Canosa, acusada de "promover el pánico social y desinformar" en la pandemia

La Defensoría del Público le informó a América TV sobre los reclamos recibidos por mensajes difundidos en el programa “Viviana con Vos”, emitido por la señal A24 el pasado 6 de abril, señala el informe del organismo, que se consideran que atentan contra la salud pública. Por dicho motivo solicitó evaluar posibles "medidas de reparación para promover información socialmente relevante en el marco de la pandemia de Covid-19".

Los dichos objetados de la conductora se refieren a un presunto procedimiento de adulteración de los hisopados sobre el cual no puede precisar ni en qué consiste ni dónde ocurre, por lo que pueden convertirse en un mensaje peligroso para la salud pública, señala en su web el organismo, a cargo de la periodista Miriam Lewin.

Prosigue indicando que en el programa, indicó, textualmente: “Ayer me contaban, y lo voy a decir, ‘Médicos por la verdad’ de España, que hay una denuncia gravísima porque en determinados lugares los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado, ¿para qué? Para meterte en tu casa”.

La fuente de Canosa

Los autodenominados "Médicos por la Verdad", vienen viralizando videos y planteos que son desmentidos por los círculos científicos. En una reciente entrevista con este sitio de noticias, el médico sanitarista y docente universitario, Oscar Atienza, que sigue desde el inicio la evolución de la pandemia, los consideró unos "delirantes", planteó que los consejos de profesionales deberían colocar en discusión las matrículas de los mismos, y señaló: "Esa verdad que dicen tener, se termina cuando se llenan las terapias intensivas".

Lo señalado por Canosa, precisamente se basó, como lo mencionó, sobre lo que le habrían expresado integrantes de esta agrupación. No hay pruebas de que haya falsos positivos en los hisopados por la presencia de metales, como dijo Canosa, titula por su parte Chequeado, calificando a dicha afirmación como falso.

Diego Montes de Oca, el pediatra que estaba siendo entrevistado por Canosa cuando brindó la desinformación de los hisopados, explicó a Chequeado que “los test son muy confiables” y aclaró que no avala “para nada” lo que dijo, considerándolo “una locura”.

Agrega Chequeado que el grupo “Médicos por la Verdad de España”, es una asociación negacionista del coronavirus que ya ha difundido varias afirmaciones falsas y también está presente en la Argentina. Se trata de médicos, virólogos e inmunólogos que difunden desinformaciones y se oponen al uso de barbijos, al “aislamiento de los sanos”, cuestionan las pruebas PCR, promueven el dióxido de cloro como tratamiento y critican las medidas sanitarias del Gobierno nacional, apunta el sitio que chequea informaciones en los medios.

En un informe sobre los mismos, en donde se desmintieron las afirmaciones que realizan, Chequeado indicó que durante esta pandemia se volvieron conocidos por la difusión de videos virales repletos de afirmaciones falsas, engañosas y sin sustento científico.

"Promueve el pánico social, la alarma y la desinformación"

La Defensoría del Público, señala que de acuerdo con el análisis socio-semiótico realizado por la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de ese organismo, “la conductora del programa mediatiza un discurso que promueve el pánico social, la alarma y la desinformación entre las audiencias acerca del sistema de testeos o hisopados que se implementan para detectar y diagnosticar el Covid-19.”

Agregó en ese sentido: “Este conjunto de imprecisiones genera alarma social y promueve desconfianza entre las audiencias sobre los métodos de detección del virus”.

Prosigue señalando que la Defensoría informará sobre el reclamo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y al Ministerio de Salud de la Nación.

También, el organismo le propuso a América TV una instancia de encuentro “para profundizar las cuestiones planteadas y evaluar la posibilidad de realizar una reparación simbólica” en pos de brindar información concreta y chequeada que pueda orientar a la población: en un contexto de pandemia se le exige a la comunicación mayor responsabilidad social.