ATE reclamó en la mañana del lunes por la Fábrica Militar Río Tercero

Se trata de la primera movilización que se realiza en Río Tercero, durante la actual gestión en reclamo por la situación de la Fábrica Militar. Con la convocatoria del gremio de ATE, y la presencia de dirigentes provinciales y nacionales, el reclamo se realizó en el nudo vial interfábricas, en donde se encuentra el acceso al polo químico.

"Para quienes dicen que no somos un gremio dialoguista, debemos aclararles que no somos un gremio entreguista, que es diferente. Nunca cortamos los canales de diálogo con las autoridades, pero no existen repuestas a nuestros reclamos, genuinos, por la situación de la Fábrica Militar", señaló el secretario adjunto de ATE Río Tercero, David Salto. "Nuestros reclamos, son lógicos, y tienen el sustento legítimo para hacerlos", indicó.

En dialogo con la emisora Mestiza Rock y este sitio de noticias, el dirigente sindical agregó que después del "desguace" de la industria estatal, como el que padeció durante la gestión anterior, "no puede ser que la variable de ajustes sean los trabajadores" en un gobierno que dijo, en su momento, que llegaba para cuidar el trabajo.

Salto indicó que en la industria estatal, si bien se reincorporaron operarios, el problema, además, es la falta de personal. Entre 2017 y 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron despedidas 100 personas. "Reincorporaron con esta gestión a muy pocos trabajadores, sólo 10", recordó, señalando que precisamente el sostenimiento de las unidades productivas dependen de los mismos. "No sobra personal, falta en la fábrica", dijo.

Formaron parte de la protesta integrantes de la Corredma (Comisión de Relevamiento de Despedidos por Macri). Además de los dirigentes locales, como el secretario de ATE Río Tercero, estuvieron Alejandro Garzón, secretario gremial del Consejo Nacional de ATE, y Federico Giuliano, quien es secretario General de ATE Córdoba.

Salto recordó que las promesas de reactivación y reincorporación que se realizaron fueron realizadas en campaña y apenas asumida esta gestión, tanto de parte del director de Fabricaciones Militares, Iván Durigón, como del ministro de Defensa, Agustín Rossi. De dicha cartera depende el organismo estatal con sus plantas.

El reclamo que plantea el gremio es una recomposición salarial de emergencia, un plan productivo sustentable a largo plazo y la reincorporación de los operarios despedidos.