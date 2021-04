Cuando el "Che" y Granado visitaron Hernando antes viajar por Latinoamérica

Ernesto Guevara de la Serna, se dice que era un joven alto e inquieto. La particularidad, en este caso para la región, es que antes de que en el mundo se lo conociera como el "Che", el revolucionario argentino-cubano, estuvo visitando Hernando en la primera mitad del siglo 20, se unió a un grupo de muchachos más o menos de su edad, estuvo en un baile de Carnaval, y cantó una serenata hacia la ventana de una joven de la población.

Aún faltaban algunos años para que se convirtiera en el "Che". Tampoco había iniciado con su eterno amigo Alberto Granado Jiménez aquella travesía que cambiaría su vida para siempre, en la motocicleta llamada "La Poderosa", por Sudamérica, que fue llevada a un libro por Granado y luego al cine con la película "Diarios de Motocicleta".

Hay una razón para que el "Che" haya estado de visita en la "Capital Nacional del Maní": Alberto, su amigo, nació en agosto de 1922 en esa población. Luego, de pequeño, se marcharía con su familia a radicarse en otra ciudad. Era habitual que visitara a la comunidad en la que había nacido y cursado los primeros grados de la primaria. Se hospedaba en la casa de su tío que tenía una farmacia en la entonces pequeña población. Llegaría con un amigo, que pocos imaginarían que se transformaría con los años en el revolucionario más famoso del planeta.

Granado nunca olvidó a su pueblo natal, en donde pasó los primeros años de su niñez. Había trabado una entrañable relación con aquel inquieto estudiante de medicina en Córdoba, cuando él cursaba allí la carrera de Bioquímica y Farmacia. Quienes recordaron aquella visita del "Che" con su amigo a Hernando, rememorarían que fue en la época de carnaval. El mismo se integraría perfectamente a un grupo de jóvenes de la ciudad.

Se dice que participó en los bailes de carnaval, entonces tradicionales y concurridos. Tendría algo menos de 20 años. A ese grupo de jóvenes, también se recuerda que les enseñó la canción boliviana "Naranjita". En una nota de hace varios años en La Voz del Interior, del periodista Gustavo Herranz, se reconstruye aquella visita.

Aquel baile de carnaval se realizaba en el Centro Recreativo en donde los muchachos interpretarían a coro el tema que había llevado el futuro "Che". Un detalle, tal vez el más llamativo de aquella visita, se indica, es que no sólo aquel joven Guevara de la Serna, entonaría con el resto el tema mencionado, sino que en una de las calles del pueblo le cantaría, frente a la vivienda de una joven, el bolero "Nosotros", con el resto como músicos.

Es una anécdota de la región, que fue reconstruida en aquella nota del matutino cordobés. Es más, se indicaba que la mujer que había recibido ese bolero dedicado a ella, pasado los años, recordaba que cantaba muy bien.

El recuerdo

En Hernando se había preparado todo para recibir a Alberto Granado, y realizar un reconocimiento. Llegaría con Rodrigo de la Serna, quien lo personificó en "Diarios de Motocicletas", la película dirigida por Walter Salles. No pudo ser. Alberto Granado fallecería en La Habana, Cuba, el 5 de marzo de 2011. Quienes llegarían luego serían integrantes de su familia. En junio de ese año, sería descubierta una placa en su recuerdo en la plaza central.

"El loco", como se lo conocía en su pueblo natal, nunca olvidaba el lugar en donde había nacido y transcurrido su primera infancia. En una de aquellas entrevistas, lo señalaba: “Bueno, mi nombre es Alberto Granado Jiménez, nacido en Hernando, el 8 de agosto de 1922, en Córdoba. Sigo siendo cordobés y argentino a pesar de que tengo medio siglo fuera del país, nunca he dejado de ser argentino".

Y continuaba: "Yo tengo prácticamente tres patrias: Argentina, que es donde nací y dónde me formaron científica y éticamente; segundo, donde me desarrollé como científico y dónde conocí a mí mujer y tuve a dos de mis hijos: Venezuela; y Cuba, sin la cual no sería nada. Francamente se puede decir que hay tres cosas, el viaje, el Che y la Revolución Cubana, que son el trípode por donde pasa toda mi vida, así que... También he sido un tipo con suerte. ¿Ya me presenté no? Un poco modestamente...”

Se recordaba que en La Habana, en donde vivía, conservaba su cultura criolla: jugaba al truco, tomaba mates, por allí degustaba un alfajor, y abría las puertas de su casa con Carlitos cantando de fondo, señala una reseña de las tantas publicaciones que se compartieron a su muerte en el blog del Museo del Che, de Alta Gracia.

Recuerda el diario El País de España que Granado era un hombre afable, con un gran sentido del humor y amante del vino tinto y de la buena conversación. Fue entrevistado por más de mil periodistas, que le preguntaban más o menos lo mismo, aunque no se molestaba. "Mejor, así no me pongo nervioso", decía.

Alberto Granado, había pedido que a su muerte sus cenizas fueran esparcidas en la Argentina, Cuba y Venezuela. Los padres de Granado fueron Dionisio T. Granado (un español que trabajaba en la compañía de ferrocarriles) y Adelina Jiménez. Su libro, "Con el Che por Sudamérica", como está dicho, se hizo película.

El viaje por Sudamérica, como está señalado en "La Poderosa", una Norton 500, se inició cuando tenía 29 años y estaba recibido de bioquímico. Ese periplo, rememoraba, los cambiaría a ambos, al "Che" como a él. "Íbamos a conocer mundo, pero el viaje nos cambió a los dos", señalaba en diálogo con el diario español. Recordaba que lo habían iniciado un 29 de diciembre. "Fue un 29 de diciembre de 1951; no salimos el 28 porque era Día de los Inocentes y la gente hubiera pensado que no iba en serio... Pero con el Che, de guasa, nada", manifestaba.

Aquel recorrido, como se observa en la película, en donde se lo ve al verdadero Granado en el momento de la filmación, terminaría en Venezuela. Regresó a Argentina y trabajó como bioquímico. Quien sería el "Che" siguió su camino hacia la Guatemala de Jacobo Arbenz, y después a México, en donde conoció a Fidel Castro.

Finalmente, invitado por su amigo Ernesto, ya conocido en el mundo como el revolucionario "Che" Guevara, en el año 1961, se radicaría en Cuba con su esposa Delia, en donde por años ejercería como profesor en la Escuela de Medicina. En Cuba hizo el doctorado en Ciencias en el Centro de Investigaciones Científicas (1974). Fue fundador de la Escuela de Medicina de Santiago de Cuba y del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria.

Un matrimonio riotercerense, que lo visitaría en su casa de La Habana, recordaría que Granado, al recibirlos y preguntarles de dónde eran, ante la respuesta, señalaría: "Pero si somos vecinos ¡che!, de la misma zona".