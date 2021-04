Liga Regional de Fútbol: Agrario se cayó y los nuevos punteros son los “Chetos” y los “Palomeros”

Tras disputarse la novena fecha y aprovechando la segunda derrota consecutiva de Centro J. Agrario de Corralito, los equipos de Atlético Independiente de Hernando y Atlético Ascasubi son los nuevos punteros del “Apertura” 2021 del círculo superior de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol.

Los “Chetos” de la “Capital Nacional del Maní”, como locales, dieron vuelta el resultado frente a Vecinos Unidos de Río Tercero, mientras que a los “Palomeros” de la vecina localidad les alcanzó para llegar a la cima de las posiciones con los tres valiosos puntos que se trajeron desde Santa Rosa de Calamuchita.

En tanto, la jornada dominguera se vio empañada ya que no pudo finalizar el choque entre Deportivo Huracán de Tancacha y Centro Deportivo Recreativo Elenense. Cuando lo ganaba el elenco de la “Capital Provincial de Mármol” el choque fue suspendido aproximadamente a los 35 minutos del segundo tiempo por incidentes que provocaron parte de las parcialidades de ambos adversarios.

Por su parte, en un tradicional choque de campeones en el historial de la LRRF, los “Patriotas” de Sportivo 9 de Julio dieron el gran golpe en tierras corralitenses y en tres minutos convirtieron los dos goles en el primer tiempo para traerse la valiosa victoria.

Los que no levantan cabeza siguen siendo Atlético Río Tercero y Deportivo Independiente. Los “Piratas”, con nuevo cuerpo técnico, fueron sorprendidos por el “benjamín” de la categoría (Deportivo y Biblioteca de Villa del Dique), mientras que los “Diablos” continúan en la posición nunca deseada por un club (últimos) tras ser superados por el ascendente Sportivo Belgrano de Almafuerte.

La síntesis de la fecha

La síntesis de lo ocurrido en la novena fecha, es la que a continuación detalla:

Atlético Independiente 2 (ST, 5m Facundo Sandrone y 35m Agustín Pelassa) – Vecinos Unidos 1 (PT, 16m Nicolás Pazzelli). Árbitro: Gonzalo Ludueña. 3° división: 1 a 1.

Deportivo Italiano 0 – Atlético Ascasubi 1 (PT, 26m Alejandro Argüello). Árbitro: Lucas Rodríguez. 3° división: 0 a 0. *Centro J. Agrario 0 – Sportivo 9 de Julio 2 (PT, 34m Juan Amaya y 37m Juan Pablo Bruna). Árbitro: Mario Schvartzman. 3° división: “9” 2 a 0.

Deportivo Huracán 2 (PT, 47m Tobías Allemandi; ST, 33m Nicolás Correa) – Recreativo Elenense 3 (PT, 1m Bautista Pecorari, 20 y 26m Ezequiel Magni). Árbitro: Eduardo Rodríguez. Incidencia: Partido suspendido. 3° división: Elenense 2 a 0.

Atlético Río Tercero 1 (PT, 27m Maximiliano Alaniz) – Deportivo Villa del Dique 2 (PT, 29m Roberto Moscetta; ST, 11m Abel Yedro). Árbitro: Gonzalo Valdéz. Expulsados: ST, 34m Miguel Pippino (VD), 39m Federico Pavón (CART), 41m José Bertea (VD) y 51m José Salas (VD). 3° división: 0 a 0.

Deportivo Independiente 0 – Sportivo Belgrano 2 (ST, 17m Evair Magnini y 43m Simón López). Árbitro: Emanuel Gómez. Incidencia: PT, 1m Juan Amaro (DI) le contuvo un tiro libre penal a Héctor Pereyra (SB). 3° división: Independiente 2 a 1.

Belgrano FC 1 (ST, 48 m Valentino Roselli) – Juventud Alianza 0. Árbitro: Paul Cressatti. 3° división: Alianza 1 a 0.

Posiciones

1° división: Atl. Independiente y Atl. Ascasubi 19 puntos; C. J. Agrario 17; Elenense y Sp. Belgrano 16; V. Unidos 15; Sp. 9 de Julio 14; Belgrano FC 12; Juv. Alianza 10; Atl. Río Tercero 9; Dep. Huracán y Dep. Villa del Dique 8; Dep. Italiano 6; y Dep. Independiente 4. Sp. Belgrano y Juv. Alianza deben disputar el partido entre sí, y se deberá esperar el fallo del tribunal de disciplina con lo ocurrido entre Dep. Huracán y Elenense.

3° división: Sp. 9 de Julio 25 puntos; Elenense 20; Dep. Independiente 19; Atl. Ascasubi 16; Dep. Italiano y V. Unidos 14; Atl. Río Tercero 13; Juv. Alianza 10; Sp. Belgrano y C. J. Agrario 9; Dep. Villa del Dique 7; Dep. Huracán 6; Atl. Independiente y Belgrano FC 5.

Lo que viene

Próxima fecha (décima, la denominada de los “Clásicos”): Sp. 9 de Julio vs. Atl. Río Tercero, Atl. Ascasubi vs. Dep. Huracán, Dep. Independiente vs. V. Unidos, C. J. Agrario vs. Juv. Alianza. Rec. Elenense vs. Belgrano FC, Atl Independiente vs. Sp. Belgrano y Dep. Italiano vs. Dep. Villa del Dique.