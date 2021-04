Ascenso de la Liga Regional de Fútbol: Los “Tigres”, dueños del clásico hernandense

Con la totalidad de los partidos jugados, pasó una nueva fecha de la divisional ascenso de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol.

Los punteros de ambas zonas (Deportivo Casino de Río Tercero y Náutico Fitz Simon de Embalse) tuvieron jornada libre, pero los resultados registrados le dieron la gran alegría a los “Tigres” del Deportivo Libertad que se quedaron con el clásico hernandense en la “B” de la LRRF frente al histórico Atlético Estudiantes.

Por otra parte, la particularidad de la fecha se dio en la Zona Sierra, donde ganaron todos los que viajaron: es decir, los triunfos fueron visitantes.

La síntesis de la fecha

Lo que ocurrió estadísticamente, fue lo siguiente:

Zona Llano

Deportivo Libertad 3 (Facundo Díaz, Cristian Stobbia y Matías Juárez) – Atlético Estudiantes 1 (Esteban Cerutti). Árbitro: Fernando Rekers. 3° división: Libertad 1 a 0.

Sportivo Almada 1 (Richard Martino) – UDCISA 1 (Isaías Martínez). Árbitro: Claudio Montiel. Expulsaos: R. Martino (SA), Tomás Pereyra (U) y Juan Lasalla(U). 3° división: UDCISA 2 a 0.

Deportivo y Cultural Unión 0 – Atlético Unión 0. Árbitro: Hernán Cena. 3° división: Dep. y Cult. Unión 3 a 0.

Libre: Deportivo Casino de Río Tercero.

Zona Sierra

Atlético Talleres 0 – Social de Villa General Belgrano 1 (Agustín Gillio) Árbitro: Fernando Baroglio. 3° división: V. G. Belgrano 3 a 1.

Náutico Rumipal 1 (Claudio Jeremías Murúa) – Argentino Colonial 2 (Juan Mengo y Matías Maximino). Árbitro: Lautaro Machiavello). 3° división: Rumipal 2 a 0.

Atletico Almafuerte 0 – Sportivo y Biblioteca de La Cuz 2 (dos de Gabriel Moyano).

Las posiciones

1° división Zona Llano: Dep. Casino 10 puntos: Atl. Unión 9; Dep. Libertad 8; UDCISA y Atl. Estudiantes 7, Sp, Almada 5; y Dep, y Cult. Unión 3.

1º división Zona Sierra: Náut. Fitz Simon 12 unidades: V .G. Belgrano 11; Arg. Colonial 10; Atl. Talleres y Rumipal 8; Sp, La Cruz 4; y Atl Almafuerte 1.

3° división Zona Llano: Atl. Estudiantes 15 puntos; UDCISA y Dep. Unión 12; Dep. Libertad y Dep. Casino 5; Atl. Unión 3; y Sp. Almada 2.

3º división Zona Sierra: Náut. Fitz Simon y V. G. Belgrano12; Atl. Almafuerte 10; Atl. Talleres 8; Sp. La Cruz 7; Náut. Rumipal 5; y Arg. Colonial 0.

Lo que viene

Próxima fecha

Zona Llano: Dep. Casino vs. Atl. Unión, Dep. Libertad vs. UDCISA y Dep. Unión vs. Atl. Estudiantes. Libre: Sportvo Almada.

Zona Sierra: Náut. Fitz Simn vs. V. G. Belgrano, Atl. Amafuerte vs. Arg. Colonal y Atl. Talleres vs. Sp. La Cruz. Libre: Náutico Rumipal.