Liga Regional de Fútbol: Elenense lo pudo, goleó a Agrario y le quitó el invicto

Con una contundencia perfecta a la hora de definir en el arco rival, el Centro Deportivo Recreativo Elenense festejó por partida doble en la octava fecha del Campeonato “Apertura 2021 de la divisonal “A” de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, ya que sumó tres valiosísimos puntos y le quitó el invicto a Centro J. Agrario de Corralito.

El representativo corralitense, que sigue como único líder del primer certamen oficial de la temporada, había llegado a la “Capital Provincial del Mármol” con cinco victorias y dos empates.

El gran triunfo de Elenense también fue muy bien aprovechado por Atlético Independiente de Hernando, Vecinos Unidos de Río Tercero y Sportivo Belgrano de Almafuerte.

Los “Chetos” de la “Capital Nacional del Maní” dieron la sorpresa al cortarle de visitante una racha de cinco triunfos consecutivos que ostentaba Atlético Ascasubi.

En tanto, los “Leones” de barrio Castagnino se quedaron con otro de los “clásicos chicos riotercerenses” tras vencer en un choque lleno de goles a Deportivo Independiente, club que no levanta cabeza y la mala campaña que viene cumpliendo lo deposita hoy en el último puesto de la tabla de posiciones.

Por su parte, los “Patos” almafuertenses llevan una efectividad del ciento por ciento de puntos obtenidos como local (en tres presentaciones) y esta vez se quedaron con el tradicional enfrentamiento frente a Atlético Río Tercero.

En los otros compromisos de la jornada, también festejaron Juventud Alianza de Despeñaderos y Belgrano FC de Berrotarán, mientras que el Sportivo 9 de Julio sólo debió conformarse con un pobre empate en su estadio ante Deportivo Italiano de Santa Rosa de Calamuchita.

Los resultados e incidencias

Las estadísticas de una nueva fecha del círculo superior de la LRRF, son las que a continuación se detalla:

Recreativo Elenense 3 (ST, 16m Emanuel Orquera, 18m Juan Manuel Ordóñez y 35m Bautista Pecorari) – Centro J. Agrario 0. Árbitro: Gonzalo Ludueña. Expulsado: ST, 21m Cristian Suppo. 3° división: Elenense 3 a 1.

Atlético Ascasubi 0 – Atlético Independiente 2 (PT, 20m Federico Bara; ST, 45m Agustín Pelassa). Árbitro: Sebastián Ibáñez. Expulsado: ST, 35m Harry Brouwer de Koning. 3° división: Ascasubi 2 a 0.

Sportivo Belgrano 2 (PT, 38m Jorge Pereyra; ST, 21m Matías Píttaro) – Atlético Río Tercero 1 (ST, 37m Mayco Armano de penal). Árbitro: Mauricio Robles. Expulsados: PT, 58m Mateo Páez (CART); ST, 35m Eduardo Mascanfroni (SB) y Mauricio Tobares (CART). 3° división: CART 1 a 0.

Vecinos Unidos 4 (PT, 19m Martín Dellamagiore y 40m Nicolás Pazzelli; ST, 6m Gonzalo Lobo y 36m Rodrigo Barcellona) – Deportivo Independiente 3 (PT, 4m Máximo García; ST, 7m Franco Carnevale y 41m Aluhé Coria). Árbitro; Matías Balmaceda. Expulsado: ST, 9m Matías Moresco (DI). 3° división: Dep. Independiente 3 a 1.

Sportivo 9 de Julio 0 – Deportivo Italiano 0. Árbitro: Ezequiel Billone. Expulsado: PT, 9m Daniel Daniluk. 3° división: “9” 3 a 1.

Juventud Alianza 4 (PT, 23 y 26m Mateo Pérez Galíndez; PT 29m Marcos Galíndez; ST, 49m M. Galíndez) – Deportivo Huracán 2 (ST, 9m Alejandro Orazi de penal; ST, 12m Tobías Allemandi). Árbitro: Gabriel Vélez. 3° división: Alianza 3 a 2.

Deportivo Villa del Dique 1 (ST, 42m Sergio Rodríguez) – Belgrano FC 2 (PT, 40m Elías Rivero; ST, 15m Federico Comini). Árbitro: Diego Ortega. Expulsado: PT, 43m Claudio Moreno (BFC). 3° división: 2 a 2.

Las posiciones

Posiciones 1° división: C. J. Agrario 17 puntos; Elenense, Atl. Ascasubi y Atl. Independiente 16; V. Unidos 15; Sp. Belgrano (un partido menos) 13; Sp. 9 de Julio 11; Juv. Alianza (un partido menos) 10; Belgrano FC y Atl. Río Tercero 9; Dep. Huracán 8; Dep. Italiano 6; Dep. Villa del Dique 5; y Dep. Independiente 4.

Posiciones 3° división: Sp. 9 de Julio 22 puntos; Elenense 17; Dep. Independiente 16; Atl. Ascasubi 15; Dep. Italiano y V. Unidos 13; Atl. Río Tercero 12; Sp. Belgrano y C. J. Agrario 9; Juv. Alianza 7; Dep. Huracán y Dep. Villa del Dique 6; Belgrano FC 5; y Atl. Independiente 4.

Lo que viene

Próxima fecha (novena): C. J. Agrario vs. Sp. 9 de Julio, Dep. Huracán vs. Rec. Elenense, Dep. Italiano vs. Atl. Ascasubi, Atl. Independiente vs. V. Unidos, Dep. Independiente vs. Sp. Belgrano, Atl. Río Tercero vs. Dep. Villa del Dique y Belgrano FC vs. Juv. Alianza.