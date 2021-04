Para especialistas cordobeses las "medidas" no alcanzan para frenar la "segunda ola" de Covid-19

Especialistas de Córdoba, consideraron que las nuevas medidas que se anunciaron, y en la provincia más suaves que las previstas en el decreto nacional, no serán suficientes para frenar los contagios por la denominada "segunda ola" de Covid-19.

En un informe de Andrés Ferreyra, difundido el miércoles, antes de ser publicado el DNU Nacional, en la web de El Doce de Córdoba, especialistas consideraron que las medidas anunciadas para frenar la escalada de contagios de Covid-19, no serán suficientes. Quienes lo señalaron no son panelistas televisivos que suelen opinar sobre todo, sino voces de profesionales que vienen siguiendo la evolución de la pandemia desde su inicio.

Uno de ellos es el reconocido médico e infectólogo, Hugo Pizzi; otro, es el médico y mágister en Salud Pública, Oscar Atienza; también coincidió el prestigioso infectólogo, Ricardo Lamberghini; lo hizo Graciela Sadino, médica y presidenta de la Sociedad de Infectología de Córdoba; opinó en el mismo sentido el especialista en Infectología, Juan Pablo Caeiro; y el doctor en Química y bioinformático, Rodrigo Quiroga.

Además de conocerse el decreto el jueves, con restricciones, la Provincia de Córdoba dispuso adherir a la normativa nacional. Es una manera de decirlo, ya que la decisión, consensuada con los municipios, fue hacerlo pero con horarios más amplios, no ajustándose, por ejemplo, a lo señalado en lo nacional por la zonas de "alto riesgo".

La opinión de los profesionales

La opinión de los especialistas, inclusive antes de que se hiciera público el DNU y de que el Gobierno de Córdoba decidiera adherir con su propio criterio, incluidas las zonas de "alto riesgo epidemiológico y sanitario", quienes fueron consultados, no se mostraron optimistas sobre el efecto de las medidas anunciadas. Fue todo lo contrario.

Hugo Pizzi, médico infectólogo, epidemiólogo, magister en Salud Pública, asesor del gobierno nacional y recientemente distinguido por la Legislatura de Córdoba se mostró “muy preocupado” por la situación actual, señala el informe publicado en el medio capitalino. “Yo ya perdí el optimismo”, dijo desesperanzado.

“Los que asesoramos a todos los niveles pedimos siempre más restricciones y creemos que estas no son suficientes. Hay un importante porcentaje de gente que nunca lo entendió y por eso deberían aplicarse las penas que prevé el DNU porque hay mucha indiferencia e indolencia que nos asusta. Hay una falta de respeto por todo”, manifestó.

“Creo que tendríamos que ser más estrictos en Córdoba porque el desafío de este año es superior al del año pasado. Las variantes del Sars-Cov-2 hicieron desastre este año en países vecinos y eso puede replicarse acá: son 70 veces más contagiosas y 30 veces más letales”, argumentó.

Juan Pablo Caeiro, consideró que las restricciones “serán escalonadas si esto sigue empeorando”. “Esto sucederá a nivel nacional, no solo en Córdoba”, afirmó. “No sé si alcanzarán estas medidas o a lo mejor haya que tomar más restricciones de manera localizada por comunas, municipios o regiones. Tiene que ser bien apuntado para afectar a la menor cantidad de actividades posibles”, dijo.

“Estas restricciones nocturnas no tendrán ningún tipo de impacto en el intento por frenar la suba de casos. Así no es la manera de controlar el avance de la pandemia”, señaló por su parte, Oscar Atienza. “La variable que impacta en la suba exponencial de casos es la presencialidad en las escuelas: es lo que detonó este aumento de la positividad”, afirmó el especialista y docente universitario.

En ese sentido, consideró: “La movilidad de la presencialidad mueve 10 millones de personas en el país todos los días. Las estadísticas señalan que el grupo etario que más aumentó en casos es el de edad escolar. Y los chicos de las escuelas no están en las fiestas clandestinas”. Sin embargo, aseguró que no deben claudicar los controles “en el uso del transporte y en reuniones nocturnas”.

El médico infectólogo, Ricardo Lamberghini, advirtió: “Estamos ante una posible catástrofe sanitaria. Haciendo más de lo mismo, el resultado será siempre el mismo”. Consideró que “hay una actitud negacionista de la gente a todo lo que sea limitar, cuando todos los países están tomando medidas restrictivas”.

Manifestó que la situación epidemiológica actual tomó por sorpresa a la comunidad médica: “Esto se adelantó dos o tres semanas y sorprendió tanto aumento de casos casi de un día para el otro”.

Por su parte, Graciela Sadino, presidenta de la Sociedad de Infectología de Córdoba, indicó que no basta “solo con imponer restricciones, también deber haber un fuerte control y más conciencia de la gente”. “Puede haber muchas restricciones pero si no hay conciencia y controles, no tiene sentido. Y hay que seguir insistiendo en que la gente entre en razón y se cuide”, sugirió.

Sobre las medidas, opinó: “Creo que suma pero no sé si es suficiente: la realidad lo va a demostrar. En la primera ola, estas restricciones por muy odiosas que sean provocaron un parate en la suba de casos”.

Rodrigo Quiroga, por su parte, consideró: “Mejor que nada, puede ser útil. Para mi debería haber diferenciación entre actividades al aire libre y encerrados, además del tema aforo de bares, boliches y restaurantes”.

Y prosiguió: “Si no controlas el transporte a la noche, el acatamiento va a ser muy bajo. Necesitamos convencer a la gente de que tiene que disminuir su exposición social, sí o sí. Acá en Córdoba las restricciones nocturnas funcionaron el año pasado, solo dos semanas, hasta que se dieron cuenta que nadie controlaba. Esas medidas frenaron totalmente el crecimiento de casos durante ese período”.