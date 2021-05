Participantes de fiestas clandestinas en Río Tercero deberán realizar "trabajos comunitarios"

La decisión ya se adoptó desde el municipio: quienes participen de "fiestas clandestinas", podrán pagar la multa correspondiente o podrán realizar trabajos comunitarios en Río Tercero, tal lo establece el Código de Faltas Municipal. El intendente Marcos Ferrer, señaló que la medida tiene como objetivo "prevenir y concientizar sobre la necesidad de la responsabilidad social ante un contexto sanitario complicado”.

La normativa que se aplica, en estos casos, está definida, como está señalado, en el Código de Faltas Municipal. Allí se establece que se trata de multas de entre 40 y 200 mil pesos, arresto, trabajos comunitarios y asistencia a cursos educativos a quienes transgreden las disposiciones sanitarias y de seguridad e higiene. En este caso, es lo que se decidió aplicar en el contexto de la pandemia: el pago de la multa o la realización de tareas comunitarias.

Según pudo conocer este medio, la decisión fue bien recibida, inclusive "por los padres de los menores" que no respetaron la prohibición de no concurrir a este tipo de eventos no autorizados. Según se detalló, "se está siguiendo el curso administrativo en el Juzgado de Faltas". Se conoció que siete adolescentes que participaron en un evento reciente en un campo de la zona, ya optaron por las tareas comunitarias.

A quienes opten por los trabajos comunitarios, se les asignará una tarea específica en algunas de las áreas del municipio, y el cumplimiento de los mismos será de 10 a 15 horas, divididos hasta en siete jornadas. El Departamento de Recursos Humanos será el que le asignará el trabajo comunitario a realizar.

"Controlará el cumplimiento el responsable de cada área", se amplió a este sitio de noticias. “No se persigue un fin recaudador, sino la concientización a través del trabajo comunitario porque observamos que a pesar de las multas, hay conductas que se repiten, particularmente en los jóvenes”, aseguró Ferrer el lunes a la Agencia Télam.

La norma legal establece que la imputabilidad alcanza a los mayores de 16 años. Si son menores de esa edad, la responsabilidad del cumplimiento de las sanciones recae sobre los padres, tutores y representantes legales.