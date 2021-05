La "industria madre" de una ciudad, Fábrica Militar Río Tercero, cumple 85 años

Puede resultar contrafáctico. De hecho es así, pero si la Fábrica Militar Río Tercero no se hubiera instalado en la ciudad antes de la primera mitad del siglo 20, seguramente la historia de la ciudad hubiera sido muy distinta.

Río Tercero, pasó de ser un caserío a un pueblo, con la llegada del ferrocarril, y se transformó en una ciudad por el movimiento económico y social que generó el establecimiento. A partir de dicha industria, se radicaron en el otras grandes plantas, como Atanor, primero, y Petroquímica Río Tercero, luego, además de empresas satélites que transformaron a la comunidad en un centro urbano de oportunidades.

La llegada de la entonces Fábrica Militar de Munición y Artillería, como se llamó en sus comienzos, siendo rebautizada con el nombre que tiene actualmente, cuando se agregó a la División de Producción Mecánica, el Grupo Químico, lo cambiaría todo. Personas desde diferentes lugares comenzarían a arribar a lo que era entonces un pequeño pueblo, y lo hicieron también familias, que se establecieron para siempre en Río Tercero. Fabricaciones Militares, como empresa estatal, sería fundada el 9 de octubre de 1941.

Hace apenas unas décadas, surgieron las generaciones que nacieron efectivamente en la ciudad. Quienes llegaron desde mediados del siglo 20, y en los años sucesivos, lo hicieron con tonadas diversas. La empresa estatal, no sólo se transformaría -como está indicado- en una fuente laboral importante, sino que, a partir de la misma, se generaría un desarrollo económico transformando a la ciudad, en una comunidad de "pleno empleo".

En 1936 se colocaba la "piedra fundamental" de la industria. Se construirían las obras para la instalación de la planta y los edificios administrativos. Comenzaría a producir elementos para la defensa un lustro después. En 1947 se creaba, como está apuntado, el Grupo Químico Río Tercero. El predio en donde se encuentra es de 450 hectáreas. En el mismo, además, están asentadas, Atanor y Petroquímica. En algún momento, ambas industrias, tuvieron participación estatal, pero luego, en los noventa, fueron privatizadas.

La Fábrica Militar, además, contaba con una Escuela de Aprendices (hoy reabierta como Centro de Capacitación) en donde se formaban los futuros trabajadores y un Policlínico, para que los mismos fueran atendidos. Allí, en ese lugar, nacieron muchos riotercerenses.

Entre finales de la década del ochenta y principios de los noventa, todo comenzó a decaer. En julio de 1990 se conocía la posibilidad de que la fábrica pudiera ser privatizada. En 1991 las plantas del complejo de Fabricaciones Militares (Río Tercero, Villa María, Fray Luis Beltrán, Azul), quedaban "sujetas a privatización", por la ley 24045. La misma sería derogada ya avanzado el siglo 21.

De unos dos mil agentes, que había tenido la industria en su momento de mayor actividad, ese plantel se redujo, en el prólogo del siglo 21, a 196. Ya había pasado la voladura de la industria, determinada por la Justicia como un atentado. Aquel hecho, debe recordarse, no sucedió de una manera aislada al contexto de entonces.

Además del régimen de retiros voluntarios, que menguó la cantidad de personal, en julio del '91, eran pasadas a disponibilidad 195 personas de la planta permanente. Un año después del atentado a la planta y la ciudad, bajo el mote de "Reconversión Laboral", se producía el despido de 424 trabajadoras y trabajadores.

El establecimiento estuvo a punto de ser privatizado, algo que no sucedería por el reclamo sindical y por estar el sector bajo investigación judicial. Si bien se indicaba que al ser vendida una parte del predio, se generaría el trabajo que se necesitaba, se denunciaba que sólo se trataba de un "enorme negocio inmobiliario".

La fábrica, pudo mantenerse, reducida casi a su mínima expresión, con la División de Producción Química, que era lo que generaba los recursos para continuar funcionando. En los años por venir, luego de 2003, el personal fue incrementándose, a partir de inversiones en la misma, especialmente en la División de Producción Mecánica.

Si bien, la modalidad del contrato por un año, no le otorgó la seguridad a quienes desarrollaron sus tareas en la planta, colocando a los trabajadores en una situación de precariedad, los números en la facturación demostraban que efectivamente se producía y se vendía, sin prescindir de personal, sino incorporando más fuerza laboral. Sin embargo, entre 2017 y 2018 serían despedidas 100 personas. Lo mismo sucedía en las otras plantas, como en la sede central de la empresa. Una de las fábricas, la de Azul, fue directamente cerrada.

Hace ya varios años, quien escribe, tuvo la oportunidad de dialogar con Alicia, la hija del conocido como "Padre de la Siderurgia Nacional", Manuel Nicolás Savio, impulsor del complejo de Fabricaciones Militares.

La mujer, luego de una entrevista, café mediante, acompañada por su familia, era consultada sobre el "orgullo" que seguramente sentía al recorrer, por ejemplo, una ciudad, como Río Tercero, en donde una de sus principales avenidas y dos escuelas, llevaban el nombre de su padre. "Orgullo, claro, pero también tristeza, por lo que le hicieron a esa fábrica", respondía. La industria, intentaba recuperarse después del vendaval de los '90.

Cuando hay trabajo, las comunidades se nutren del movimiento económico que se genera a través del consumo interno, tanto sea en el comercio como en los servicios. Río Tercero a esto lo conoce muy bien.

Cuando se produce la pérdida de puestos laborales, y ese dinero deja de ingresar al circuito económico, la situación se invierte, y más aún en ciudades como por ejemplo ésta, que se nutre de sus industrias.

La pérdida del trabajo, sea el de uno o el de decenas de personas, es una pésima noticia. No lo es sólo en lo económico, sino por lo que esto genera emocionalmente en las familias y en una parte de la sociedad.

Pierde el comerciante, que deja de vender, colocándose en riesgo no solo su propio emprendimiento, sino, además, el trabajo de sus empleados. Pierde quien presta servicios. Pierde la comunidad.

Río Tercero, conoce de esa sensación. No sólo en los noventa, a la industria la utilizaron para negociados ilegales y hasta hicieron estallar, generando un estado de conmoción en la sociedad, sino que, además, la diezmaron laboralmente. Luego, cuando se había recuperado, por lo menos en parte, la producción, el mismo modelo se aplicó otra vez. Hasta se indicó que en la planta estatal nunca se habían fabricado vagones.

Una falacia. Sólo basta con repasar la historia: entre 1972 y 1990, en la industria se fabricaron 1.023 vagones. Entre 1961 y 1987, se repararon 4.662. Además de los elementos para la defensa, ese también era (es) el perfil de la planta en su División de Producción Mecánica. El potencial productivo de la industria generaba empleo y un efecto cascada económico en otros sectores. De hecho, aunque en menor medida, sigue siendo así.

No sólo se trata de una cuestión económica, sino también social. Quien más o quien menos, lo quiera o no, es un nieto o un hijo, un descendiente de la "industria madre" de la ciudad, más allá de que sus padres o abuelos no hayan trabajado en la planta estatal, pero llegaron a la ciudad por aquello que ésta generó.

Hoy, esa fábrica, que transformó la historia de Río Tercero, incidiendo, además, en el curso de miles de historias, está cumpliendo 85 años.