Ascenso de la LRRF: Casino y Fitz Simon volvieron a ganar y son líderes en sus zonas

Los líderes del torneo oficial del ascenso de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, Deportivo Casino y Náutico Fitz Simon, volvieron a ganar en sus respectivas zonas y tras la cuarta fecha que se jugó íntegramente en la jornada del domingo, estiraron diferencias con sus escoltas.

En la “Capital Nacional del Maní”, en la cancha de los “Tigres" del Deportivo Libertad de Hernando la institución de barrio El Libertador de Río Tercero, Deportivo Casino consiguió una sobresaliente victoria con dos tantos del interminable e histórico goleador Paolo Stoppa.

En tanto, los embalseños del Náutico Fitz Simon volvieron a ser muy contundentes con el rival de turno y esta vez se aprovecharon de la muy floja campaña que están cumpliendo los “Loros” del Club Atlético Almafuerte.

Por su parte, en San Agustín el equipo local de UDCISA sumó la primera victoria oficial en la temporada 2021 sorprendiendo a Atlético Estudiantes de Hernando, al que goleó por cinco goles de diferencia.

Por último, no se sacaran ventajas en el clásico entre Sportivo Almada de Colonia Almada y Atlético Unión de Pampayasta Sud.

Los resultados e incidencias

Los números que arrojó la jornada de ayer en la divisional “B”, son los siguientes:

"Zona Llano"

Deportivo Libertad 1 (ST, 40m Javier Sarsfield) – Deportivo Casino 2 (ST, 25 y 35m Paolo Stoppa). 3° división: 2 a 2.

UDCISA 5 (PT, 30m Oscar Gambarte; ST, 15m Darío Ghizzoni, 16 y 34m Axel Salgado, y 35m Claudio Moyano) – Atlético Estudiantes 0. Expulsados: PT, 42m Enzo D´Ambrossio (U); ST, 8m Cristian Asenie), 3° división: Estudiantes 3 a 1.

Sportivo Almada 1 (ST, 4m Alexis Girardi de penal) – Atlético Unión 1 (ST, 44m Brian Utrera de penal). 3° división: suspendido.

Libre: Deportivo y Cutlural Unión de Despeñaderos.

"Zona Sierra"

Atlético Almafuerte 0 – Náutico Fitz Simon 4 (PT, 28m Guido Páez y 42m Diego Barrozo; ST, 10m G. Páez y 41m D. Barrozo). 3° división: Fitz Simon 2 a 1.

Náutico Rumipal 1 (ST, 48m Claudio Jeremías Murúa) – Social Villa General Belgrano 1 (ST, 24m Ezequiel Rivero). 3° división: V. G. Belgrano 3 a 1.

Argentino Colonial 3 (PT, 8m Pedro Martina; ST, 37m Juan Mengo de penal y 49m Matías Bello de penal) – Sportivo La Cruz 1 (ST, 40m Ezequiel Garay de penal). 3° división: La Cruz 7 a 1.

Libre: Atlético Talleres de Berrotarán.

Posiciones

1° división, Zona Llano: Dep. Casino10 puntos; UDCISA 6; Atl. Unión y Dep. Libertad 5; Sp. Almada y Atl. Estudiantes 4; y Cul. Unión 2. Zona Sierra: Náut. Fitz Simon 11; Atl. Talleres y Arg. Colonial 7; V. G. Belgrano y Rumipal 5; Sp. La Cruz y Atl. Almafuerte 1.

Posiciones 3° división, Zona Llano: Atl. Estudiantes 12; UDCISA 9; Cul. Unión 6; Dep. Casino 5; Sp. Almada y Dep. Libertad 2; Atl. Unión 0. Zona Sierra: Náut. Fitz Simon 12; Sp La Cruz y Atl. Almafuerte 7; V. G. Belgrano 6; Atl. Talleres 5; Náut. Rumipal 2; y Arg. Colonal 0.

Lo que viene

Próxima fecha, Zona Llano: Dep. Casino vs. Cult. Unión, Atl. Unión vs. Dep. Libertad y Atl. Estudiantes vs. Sp. Almada. Libre: UDCISA de San Agustín. Zona Sierra: Náut. Fitz Simon vs. Atl. Talleres, V. G. Belgrano vs. Atl. Almafuerte y Sp. La Cruz vs. Náut. Rumipal. Libre: Argentino Colonial de Los Cóndores.