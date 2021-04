Ascenso de la Liga: Fitz Simon lidera en las sierras y suspendieron un partido por un jugador agredido

Con un partido suspendido de antemano y otro cuando se estaba desarrollando, pasó parcialmente una nueva fecha de la divisional “B” de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, en la que Náutico Fitz Simon de Embalse no pudo volver a ganar, pero con el empate que consiguió como local continúa bien arriba en la tabla de posiciones de la "Zona Sierra", con cuatro puntos de diferencia sobre sus más inmediatos perseguidores.

Los “Canarios” de la turística localidad del Valle de Calamuchita se preparaban para festejar una nueva victoria en serie, pero cuando quedaba muy poco para finalizar el encuentro se encontraron con el sorpresivo empate del rival de turno: Atlético Talleres de Berrotarán.

En tanto, en la Zona Llano Estudiantes de Hernando se recuperó frente a Sportivo de Colonia Almada, mientras que Atlético Unión de Pampayasta fue muy contundente frente a los “Tigres” del Deportivo Libertad.

Por su parte, el líder Deportivo Casino completará la fecha el próximo miércoles cuando reciba a Deportivo y Cultural Unión de Despeñaderos.

Un hecho lamentable

Lo triste de la sexta fecha de la “B” se dio en Villa General Belgrano. Allí fue suspendido el encuentro entre el dueño de casa, Social y Deportivo, que recibía al Club Atlético Almafuerte.

Desde la parcialidad local habrían arrojado un elemento que impactó en el rostro de un jugador, Jorge Borras, de los “Loros” almafuertenses.

La síntesis de la fecha

Zona Llano

Atlético Estudiantes 2 (Leonardo Celli y Esteban Cerutti) – Sportivo Almada 1 (Rodrigo Guzmán). Árbitro: Lautaro Machiavello. 3° división: Estudiantes 5 a 1.

Atlético Unión 4 (Agustín Pons, Mayco Tisera, Nicolás Córdoba y Luciano Deambrossi) – Deportivo Libertad 1 (Fredy Liendo). Árbitro: Fernando Odriozola. 3° división: Postergado.

Deportivo Casino vs. Deportivo y Cultural Unión: Juegan el próximo miércoles desde las 21.30.

Libre: UDCISA de San Agustín.

Zona Sierra

Náutivo Fitz Simon 1 (José Zenón) – Atlético Talleres 1 (Federico Zabala). Árbitro: Diego Dragonetti). 3° división: Talleres 2 a 1.

Sportivo y Biblioteca La Cruz 1 (Nahuel Moyano) – Náutico Deportivo Rumipal 2 (Saúl Álvarez dos). Árbitro: Cristian Rivadera. 3° división: Postergado.

Social y Deportivo Villa Gral. Belgrano – Atlético Almafuerte: Suspendido por agresión a un jugar almafuertense desde la parcialidad local.

Libre: Argentino Colonial de Los Cóndores.

Las posiciones

Posiciones 1° división – Zona Llano: Dep. Casino 10 puntos; Atl. Unión 8; Atl, Estudiantes 7; UDCISA 6; Dep. Libertad 5; Sp. Almada 4; y Dep. y Cul. Unión 2.

Posiciones 1° división – Zona Sierra: Náut. Fitz Simon 12 puntos; Atl. Talleres, V. Gral. Belgrano y Náut. Rumipal 8; Arg. Colonial 7; Atl. Almafuerte y Sp. La Cruz 1.

Posiciones 3° división – Zona Llano: Atl. Estudiantes 15; UDCISA 9, Dep. y Cult. Unión 6; Dep. Casino 5; Dep. Libertad y Sp. Almada 2; y Atl. Unión 0.

Posiciones 3° división – Zona Sierra: Náut. Fitz Simon 12 putos; V. Gral. Belgrano 9; Atl. Talleres 8; Sp. La Cruz y Atl. Almafuerte 7; Náut. Rumipal 2; y Arg. Colonial 0.

Lo que se viene

Próxima f echa (séptima).

Zona Llano: Dep. Libertad vs. Atl. Estudiantes, Dep. y Cult. Unión vs. Atl. Unión y Sp. Almada vs. UDCISA. Libre: Deportivo Casino.

Zona Sierra: Atl. Talleres vs. V. Gral. Belgrano, Atl. Almafuerte vs. Sp. La Cruz y Náut. Rumipal vs. Arg. Colonial. Libre: Náut. Fitz Simon.