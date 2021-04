El problema en medio de la pandemia no es sólo un programa de televisión

El viernes se hizo pública la noticia de que la Defensoría del Público le solicitó a la señal A24, medidas de reparación por los dichos de la conductora Viviana Canosa (se obviara lo de periodista por razones obvias), en donde sin ningún tipo de sustento, indicó que se estarían adulterando los test por PCR para que sean positivos. Así de burdo.

Aludió a su dudosa fuente, señalando que era de los autodenominados "Médicos por la Verdad", en este caso de España, que tiene su extensión en la Argentina. Lo hizo entrevistando a un médico pediatra (que se quedó sin palabras). Las pruebas -sostuvo- se estarían adulterando para, como está señalado, arrojar resultados positivos.

Textual de Canosa el pasado martes 6 de abril en su programa televisivo: "Ayer me contaban, y lo voy a decir, ‘Médicos por la verdad’ de España, que hay una denuncia gravísima porque en determinados lugares los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado, ¿para qué? Para meterte en tu casa”.

Enrevesado así, fue lo que expuso, pero, por supuesto, dejó la duda sembrada, en medio de una denominada "segunda ola" que está azotando a los países de la región, y que ya llegó, de hecho a la Argentina. Ahora bien, ¿el problema radica solamente en esta mujer devenida en supuesta entrevistadora en un tema tan delicado con el de la pandemia?

Sin dudas, que el problema no sólo radica en ella, a la que un importante porcentaje de la población no la ve. El problema es que un importante porcentaje de la población sí lo hace. Y lo que es peor: también le cree. En realidad, este sitio no conoce como medirá en rating dicho ciclo televisivo. Existe una máxima en muchos medios, que por lógica supervivencia, se indica que a la "gente hay que darle lo que gente pide". Ahora bien, si la gente pide cianuro para tomar, quienes manejan los contenidos, ¿están dispuestos en darle cianuro?

Evidentemente que sí, pero el problema no solamente es Canosa y su ciclo televisivo, que de manera irresponsable, sin sustento, sin contrastar datos, se expresa de esta manera, y entrevista, analiza y sostiene una posición ante millones de personas. El problema es quienes, con otras estrategias y estilos también lo hacen desde los medios masivos.

Se ha señalado en estas columnas que desde el inicio de la pandemia, han existido sectores y sus usinas mediáticas, con sus comunicadoras y comunicadores que, entre otras cosas, primero promovieron que la gente rompiera la cuarentena inicial, saliera a la calle, se contagiaran y muchas de esas personas, fallecieran. Luego, en un juego perverso, cuestionaron el manejo de la crisis, por la cantidad de contagios y de muertes.

También se ha recordado aquí como un conductor de una señal de noticias, "periodista", celebró cuando en el piso del canal le informaban los contagios y las muertes, en ascenso, haciéndolo con su puño apretado como si se tratara de un gol. Luego se excusó indicando que precisamente le estaban indicando el buen posicionamiento de su programa en el rating, justo en ese momento. ¿Alguien puede creerle? Y si aun fuera así, en medio de una información trágica como la mencionada, ¿era lógico qué celebrara como lo hizo?

No utiliza el estilo de Canosa. Él, como tantos otros y otras, lo hacen desde espacios "serios", pero esa "seriedad" termina destrozada cuando se manipula a la opinión pública.

Ante un gobierno que en materia de comunicación quedó aplazado, más allá de los anuncios iniciales, dichos mensajes se hicieron fuertes y ruidosos. Todo funciona como una maquinaria bien aceitada, cuando se trata de desinformar o manipular, aún a riesgo de que millones terminen por contagiarse y lo que es más trágico, fallecer por el virus.

La estrategia, más allá de los crasos errores del Gobierno, especialmente en la comunicación, además de los denominados "Vacunados VIP", que generó la eyección de un ministro de Salud, nada menos, ha sido y es clara: utilizar la pandemia del Covid-19 políticamente, un sector de poder, llámese como quiera, y ciertas comunicadoras/es.

Se llamó a las medidas de aislamiento "infectadura", ejercitando una analogía con una "dictadura". No observaron ninguno de los medios internacionales, con países centrales enfrentando la denominada "segunda ola", con restricciones y toques de queda. No dijeron nada. El mundo para esta gente, al parecer, sólo se concentra con la pandemia en el país.

Estuvieron quienes negaron la existencia del virus, que poco importa si emergió de un mercado de animales chino, de un laboratorio o un repollo. El virus está desde el comienzo. Hizo estallar a los sistemas de salud mejor preparados, y si eso no sucedió en Argentina, es porque aun con uno que había sido castigado, se pudo trabajar con el "diario del lunes", esto es observando lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Europa. Fue tiempo para preparar al sistema mixto (público y privado), con más hospitales, camas, respiradores.

Los datos son contundentes sobre la incidencia del virus en la salud de la población. Sólo en Río Tercero, que es una ciudad mediana del interior, en octubre, cuando se produjo el denominado "pico" de contagios, la denominada "tasa de mortalidad" prácticamente se duplicó, comparada con el mismo mes de los dos años precedentes. En octubre de 2018, los fallecimientos fueron 35; en 2019, el mismo número; y en 2020, fueron 69.

¿Se necesita otro indicador para demostrar cómo afectó y afecta a la salud de la población este virus? Sin embargo, aún hoy están quienes niegan que la cuestión sea grave. El virus, que en realidad se llama Sars Cov 2, no Covid-19, que es la enfermedad que provoca, posee un alto nivel de contagio y en una franja etaria, los adultos mayores, personas con enfermedades prevalentes, puede complicarse, llegando a su cuadro más grave.

Los denominados "libertarios" y sectores opositores llamaron a manifestarse. Así, hasta se armó una especie de fiesta electrónica en Córdoba, frente al Patio Olmos en el peor momento de la pandemia, sin barbijos, sin distanciamiento. Mientras eso sucedía, a no muchos kilómetros, en el Hospital de Jesús María, fallecía un enfermero que había estado en la primera línea de batalla luchando contra el virus. Claro que no les importó.

En Buenos Aires, quemaron barbijos junto al Obelisco. Por esos días, enfermeras y enfermeros reclamaban ser considerados en la capital personal de Salud. A una de ellas un policía le rompió la frente de un cachiporrazo. Puede que ese efectivo o a quienes quemaban barbijos, esa misma enfermera los haya atendido, contagiados de Covid-19. Uno de los hombres, un adulto mayor, que salió a la calle en las primeras manifestaciones señalando que la pandemia era un invento, murió a los pocos días enfermo por el virus.

Surgió, como si no bastara, un grupo de ¿profesionales? denominados "Médicos por la verdad". La verdad de estos irresponsables, fue desmentida por el sitio Chequeado, una por una, y no es precisamente una web gestionada por oficialistas. Los mismos sin ningún tipo de responsabilidad social, señalaron a lo Jair Mesías Bolsonaro, que de Mesías sólo tiene el segundo nombre, que esto era una "gripecita", un invento, si quiere. La "gripecita" o el "invento", se llevó a más de 57 mil vidas en la Argentina y millones en el mundo.

Y esos números, no son sólo una fría cifra estadística, sino vidas. Son familias que están llorando aún a sus seres queridos. En el mundo suman cientos de miles los fallecidos, millones. Señalan que la gente no tomó las precauciones, no se cuidaron. Para miles, por no decir, millones de personas, lo señalado por algunos/as comunicadores/as, es sin dudas casi "palabra santa". Y les creyeron, a quienes desde ciertos medios masivos los incitaban a no cuidarse en el peor momento. Los contagios, claro, se multiplicaron como las muertes.

Luego llegaron las operaciones mediáticas y políticas, porque ¡vamos!, dejemos la hipocresía en un costado, ya que de eso se trató: se disparó en contra de la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya, la Sputnik V. Aguardaban, se indicaba, la publicación en The Lancet, para que se avalara a la misma. Especialistas de la ANMAT ya la habían recomendado al Ministerio de Salud. Habían viajado a Rusia, determinando que la misma podía utilizarse. Debe recordarse que la Sputnik V es desarrollada por un Fondo de Inversión Directo de Rusia. El acuerdo para adquirirla, fue entre dos estados.

A diferencia de las que compra el Estado a un laboratorio privado, en donde sí se requiere de la autorización de la ANMAT, en este caso, por tratarse de un acuerdo diferente, es "recomendada" en la emergencia sanitaria. Medios de llegada masiva y dirigentes se encargaron de demonizar dicha vacuna. Minimizaron al órgano de control nacional, que es reconocido mundialmente, señalando que era necesaria la publicación en The Lancet.

No solamente llamaron a esperar para que estuvieran los resultados en esa especie de biblia del mundo científico, sino que, como está señalado, colocaron en duda a un organismo que no tiene puntos oscuros en su haber, como es la ANMAT. Y, como si eso no fuera suficiente, se esparcieron una serie de fake news (falsas noticias), sobre supuestos efector adversos de la misma, que nunca existieron. Hasta se dijo que hubo muertes.

Sin embargo, aquellos que son denominados eventos relacionados con la inoculación, como los ocurridos con la vacuna de un gigante de los laboratorios de los Estados Unidos, que sí existieron, no dijeron absolutamente nada. Evidentemente se trató de una cuestión política e ideológica. Si hubiera llegado una vacuna desde Estados Unidos, con agua con sal en su interior, sin dudarlo, los detractores de la Sputnik V, la hubieran recomendado.

Hasta existió una denuncia de una dirigente por "envenamiento". Y eso, por supuesto, fue potenciado hasta el hartazgo en diferentes medios masivos. Ahora, paradójicamente, desde el sector en el que se hablaba de "veneno", se reclama porque el "veneno" tarda en llegar.

Claro que no cuestionaron muchos grandes medios la intención blanqueada de la presidenta de uno de las principales fuerzas de la oposición de privatizar la entrega de vacunas, cuando es un bien público. "El que la pueda pagar que la pague", señaló. Tampoco reflejaron lo sucedido en la CABA, cuando se conoció que el gobierno de la capital distribuyó dosis en prepagas y distintas obras sociales, cuando es algo, las vacunas, que pagamos cada argentino/a, porque es un bien adquirido por el Estado. Lo invisibilizaron.

Si no fuera por el pifie brutal con la Sputnik, estarían ejercitando dichas operaciones mediáticas denostando a una de las vacunas desarrolladas por China, la de Sinopharm, que está llegando a la Argentina. Seguramente, desde lo ideológico, estarían actuando sobre el sentido común, como suelen hacerlo no sólo con este tema. Pero hasta ahora, a quienes se colocaron dicha vacuna, la Sputnik como no les surgió en sus brazos la imagen de Lenin, con la de Sinopharm, no surgió la de Mao Zedong o una bandera roja con estrellas amarillas.

Elogiaron que Chile (cuyo modelo económico-social, siempre han admirado y promocionado), fuera el país más avanzado con la vacunación en la región, pero sin preguntarse por qué simultáneamente los contagios se multiplicaban en el mismo y el sistema de salud estuviera al borde del colapso. Lo hicieron medios tan comunistas como la BBC o France 24, pero no se planteó en diferentes medios autóctonos de Argentina.

Finalmente se conoció que la razón, más allá de la falta de prevención, por un estudio de la propia Universidad Nacional de Chile, se debió a que sólo con una dosis de una de las dos vacunas, la que más se colocó, de la farmacéutica china Sinovac, que es el 93% de las dosis administradas, sólo se alcanza el tres por ciento de imnunización. Con la segunda es del 56 por ciento. Algunos lo señalaron. Otros lo ocultaron, sin pudor, deliberadamente.

Lo mismo sucedió con Uruguay, a quien colocaban como ejemplo en el manejo de la pandemia. Lamentablemente, en ese país, el ingreso desde Brasil de la variante de Manaos, hizo que todo se desbordara sin demasiadas restricciones. Dicha nación, gobernada por uno de los presidentes admirados por ciertos medios y escribas argentinos, pasó de ejemplo sobre manejar la crisis sanitaria a todo lo contrario. Tampoco lo dijeron.

Una "carta abierta", hace algunas semanas, de un periodista cordobés, dirigida a "los estados", cuando es una obviedad, leyendo su contenido, que se trata de un "Estado" al que estaba dirigida, cuestionó el manejo sanitario de la pandemia por los millones de contagios y los miles de muertos. Se olvidó de señalar algo que, por supuesto, no apuntaría en el escrito: él fue uno de los tantos que hizo lo que pudo desde su lugar de comunicador para que ello sucediera, con mensajes siempre procurando que no se respetara el aislamiento.

Por supuesto, sus mensajes, en esa línea, como el de otras y otros, que llegan a millones de personas, también se manejaron de la misma manera, con las usinas del poder y con quienes en medios más pequeños, solo reprodujeron lo que señalaban, sin indagar en otras fuentes, sin intentar, por lo menos, leerlas o escucharlas. Con eso hubiera sido suficiente.

Algunas y algunos que en los medios destrozan al periodismo que dicen ejercer, terminaron por contagiarse. No sólo aquí, sino en el mundo, porque sucede en todos los países, también fallecieron, lo que es triste, pero esa tristeza se multiplica de sólo pensar en que miles que les creyeron se contagiaron por no cuidarse y finalmente murieron. ¿Quién piensa en los miles de seres humanos que fallecieron a causa de la Covid-19 por esos mensajes?

Estos escribas y voceros del poder, bien definidos/as a esta altura, por lo menos deberían haber elaborado un análisis más profundo en un contexto como el vivido de lo que es la "libertad", algo que se ha reiterado en infinidad de oportunidades en estas columnas de opinión: tengo la libertad, si lo deseo, de salir, no cuidarme y contagiarme, pero no de contagiar al resto. La libertad, no solamente es un bien individual. Debe ser colectivo.

Utilizaron el término "libertad" para todo lo que construyeron, con paciencia. También fueron y son en gran parte las y los responsables de que la Argentina tenga más de 57 mil muertes y más de dos millones de contagios. Fueron demasiados obvios en sus acciones.

El comunicador, citado más arriba, y otros, indican algo que es real: la economía se desbarrancó, pero es algo que sucedió en todo el mundo. Ese análisis debería ser un poco más profundo. No venimos de una economía sólida como la de los países denominados "centrales", sino de un desquicio, no inocente, en una nación endeudada sin acceso al crédito. Observan en dónde estamos, pero no de dónde venimos. Parcialidad manifiesta.

Como se puede apreciar, el problema no es sólo Canosa, que de manera burda y desfachatada expone conclusiones sin sustento y fuentes científicas serias. Hay otras estrategias comunicacionales que pueden ser igual de dañinas, o más aún que el virus.

Los medios no sólo deben informar, sino ser, esencialmente responsables al hacerlo, y más en un contexto sanitario como el actual. En ocasiones, es irresponsabilidad. En otras, no.

En conclusión, el problema no es sólo Canosa.

Ojalá fuera sólo ella y su programa.