Liga Regional de Fútbol: Atlético Ascasubi aprovechó el empate de Agrario de Corralito

Tras la disputa parcial de la séptima fecha de la fase clasificatoria del Torneo “Apertura” del círculo superior de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, Centro Juventud Agrario de Corralito sigue al frente de las posiciones salvando milagrosamente el invicto en su visita a Tancacha, enfrentando al Deportivo Huracán.

El empate que logró en esa localidad fue muy bien aprovechado por Atlético Ascasubi que sumó la quinta victoria en fila en el primer certamen oficial de la temporada 2021. Lo hizo frente al Deportivo Independiente.

Los corralitenses casi se quedaron con las manos vacías en la cancha del “Globo” tancachense, ya que, además de igualar el compromiso casi se van sin nada al final cuando su arquero le contuvo un tiro desde el punto penal a su colega local.

Mientras Agrario festejaba la igualdad final y el haber podido salvar el invicto, los “Palomeros” de Villa Ascasubi se llevaron desde el reducto del Deportivo Independiente los tres puntos que ahora le permiten quedar a solo una unidad del “Taladro” de Corralito.

Quien no aprovechó lo sucedido en Tancacha fue el Centro Deportivo Recreativo Elenense, que sorpresivamente cayó en su visita a la turística Santa Rosa de Calamuchita.

En tanto, en otro “clásico chico” de Río Tercero y en un choque que tuvo un desarrollo sumamente parejo, Atlético Río Tercero aprovechó una de las pocas posibilidades de gol que tuvo, la convirtió, y festejó por primera vez en su estadio “Centenario” de barrio Intendente Ferrero. Lo hizo frente a Vecinos Unidos.

Al que no le fue para nada bien en la jornada del sábado fue a Sportivo 9 de Julio, club que llegó a Hernando para enfrentarse con Atlético Independiente, con una efectividad del ciento por ciento de los puntos obtenidos en las dos anteriores fechas, pero el “Cheto” hernandense le cortó la racha victoriosa.

Los resultados e incidencias

Deportivo Huracán 1 ((PT, 31m Lucas Butiérrez) – Centro J. Agrario 1 (ST, 31m Jonathan Acosta). Árbitro: Matías Balmaceda. Incidencia: ST. 52m Franco Kratina (CJA) le contuvo un tiro penal a Alejandro Orazi. 3° división: Huracán 4 a 0.

Deportivo Independiente 1 (PT, 42m Leonardo Sandrone) – Atlético Ascasubi 2 (PT, 41m Alejandro Argüello; ST, 30m Federico Zoi De Dominici). Árbitro: Paul Cresatti. 3° división: Dep. Independiente 3 a 0.

Deportivo Italiano 2 (PT, 12m Marcos Rodríguez; ST, 42m Franco Ferratti) – Recreativo Elenense 1 (PT, 4m Emanuel Orquera). Árbitro: Fernando Rekers. Expulsado: ST, 48m Joaquín Martínez (RE). 3° división: 1 a 1.

Atlético Independiente 2 (PT, 32m Alejandro Astorga de penal; ST, 10m Exequiel Neyra)- Sportivo 9 de Julio 0. Árbitro: Gonzalo Ludueña. 3° división: 9 de Julio 2 a 0.

Atlético Río Tercero 1 (ST, 12m Nicolás Leguizamón) – Vecinos Unidos 0. Árbitro: Emanuel Gómez. Expulsados: ST, 29m Nicolás Leguizamón (CART), 43m Ariel Tisera (CART) y 45m Ulises Carignano. 3° división: V. Unidos 2 a 1.

Belgrano FC 3 (PT, 38m Elias Rivero y 43m Valentino Roselli; ST, 34m Federico Comini de penal) – Sportivo Belgrano 1 (ST, 40 Jorge David Pereyra). Árbitro: Gabriel Nazareno Vélez. Expulsado: PT, 45m Ezequiel Pereyra. 3° división: Sp. Belgrano 3 a 1.

Juventud Alianza vs. Dep. Villa del Dique: se juega el próximo martes desde las 21.15.

Las posiciones

Posiciones 1° división: Centro J. Agrario 17 puntos; Atl. Ascasubi 16; Rec. Elenense y Atl. Independiente 13; V. Unidos 12; Sp. Belgrano y Sp. 9 de Julio 10; Atl. Río Tercero 9; Dep. Huracán 8; Belgrano FC y Juv. Alianza 6; Dep. Italiano 5; Dep. Independiente y Dep. Villa del Dique 4.

Posiciones 3° división: Sp.9 de Julio 19; Rec. Elenense 14; Dep. Independiente, Dep. Italiano y V. Unidos 13; Atl. Ascasubi 12; Sp. Belgrano, Atl. Río Tercero y C. J. Agrario 9; Dep. Huracán 6; Dep. Villa del Dique 5; Atl. Independiente y Belgrano FC 4; y Juv. Alianza 1.

Lo que viene

Próxima fecha: Rec. Elenense vs. C. J. Agrario, V. Unidos vs. Dep. Independiente, Atl. Ascasubi vs. Atl. Independiente, Sp. 9 de Julio vs. Dep. Italiano, Dep. Villa del Dique vs. Belgrano FC, Juv. Alianza vs. Dep. Huracán y Sp. Belgrano vs. Atl. Río Tercero.