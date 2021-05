Villa Ascasubi: Centro de Videovigilancia y convenio por el 100 % de pavimento y cordón cuneta

El viernes, en Villa Ascasubi, por la mañana, quedó inaugurado el Centro de Monitoreo y Videovigilancia. Estuvo presente el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera. Por la noche, con la visita del secretario de Obras Públicas de la Nación, se firmó un convenio para llegar con el pavimento y cordón cuneta a toda la localidad.

El Centro de Monitoreo y Videovigilancia funciona durante las 24 horas. Además de Mosquera, que fue recibido por el intendente, Fernando Salvi, estuvieron presentes en el acto que se desarrolló por la mañana el director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Daniel Pastorino; el director del Ministerio de Gobierno, Ederman Ramondelli; el legislador departamental Adrián Scorza; el intendente de Corralito, José Ignacio Scotto; la exintendenta de Villa Ascasubi y funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, Zully Fonseca.

También fueron parte de la habilitación del nuevo centro de video vigilancia, el director General de Departamentales Sur, Comisario General licenciado Héctor Leonardo Gutiérrez; el director de Coordinación Operacional Departamentales Sur, Comisario Mayor Técnico Marcelo Marín; el director de la Unidad Regional Departamental Tercero Arriba, Comisario Mayor Técnico Dante Francisco Arévalo; el subdirector de la Unidad Regional Departamental Tercero Arriba, Comisario Inspector técnico José Luis Botta; entre otras autoridades.

“Quiero agradecerles a los presentes de la fuerza policial. Siempre nos hemos sentido acompañados. Quiero agradecer la confianza, señor ministro, que incluyó la entrega de un vehículo. Toda la gente del Ministerio y tu equipo actuó brillante”, comenzó su discurso Salvi, quien apuntó que la inversión supera los 5 millones de pesos, con la instalación de 80 cámaras.

“No hay lugar público sin la cámara correspondiente, tanto interna como externa. Nos sentimos satisfechos. Y ha sido con fondos municipales. En Villa Ascasubi no decimos nada que no estemos haciendo. Hoy ratificamos la inversión más grande y en plena pandemia, porcentualmente, de los últimos 21 años. Vamos a ejecutar el 27 por ciento del presupuesto en obras públicas, de un presupuesto total de 136 millones de pesos. Sin el aporte de los vecinos, no podríamos hacer lo que hoy estamos haciendo”, agregó.

Por su parte, el ministro Mosquera felicitó por el trabajo realizado en Villa Ascasubi al intendente Fernando Salvi y a la exintendenta Zully Fonseca. En primer lugar, quiso rendir tributo a los siete fallecidos que tuvo Policía de la Provincia de Córdoba a causa del COVID, con más de 2200 contagiados. “Desde el 20 de marzo, la Policía estuvo codo a codo con cada intendente en cada uno de los 427 municipios y comunas de Córdoba. Y seguirá estando hasta que esta pandemia finalmente desaparezca de nuestras vidas”, apuntó.

“Villa Ascasubi tiene el más ambicioso proyecto de videovigilancia de la provincia de Córdoba tomando en cuenta la relación de recursos tecnológicos con densidad demográfica. Son 80 cámaras para una localidad de 2500 habitantes. La ecuación por habitante de la videovigilancia no tiene antecedente similar en todo el ámbito de la provincia de Córdoba”, valoró el ministro.

Pavimento y cordón cuneta en toda la localidad

Por la noche, Salvi firmó un convenio con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, que permitirá que Villa Ascasubi logre el 100 por ciento de pavimento y cordón cuneta.

Estuvieron presentes en el acto el intendente de Dalmacio Vélez Sarsfield, Daniel Torres; el intendente de Villa Nueva, Natalio Graglia; como así también la legisladora provincial María Laura Labat.

“Para Villa Ascasubi, este día va a sumar algo que teníamos planificado: un compromiso que asumimos para este año, hacer una obra por mes, que estamos cumpliendo. El municipio ha dispuesto con fondos municipales 36 millones de pesos para ejecutar en obra, de los cuales, 18 millones ya han sido ejecutados", señaló Salvi.

El jefe comunal indicó que representa el 29 por ciento del presupuesto en obras. "Trabajamos con ayuda del Gobierno Nacional. Hoy firmamos un convenio para poder llegar al 100 por ciento de asfalto y cordón cuneta en Villa Ascasubi”, señaló.

“Estamos muy contentos de estar terminando esta intensa jornada de trabajo en Villa Ascasubi, una localidad que hemos conocido con un proceso de transformación por el que podemos dar fe de lo que es la obra pública transformando la calidad de vida de los vecinos", dijo por su parte Gill.

Y destacó: "Es una de las localidades donde se ha escrito una historia de planificación. Uno lo ve en el detalle de sus calles, en sus plazas, en sus accesos, en su luminaria, en su espacio municipal, y esto ha tenido en Fernando (Salvi) a una persona profundamente comprometida con su gente y el resultado está en la calle”.

El funcionario nacional explicó que el presidente pidió para el Ministerio de Obras Públicas un equipo de intendentes. “No miramos aspectos técnicos que ven otros que están encargados de eso. Vemos el rostro humano de la obra pública y la posibilidad de transformación en la vida de la gente. En tiempos difíciles, es el momento para salir hacia adelante”, indicó.

