Presentaron un proyecto en Río Tercero para desalentar las "fiestas clandestinas"

En el Concejo Deliberante de Río Tercero ingresó un proyecto del bloque de la UCR para desalentar por ordenanza las denominadas "fiestas clandestinas". Es el agregado de un artículo a la normativa aprobada el año pasado con respecto a las medidas sanitarias, en donde se agregan estos eventos no autorizados, tanto cuando se están realizando, como cuando sean detectados con convocatorias en las redes sociales.

El proyecto propone incorporar a la Ordenanza N° Or 4335/2020 del Concejo Deliberante un nuevo artículo, el "7 bis". Se recuerda que la norma aprobada el año pasado "establece sanciones para quienes violen disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal en relación al coronavirus COVID-19".

En el artículo se establece que "el que organice, promueva y/o participe de eventos prohibidos por la normativa vigente, o que estando permitidos no posean la correspondiente habilitación o autorización de autoridad competente, será sancionado con multa de entre cinco (5) U.B.E. a cincuenta (50) U.B.E. Quedarán comprendidos en el presente artículo los propietarios, inquilinos y/o poseedores de inmuebles donde se realice el evento".

Agrega que "cuando se detecte la organización y promoción de eventos prohibidos, aún si se desarticulan antes de su realización por acción del Estado Municipal, los responsables y promotores de los mismos serán sancionados con multa de entre dos (2) U.B.E. y treinta (30) U.B.E".

Y concluye: "En el caso de que los infractores a la presente normativa sean menores de edad, los padres, tutores y/o responsables legales, serán responsables de manera solidaria.”

Consultado por este sitio de noticias, el edil radical, Javier Lunari, señaló que la iniciativa es agregar en la normativa vigente dicho artículo que establece algo que no se planteaba ni sucedía cuando la misma fue aprobada y sancionada en 2020, "las fiestas clandestinas".

"Por otra parte, es importante cubrir un vacío que existe, y es el referente a la promoción que se hace de estos eventos o reuniones en las redes sociales. En conclusión, lo que se pretende, cuando se detecte una convocatoria, no es sólo actuar ya con estas reuniones o fiestas clandestinas en marcha, sino, hacerlo antes, evitando que se realicen", señaló.

Los considerandos

En los considerandos del proyecto se indica que "es importante reafirmar desde el Estado Municipal el compromiso en la lucha contra el virus, tomando medidas de prevención, pero también sancionatorias, a fines de quienes con su acción u omisión provocan riesgos innecesarios y evitables en la comunidad".

Se recuerda que "en el último tiempo, con motivo del cierre temporal de algunas actividades comerciales de la nocturnidad, es de público conocimiento la realización de eventos en violación de las disposiciones vigentes, por no estar permitidos o por realizarse sin la correspondiente autorización o aun debidamente habilitados, durante el transcurso del mismo se violan protocolos dispuestos para minimizar la acción del virus y prevenir posibles contagios".

En la iniciativa, además, se plantea que "las denominadas 'fiestas clandestinas' requieren de un abordaje particular que permita detectarlas a fin de evitar su realización, y en caso de no poder evitarlo actuar para desarticularlas, previniendo así la proliferación del virus COVID-19".

El escrito del proyecto recuerda que "se considera fiesta clandestina y/o ilegal, a toda reunión de personas fuera de los horarios permitidos y que supere el número de asistentes autorizado por las normas vigentes, durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 que esté dirigida y/o en que participe el público general con o sin retribución de cualquier tipo en lugar o inmueble no habilitado para tal fin, o no posea permiso emitido especialmente por la Municipalidad para su realización, se expendan o suministren gratuita u onerosamente bebidas alcohólicas o no, con o sin servicio de lunch y se pretenda reproducir o reproduzca música grabada o ejecutada en vivo".

El bloque oficialista en el cuerpo deliberativo riotercerense, plantea en el proyecto que la finalidad del mismo es "establecer medidas orientadas a disuadir la realización, organización y/colaboración en la concreción de estos eventos, como así también fortalecer el cumplimiento de los protocolos en todos aquellos eventos permitidos por la legislación, requieran autorización para su realización o no".

Recuerdan los ediles del radicalismo en la iniciativa que "este tipo de eventos es uno de los focos de contagio más importante que tiene la ciudad, lo cual requerirá un esfuerzo conjunto entre el Municipio, Policía de la Provincia y toda la comunidad".

Se indica que "la responsabilidad en la realización de estos tipos de eventos debe, necesariamente, incluir a los participantes, ya que sin éstos, no existirían los eventos clandestinos".

Concluyen los considerando señalando que "sólo de esta manera, sumando esfuerzos de los vecinos en particular, del personal de la salud, los gobiernos nacional, provincial y local, de comerciantes y demás profesionales que se ven afectados en sus actividades diarias, es que podremos superar la pandemia que afecta al mundo y que nuestra Ciudad no es ajena".