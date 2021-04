"Live is life" y Diego bailando con la pelota, ¿un sueño posible para Qatar?

Por lo menos el tráiler de la serie que se verá en todo el mundo por Amazón, lleva ese tema. Y no es casual. "Live is life" y Diego bailando con la pelota, conformaron el famoso video del denominado "mejor precalentamiento de la historia". El tema de apertura del mundial de Qatar, con imágenes del mejor jugador de todos los tiempos, ¿no sería un merecido homenaje a su trayectoria?

En primer lugar, debe quedar en claro algo: quien escribe esto no es periodista especializado en deportes, sólo un amante del buen fútbol. Cuando se comience a disputar el Mundial de Qatar, se habrán cumplido poco más de dos años de la muerte del mejor jugador de todos los tiempos, Diego Armando Maradona.

"El Diego", a su fallecimiento, hizo que el mundo se rindiera a sus pies. En todos los estadios del planeta, se lo recordó; un artista urbano de Siria, pintó en medio de las ruinas por los bombardeos, un mural con su rostro; una de las principales torres de China, se iluminó con su figura; y, hasta el estadio del Nápoles, cambió su nombre, adoptando el del jugador argentino. Como tributo, el mejor equipo del planeta de Rugby, los All Blaks, jugando ante los Pumas, dejaron una casaca en el medio de un estadio, negra, con el 10 y su nombre.

La FIFA, el organismo responsable del fútbol mundial, tuvo lo suyo, decretando que se guardara un minuto de silencio en los estadios del planeta, el fin de semana posterior al fallecimiento del "10". En sus sedes las banderas se colocaron a media asta y según lo señalaba el diario Marca, preparando otros reconocimientos para el futuro.

Se conoce que Diego, además de ser un extraordinario jugador de fútbol, no fue alguien políticamente correcto: decía lo que sentía. Y lo que decía generaría pasiones y rencores. En la FIFA, también, por supuesto. No tuvo reparos en denunciar los mal manejos en esa institución, mientras simultáneamente, cuestionaba a Bush en Estados Unidos. "Siempre en contra del poder establecido, de los grandes amasadores de fortuna ajena en los organismos del fútbol mundial", señalaba en una nota, el periodista Gustavo Veiga.

La idea de crear un Sindicato Mundial de Futbolistas surgió de Maradona, y otros. Corría el año 1995, cuando sucedió y Diego señalaría: “Blatter es un tipo a sueldo y Havelange, que practicó siempre el waterpolo, deciden por mí, algo que no puede continuar así”.

Debe recordarse que cuando se detectó el doping positivo en el mundial de USA, en 1994, y cuando la selección ya se perfilaba para ser la candidata al título, se produjo una situación muy particular. Diego salió "sorteado" para ser sometido al antidoping. El momento, luego del encuentro en que la albiceleste había derrotado a la Nigeria, fue transmitido a miles de millones de personas en el mundo: una "enfermera" lo fue a buscar al medio del campo, algo que nunca se había visto, y lo llevó del brazo hacia el lugar del análisis.

La transmisión oficial televisiva de esa secuencia, fue llevada en vivo y en directo por las cámaras a millones de hogares del mundo. Quien suponga que aquello había sido una casualidad, puede cambiar las letras de esa palabra, y queda "causalidad". No existían antecedentes de ello: que una cámara se concentrara en un jugador, llevado de un brazo al análisis para el dóping con los antecedentes de adicciones del 10. Tampoco sucedió luego.

En ningún otro mundial ocurrió. Sólo en aquel de 1994, con un Maradona que se había preparado especialmente para el mismo. Y que, de hecho, no necesitaba de estupefacientes para mejorar su rendimiento. Argentina, se encaminaba al título en el país más poderoso del planeta, al que había criticado por su política intervencionista. Diego, además, hacía cuatro años, había sacado a Italia de su propio mundial, con las enormes atajadas en los penales de Sergio Goycochea, y con su calidad, que se destacó en ese torneo.

Recuérdese la final de Italia '90, con un penal cobrado por un polémico árbitro, que tras ser convertido a favor de Alemania, esta se consagraría campeona del torneo. En Estados Unidos, además de la "enfermera" que lo fue a buscar al medio del estadio, luego, en una conferencia, los jerarcas de la FIFA, ofrecieron su sentencia, casi como en un juicio transmitido a todo el mundo: Diego se quedaba afuera por la "efedrina". La selección se desmoronó y ese mundial fue de Brasil, ¡por penales!, frente a Italia, tras un deslucido encuentro. Joao Havelange, era el presidente de la FIFA, y era su oportunidad, en la gestión, de tener a un Brasil campeón.

"Me cortaron las piernas", fueron las palabras de Diego. Sí, es cierto, que puede tratarse de otra teoría conspirativa, tan de moda en la actualidad, pero la duda siempre se mantuvo. Demasiados hechos llamativos, que se fueron concatenando unos con otros, casi en una línea temporal. Se indicó, finalmente, que la mujer que lo fue a buscar, no era una enfermera, sino una ayudante de campo; que la FIFA, cambió su nombre, para protegerla de la prensa; que fue un médico argentino el que la envió, y que, efectivamente, no hubo nada extraño en aquel encuentro, ni tampoco en el antidoping, aunque siempre permanecerán los interrogantes.

Como está señalado, Diego fue políticamente incorrecto. No agradaba al poder. Y puede, seguramente, más allá de que Julio Humberto Grondona, en aquel momento, haya sido el vicepresidente de la FIFA, sin dudas, que en el interior de la misma, lo que señalaba el 10 no caía simpático. Y tampoco en los Estados Unidos. Es y fue así. Para colmo de males para Maradona, este, amigo de Fidel Castro, había señalado que ganado ese mundial, se lo dedicaría al líder cubano. Parecen demasiados campos abiertos los que estaba enfrentado, ¿verdad...?

Sobre aquel hecho de USA, el uruguayo Mario Benedetti, escribiría: "Algún día, no muy lejano, cuando Maradona ya no fascine a las multitudes con sus prodigios sobre el césped ni ponga histéricos a los centinelas de la hipocresía, es posible que se haga la luz sobre este tenebroso episodio de la muerte futbolística de un jugador fuera de serie. Maradona demostró que puede luchar, dentro de una cancha, con jóvenes veinteañeros. En cambio no puede pelear contra matusalenes como Havelange, consolidada vergüenza del deporte".

Para muchos, millones, el homenaje de la FIFA al mejor jugador de todos los tiempos, luego de su muerte, fue un "homenaje" casi mezquino, demasiado protocolar. ¿Debería haber sido algo más? Seguramente, si se considera lo sucedido en cada lugar del mundo. Maradona, no fue un jugador más. Fue "el jugador", el que desparramó a los adversarios, el que se connvirtió en la pesadilla de los arqueros, que hizo goles que jamás volvieron a verse. Y fue, como está señalado, sí, molesto para algunos, inclusive en la Argentina, que se rasgan las vestiduras en sus "moralidades" y "correciones".

¿La FIFA le debe algo a Maradona? Sin dudas que mucho. Las audiencias en el planeta, se elevaron, sólo por verlo jugar. Se veía el partido pero se concurría a ver a Maradona en cada mundial presencialmente o por televisión. Los mundiales, por lo menos de su tiempo, y en los que estuvo, no hubieran sido los mismos sin él.

A su fallecimiento, no fueron pocos en el mundo que compartieron aquel famoso video, en donde Diego fue el gestor del "calentamiento" precompetitivo más recordado de la historia. Al ritmo de "Live is life" de Opus, en el estadio Olímpico de Múnich, Maradona, con el Nápoles, hizo que el estadio sólo posara sus ojos en él.

Y tampoco fueron pocos quienes propusieron en aquella oportunidad que el mejor homenaje para el mejor jugador de todos los tiempos de parte de la FIFA, sería que uno de los temas de apertura del torneo fuera precisamente "Live is life" de Opus, y hasta recordándolo con imágenes del 10 y de aquel "calentamiento".

MARADONA: Live is life 1989 (Completo), se llama el video subido en el Youtube Canal 2. El mismo fue publicado el 19 de noviembre de 2013. También en noviembre, pero siete años después, fallecía Diego, dejando como una perlita aquella presentación, que continuará reproduciéndose. Señala: "El mejor calentamiento de la historia".

El video se puede encontrar en diferentes redes sociales. En el que aquí se publica, se observa que a la muerte del 10, surgieron comentarios sobre el mismo desde diferentes lugares del planeta, y en muchos de los casos, un pedido: Hagamos viral para que Herwig Rüdisser cante este tema en la apertura del Mundial en Qatar 2022 y sea la canción oficial en honor a Diego..., comentó uno de los seguidores del canal.

Los OPUS que abran el mundial Qatar con LIVE IS LIFE!, señaló otro. Lo llamativo, o no, es que hasta hace dos meses, las solicitudes continuaban. ESTA TIENE QUE SER LA CANCIÓN DEL MUNDIAL QATAR 2022!, comentó y pidió otra persona. Y sino, tendría que ser la música oficial de todo precalentamiento en Qatar, agregó otra.

Ese video a la fecha, tiene casi 18 millones de reproducciones. Hace días se conoció el tráiler de la serie que se estrenará en 2021 por Amazón Prime: "Sueño bendito", producción que recorre la vida del astro. El avance está acompañado por el tema de Opus, y hasta existe una recreación de la escena sobre aquel precalentamiento, con Diego y la pelota bailando con él. La serie se verá en más de 200 países, que no es poco.

Resta poco más de un año para el mundial. De ese video, se recuerda, por ejemplo, que fue un 19 de abril de 1989. En aquellos partidos de semifinales, el Nápoles, superaría al Bayern Múnich. Llegaría a la final con otro equipo alemán, el VfB Stuttgart. En el encuentro de ida, el equipo napolitano, con Diego, vencerían al alemán por 2 a 1, con goles de Maradona y el brasileño Careca. En el partido de vuelta empataron, lo que le otorgaría el título a la escuadra de la ciudad italiana que lo venera a Maradona como en la Argentina.

Se indica que probablemente sea el video grabado en una cancha de fútbol más visto sin tener un segundo de acción de partido. Había 70 mil personas en el estadio que lo disfrutaron en vivo. Nadie más lo hubiese visto, de no haber sido por por un productor de televisión belga llamado Frank Raes. Las cámaras estaban filmando, pero nada se estaba transmitiendo salvo lo que se registraba. Raes se percató de la enormidad de lo que había visto.

Contactaría a la emisora alemana ZDF, que le proporcionó el equipo de producción y le enviaron 12 minutos de tomas previas al partido. Hizo las ediciones para armar el video que se emitió por primera vez en la televisión belga y ahora, con YouTube, ha alcanzado la inmortalidad. Ese video, ese tema, y esas imágenes, son eternas.

Poco tiempo después de su muerte, los integrantes de Opus, la banda austríaca, recordó al Diez y ese momento mientras jugaba en Nápoles. "Es un gran honor para nosotros porque lo conocemos como jugador, conocemos su historia personal y en el fútbol. Lo vimos por primera vez 15 años después, en YouTube. Incluso años después obtuve un video de un amigo mío que era de la boda de Maradona, con la banda tocando 'Live is Life' y él cantando y bailando", rememoró uno de los músicos de la banda en diálogo con Minuto Boca. Y lo cantaron.

Sí, sin dudas que sería un reconocimiento enorme que en el primer mundial sin su presencia física, en una cancha, como espectador o comentarista, tuviera ese tema de apertura, y con la tecnología actual, por qué no, con imágenes del mejor de todos los tiempos. Sería por lo menos, un homenaje de la FIFA, después de tan poco.

Claro que no será sencillo, si a esto sólo lo plantea un sitio del interior del interior, como lo hizo a su fallecimiento. Y si no lo plantean los grandes medios masivos, y deportivos, que llegan a millones de personas, y que pueden ser escuchados por quienes son los que deciden en el organismo máximo del fútbol mundial.

Puede ser una apuesta ilusa, porque en esto también hay intereses. O tal vez no. Si Diego, como jugador, le otorgó un plus de categoría a los mundiales en los que jugó, también ahora podría hacerlo, aún sin estar.

Y tu dices cuando se termina / Tu dices cuanto debería durar / Cada minuto del futuro / Es una memoria del pasado / Porque todos dimos energía / Todos dimos lo mejor / Y todo el mundo dio todo / Y todo el mundo cantó toda la canción / Vida es vida./ concluye el tema de Opus.

En un comentario de otro video, con el mismo tema de los austríacos, señaló a alguien como respuesta a quien se lamentaba por la partida de Diego: "No llores porque murió". "Sonríe porque nació".

¿Será posible lo de Qatar?

¿Por qué no?