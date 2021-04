"Las personas con discapacidad y factores de riesgo tienen prioridad en la vacunación"

Representantes del Ministerio de Salud de la Nación y de la Agencia Nacional de Discapacidad se reunieron el miércoles para monitorear el avance de la vacunación de personas con discapacidad en todo el país, en el contexto de la "segunda ola" del Covid-19.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, encabezaron el encuentro. Estuvieron sus equipos técnicos para monitorear los avances de la vacunación en las personas con discapacidad priorizadas por el Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19, que busca prevenir las formas graves, complicaciones y fallecimientos.

“Entendemos que los distintos grupos quieran recibir cuanto antes la vacuna y estamos trabajando muy fuertemente en la estratificación del riesgo individual y del riesgo sanitario, articulando con todos los organismos y entidades”, indicó Vizzotti.

En diálogo con la emisora Mestiza Rock y este sitio de noticias, la la sudirectora de la ANDIS, Greta Pena, señaló: "El grupo de personas con discapacidad, no es que tenga un riesgo específico en toda su heterogeneidad. Dentro del mismo -prosiguió- están quienes entran en estas primeras líneas prioritarias y en otros casos no". Y agregó: "No reunimos para ir monitoreando y las personas que tienen Certificado Único de Discapacidad ya están incluidas el 52,4 por ciento de las mismas en estas líneas prioritarias".

Recordó que se irán "incorporando nuevos grupos con personas con discapacidad, en la medida que lleguen las vacunas". Los datos actualizados al miércoles indicaban que el total de mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) es de 1.103.969, mientras que las personas con discapacidad certificada ya priorizadas para la vacunación según los lineamientos vigentes son 578.573, es decir, el 52,4 por ciento.

La funcionaria, indicó, poco antes de que llegara otro vuelo de Aerolíneas Argentinas con dosis de la Sputnik V, que es una "alegría" el que se puedan sumar más vacunas y más personas inoculadas. "El Gobierno está y seguirá negociando por cualquier vacuna que sea efectiva y nos garantice poder llegar a toda la población", indicó.

Manifestó que se continuarán "sumando grupos de personas con discapacidad". "Además, se están incorporando a docentes de nivel especial, que están en el primer grupo prioritario", señaló. Agregó que la ANDIS "con todos los demás espacios en cada provincia estamos monitoreando muy de cerca" la vacunación.

Indicó que en el contexto actual, lo más importante, "es cuidar a las personas que tienen mayor riesgo". A nivel nacional -dijo-, las personas con discapacidad que se encuentran en comunidades cerradas, la mayoría están vacunadas. "Y si no lo están, ya se están por vacunar. Es uno de los grupos prioritarios también dentro del grupo heterogéneo de la discapacidad", indicó. Y ejemplificó, con respecto a ese punto, que el director ejecutivo de la Agencia es no vidente, de 50 años y "sin ninguna comorbilidad". "Él no tiene mayor riesgo que por ejemplo una persona de 70 años. Eso también queremos transmitir", señaló.

Agregó que, además, se encuentran entre los grupos prioritarios, aquellas personas que tienen "gran dependencia", y que no se encuentran "alojadas", por ejemplo, en algún centro, pero están en sus domicilios "como las electrodependientes", quienes están siendo también vacunadas. "Así trataremos de llegar a toda la población", expresó Pena.

Estimó que muy pronto, si la llegada de vacunas no se detiene, todas las personas que tienen Certificado Único de Discapacidad y que poseen "un riesgo mayor que el resto de la población" habrán sido inoculadas. La funcionaria destacó la labor que está cumpliendo el personal de salud y docentes. "Estoy muy orgullosa de esas personas", indicó. En tanto, reiteró la necesidad de cuidarse, "más allá de las vacunas" que se están aplicando.

En la reunión del miércoles, se trabajó la forma de ir incorporando progresivamente otros subgrupos conforme las condiciones de riesgo, el avance de la cobertura de la población objetivo con mayor probabilidad de padecer complicaciones, y en función de la disponibilidad de vacunas, tal como lo expresó la subdirectora del ANDIS.

Los dos organismos, Salud de la Nación como la ANDIS trabajarán en conjunto para que, tanto las personas con discapacidad como su entorno de apoyo, puedan acceder lo antes posible a la vacunación, se informó.

La ANDIS participará del próximo encuentro del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) para poner a sus equipos técnicos a disposición de las jurisdicciones y así facilitar el asesoramiento y acompañamiento en el proceso de vacunación de las personas con discapacidad, atendiendo a características específicas de accesibilidad, información, entre otros.