.

"Para tratar de seguir subiendo el nivel, no vengo de un buen arranque del año, y este tipo de cosas me viene muy bien porque sumé muchas horas, trabajando mucho, las que me suban en confianza y en la búsqueda del nivel al que quiero llegar", prosiguió.

"Tengo que tratar de ir evolucionando día a día y creo que eso se logró a lo largo de la semana, cada día fui sintiéndome un poco mejor, jugando mejor, y eso es algo para valorar. ¿Es en dónde quiero estar? No. Me falta mucho y tengo que trabajar para ello, pero es un buen arranque y hay que valorarlo", indicó.