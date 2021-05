El Covid-19, el "negacionismo" y otros intereses, sus mejores aliados en la pandemia

Aún están quienes insisten en minimizar lo que está sucediendo no sólo en la Argentina, sino en el mundo, con la pandemia del Covid-19. Ese negacionismo de una realidad, dura, triste, terrible, que padecen ya millones de familias en el planeta que perdieron a un ser querido, hace que la misma sea más dura, más triste y más terrible.

La imagen de portada lo dice todo: quien no crea, puede colaborar con el personal de salud que en el mundo, miles y miles resultó contagiado, y en muchos casos terminó falleciendo.

"Se solicita voluntarios que no crean en Covid-19". Con este particular "anuncio", dos sanitarias españolas decidían ironizar sobre las afirmaciones del cantante Miguel Bossé, uno de los negacionistas más famosos de ese país y del mundo.

Las actividades exigidas en su petición son las mismas que el resto de profesionales pero, "como el virus no es real" no se necesitarán "equipos de protección" como los que portan en la fotografía. Un documento que va firmado en nombre de todo el equipo de salud.

Como se ha citado en infinidad de columnas en este sitio de noticias, no importa si el virus surgió de un mercado de animales de China, de un laboratorio o de un repollo. Es más, no importa si la tierra es redonda o es plana. En la misma millones de personas sufren por este virus que colocó de rodillas a la humanidad.

Existe un dato concreto: el Sars Cov 2 continúa estando, es pandémico, y está ocasionando no sólo en el país, que estuvo y está a riesgo de saturación en diferentes lugares su sistema de salud por la cantidad de hospitalizaciones producto de las complicaciones por la Covid-19, sino en el mundo, una crisis sanitaria.

Se insiste en que la tasa de letalidad es baja, considerando que oscila en un dos por ciento. La tasa de letalidad, es el porcentaje de fallecimientos por una determinada enfermedad. Es distinta la tasa de mortalidad, que son los decesos de personas por diferentes causas en una población y un periodo determinado.

Otra vez, como en otras columnas: en Río Tercero, una ciudad mediana del interior del interior de Argentina, en octubre de 2020, cuando fue el pico de la primera ola de la pandemia, la tasa de mortalidad se duplicó con respecto al mismo mes de 2018 y 2019.

En octubre de esos dos años, los fallecimientos por diferentes causas fueron 35, respectivamente. En el mismo lapso del año pasado fueron 69 los decesos informados oficialmente por el Registro Civil Municipal.

Por otra parte, el riesgo de saturación de los sistemas sanitarios, no sólo se incrementa por la cantidad de personas que no pueden recibir la atención adecuada, y que padecen las complicaciones del Covid-19, sino para quienes sufren de otras patologías.

Vale la pena recordar lo señalado como respuesta a lo propalado por un grupo denominado "Médicos por la Verdad", quienes señalan que se trata de una conspiración planetaria y que la cuestión no es tan grave, por el sanitarista cordobés Oscar Atienza: "Esa verdad se termina cuando se llenan las terapias intensivas".

La pregunta: ¿es tan difícil comprender lo que está sucediendo? Las imágenes en donde hay personas aguardando por atención en centros de salud, que se han observado en diferentes naciones, inclusive vecinas, no son extraídas de un set de filmación de una película del cine catástrofe, sino de la dolorosa realidad.

Y esa realidad, continúa siendo negada. Un ejemplo, cercano, es lo sucedido en Brasil. El presidente de ese país, Jair Mesías Bolsonaro, que de "Mesías", si le colocaron el nombre por Jesús, debe tener sólo eso, el nombre, desde comenzada la pandemia la minimizó como minimizó a la enfermedad. Hasta se acuñó un nuevo término, el "bolsonarismo".

El resultado se observó hasta no hace mucho, y sigue visualizándose: convirtió a su país, como lo han señalado especialistas, que se reitera, una vez más, no son parte de una gran conspiración planetaria, en una "bomba epidemiológica". No sólo se saturaron los sistemas de salud en varios estados, con gobernadores que se revelaron ante semejante dislate presidencial, sino que las imágenes de los cementerios colapsados es aún terrorífica.

En nuestro país, el efecto "Bolsonaro", también llegó y está. No se fue. Muchas personas comulgan con el mismo. Creen que "no es para tanto" que es una "gripecita", o "que si tenés miedo, el virus te agarra", como si el el Covid, diferenciara entre quien teme y quien no, por algo que, obviamente, genera incertidumbre. No se trata de ser más o menos valiente, desafiando y negando una realidad que existe. Se trata de cuidarse y cuidar al resto.

Las estadísticas, que no son fríos números, sino vidas, historias, familias, indican que en la Argentina, en la segunda ola de la pandemia, fallecen diariamente en promedio unas 400 personas por las complicaciones generadas por el Covid-19. Es como si dos aviones de línea se precipitaran a tierra por día. Y lo peor, es que ese detalle, terrible, se naturalizó.

Además del negacionismo, que todavía persiste en un sector de la sociedad, se suman otros factores, que hacen a la pandemia aún más complicada y trágica: existe cierta dirigencia que juega con la misma y ciertos "periodistas" que ejecutaron (ejecutan) con ésta, un juego perverso. Primero promovieron que la gente no se cuidara, se contagiara, que falleciera, y luego cuestionaron el manejo oficial de la cuestión sanitaria, la que de hecho, tuvo falencias, y muchas, pero con la vida de millones de personas no se juega. Con la vida, no se juega.

Promovieron la idea de que la vacuna, la primera que llegó al país, la Sputnik V, era "un veneno". Hasta una diputada cordobesa se animó en la cámara baja, en un cruce de palabras con el presidente de la misma, a señalar que no se sabía "qué mierda" le estaban colocando a la gente. Además de promover la idea del "veneno", ejercitó un despojo de ordinariez.

Lograron que muchas personas dudaran en colocarse la vacuna, "la rusa", como la mencionaban despectivamente, que terminó siendo la más solicitada, por esas cosas del destino o porque gran parte de la sociedad, como dicen en el barrio, "no come vidrio". No se le puede inocular veneno todo el tiempo (no una vacuna, sino desinformación y odio a la gente) porque en algún momento dice "basta".

Lo hizo un sector de la dirigencia pero también lo hicieron (lo hacen) quienes estaban (y están) en medios que llegan a millones. Muchas personas con factores de riesgo dudaron, no se vacunaron, se contagiaron, y muchas terminaron falleciendo.

No sólo eso, unos y otros, negacionistas y quienes usaron (usan) la pandemia, jugaron con el término "libertad", cuando, una vez más, y hasta el cansancio, debe recordarse que puedo ser libre de contagiarme, pero no de contagiar al resto. En un contexto sanitario como el actual, eso no es libertad. Se parece más a un autoritarismo sectorial o individual.

Retornando al "bolsonarismo" argentino, que minimiza los efectos de la pandemia y la enfermedad provocada por el virus, podría abrirse un registro en donde puedan inscribirse quienes minimizaron y minimizan lo que viene sucediendo, y quienes demonizaron a una vacuna especialmente, sólo por su procedencia, y que, en virtud de ello, acepten estar en el último lugar de la fila para vacunarse o por una cama en un centro de salud.

Pero eso no sucederá. Por suerte no ocurrirá, porque todavía existe un atisbo de empatía, aun con quienes no la tuvieron y no la tienen con el resto de sus semejantes.