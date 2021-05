Un bebé de Río Tercero debe ser operado para no perder la vista y hay acciones solidarias para reunir el dinero

Pedro, un bebé de Río Tercero, que tiene menos de un mes, necesita ser operado de urgencia para no perder la vista. Para ello, se están llevando adelante diferentes acciones solidarias para reunir más de 500 mil pesos que se necesitan para la intervención. Inclusive hay una cuenta para quienes puedan colaborar con dinero.

Tiene menos de un mes, se llama Pedro, y es un bebé de Río Tercero que necesita, por un problema congénito, ser intervenido de urgencia para no perder la vista. Se están realizando campañas para reunir los fondos que su familia necesita para costear la operación. En principio, indica su papá, Diego Coria, son más de 500 mil pesos.

En diferentes medios de la ciudad, se viene colaborando con esta campaña, como lo están haciendo muchas personas, no sólo de la ciudad.

En diálogo con Mestiza Rock y este sitio de noticias, Diego agradeció la solidaridad demostrada hasta ahora para que su hijo pueda ser intervenido, pero falta dinero para llegar a la suma necesaria. Según explicó, no solamente en Río Tercero, sino en diferentes lugares del país, por las redes sociales, se hizo conocida la historia y la gente colabora. "Les quiero agradecer, porque hasta en otras provincias, están llevando acciones solidarias para que mi hijo pueda ser operado, pero esto es el comienzo, falta mucho todavía", dice.

Recurrieron a los mejores especialistas, en Córdoba y Buenos Aires. La respuesta fue idéntica: es una intervención delicada y debe ser antes de los tres meses desde el nacimiento. "Estuvimos en Buenos Aires, por recomendación del especialista de Córdoba y la respuesta fue la misma", señala. "Tengo un trabajo, pero es el único ingreso en la casa, no podemos reunir ese dinero. Recién llego de Buenos Aires, me encuentro trabajando, y hace desde el domingo a las siete que no pego un ojo, pero por mi hijo, todo", enfatiza.

El bebé nació con cataratas y glaucoma congénitos y edema corneal. "Se da un caso, por lo que nos dijo el especialista, en un millón de nacimientos. Le tocó a mi hijo. Nosotros nos aferramos a la ciencia médica y también a la fe. Creo mucho en Dios, y sé que nos ayudará para que la operación le permita no perder la visión", indica Diego.

Tras el nacimiento del bebé, a los pocos días, la pediatra les señaló a Diego y a Silvina, la mamá, que consultaran rápidamente en un centro especializado en oftalmología infantil. "Fuimos a un centro de Córdoba, en donde el especialista nos explicó que el caso era grave. Por eso, nos sugirió que realizáramos una segunda consulta, buscáramos una segunda opinión en Buenos Aires, en donde la respuesta fue la misma", recuerda Diego.

Detalla que la cirugía consistirá en "agrandar la pupila, entrar al ojo, sacar la catarata y poder operar el glaucoma". "Si se logra que la córnea vuelva al tamaño que debe tener se evitaría un trasplante" de la misma. La primera intervención se realizará en uno de los ojos, y tras unos 15 días se intervendrá en el otro, explica.

Diego señala que confían en que la primera intervención en el bebé sea exitosa. De no ser así, indica, ya se necesitaría de un trasplante de córneas, algo que debe efectuarse en el exterior, ya que en recién nacidos en el país no se realiza.

Indica que la operación se realizará en Córdoba. Concluye agradeciendo nuevamente "por la solidaridad que muchas personas están demostrando" para con su hijo y la familia.

Hay una cuenta en donde se puede colaborar con dinero, para reunir los fondos necesarios y que el bebé pueda ser intervenido. Es una cuenta de Mercado Pago. El número es el 0000003100045803188258. La cuenta está a nombre de la mamá, Silvina Cañadas.