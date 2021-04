Cómo saber el día y horario para ver la Estación Espacial desde cualquier lugar

En muchas ocasiones se ha observado pasar por el cielo, por la noche, el ocaso o la madrugada, una luz, como si se tratara de un satélite, pero de un tamaño mucho mayor. Se trata de la Estación Espacial Internacional (ISS).

La particularidad, para quienes no conocen que es la misma, es que puede surgir la pregunta de si no se trata de un Ovni. Como está señalado, no es tal, sino dicha estación que orbita de manera permanente a la tierra, cuya trayectoria se puede conocer, como los días y horarios en que se puede visualizar.

Cuando aparece en el cielo, se aprecia como si fuera una gran estrella que se desplaza por segundos o minutos, hasta que comienza a desaparecer, perdiéndose totalmente de nuestra vista.

Como está señalado, debe estar suficientemente oscuro para verla. De día, o muy cerca del atardecer o amanecer, el cielo será demasiado brillante y no podremos llegar a visualizarla. Esto es posible sólo cuando el sol ya se ha ocultado y comienza a llegar la noche o en el amanecer, cuando aún hay oscuridad.

Hay diferentes sitios en Internet, para conocer el paso sobre cualquier lugar del planeta. Uno de ellos, es https://heavens-above.com/. Como primer paso, se debe encontrar la leyenda "Cambiar la ubicación del observador". Una vez que se haga click allí, el sitio nos lleva a una página en donde se puede buscar el lugar en donde nos encontramos, ampliando un mapa y haciendo click sobre la población. Lo más sencillo es presionar el botón Use browser geolocation service. De esta manera, nos ubicará precisamente en dónde nos encontramos. Luego, automáticamente, el sitio nos llevará nuevamente a su portada.

Una particularidad de dicha web es que en su portada, además, hay un mapa de la tierra, en donde se muestra en tiempo real el lugar exacto en donde se encuentra la estación espacial. En donde se encuentra la leyenda "Satélites" (la ISS no es la única que se puede apreciar), se debe buscar "Estación Espacial Internacional (ISS)". Allí se detalla el día, horario de inicio del paso (visible), la finalización del mismo, y la altura en la que estará, entre otros detalles, en donde se indica hacia qué sector se debe orientar la mirada para visualizar su paso.

De manera predeterminada la web sólo muestra los pasos que son visibles (de noche y sobre el horizonte). Las diferentes columnas expresan datos de cada paso, uno por fila. Uno de los más importantes es la altura máxima, el cual se encuentra en la columna Punto más alto, dato Alt. La altura es en grados sobre el horizonte. Esto es importante, porque a mayor altura, con más brillo se visualizará a la Estación Espacial.

No solamente eso, si presionamos sobre la fecha o en algunos de esos datos, surgirá un mapa del cielo, con las constelaciones y las estrellas, además de los horarios precisos en qué pasará entre las mismas. También se puede presionar en Trayectoria terrestre. Allí surge un mapa, con el lugar de ubicación de quien observe, y por dónde pasará la ISS.

La proyección para esta nota, se realizó desde Río Tercero, desde donde se encuentra este sitio de noticias. A quien ingrese por los enlaces, y que no sea de la ciudad, debe actualizar su ubicación, como está indicado. Para quienes son de Río Tercero, los pasos previstos de la ISS, hasta fin de abril, en donde será visible, son los días 18, 19, 20, 21 y 23.

Para tener una idea de la velocidad de la ISS, cuando comenzó a escribirse este informe la misma se encontraba sobre el Oceáno Índico. En este momento, está ubicada sobre el sur de Asia. La Estación Espacial, recorre 7.66 kilómetros en un segundo, por lo que orbita alrededor de nuestro planeta 16 veces a lo largo del día. Los astronautas que se hospedan en la misma ven 16 amaneceres y atardeceres en cada jornada de 24 horas.

En la web citada, no solamente se indica en qué día y hora se puede apreciar la ISS, sino otros objetos lanzados por el hombre, como el Telescopio Espacial Hubble, además de diferentes satélites.

La Estación Espacial completa una órbita cada 92 minutos, con lo cual se producen pasos varias veces al día, aunque se puede apreciar si está suficientemente oscuro. A esperar que el cielo se encuentre despejado.