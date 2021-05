Cómo serán los cortes de energía este domingo en Río Tercero, Almafuerte, Corralito y Monte Ralo

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, informó que este domingo se realizará un corte de energía en todo Río Tercero, Corralito y Monte Ralo.

El corte será de 8 a 11. Si bien se había anunciado previamente otro horario, por pedido de la EPEC, se indica, es que se cambió el mismo.

El motivo de la interrupción del suministro de energía en las tres poblaciones es por la reparación de "seccionadora general 66 Kv en estación Río Tercero".

Debe recordarse que la energía llega a Corralito y Monte Ralo desde Río Tercero. Cuando se realizan este tipo de tareas de reparación o mantenimiento, las tres comunidades son afectadas por la interrupción del servicio.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Almafuerte, informó que el corte en el suministro de energía eléctrica en la ciudad y en los lugares a los que llega con el servicio la entidad. Será desde las 7:30 a las 11:30.

El corte, se detalló, es por el montaje de un "nuevo trafo de 5.000 Kv en reemplazo de uno de 2.000 Kva". Además la interrupción es por "despeje preventivo de riesgo eléctrico en línea de 33 Kva" de la cooperativa.

Por otra parte, la interrupción del servicio afectará también al servicio de agua, por lo que desde la institución se solicita racionalizar el consumo de la misma.

En el caso de Río Tercero, desde Defensa Civil Municipal, considerando la extensión del corte de energía, se brindaron una serie de recomendaciones.

Entre las mismas, se cita: mantener el celular en carga con anticipación; si no se cuenta con tanque de reserva guardar agua en recipientes limpios; mantener cerrada la puerta del frezzer o congelador para no perder la cadena de frío; tener al alcance y en condiciones linterna o luz de emergencia; evitar el uso de velas; no conectar un generador al sistema eléctrico de una casa y tampoco hacerlo funcionar dentro de la misma; estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad; desconectar todos los equipos eléctricos.