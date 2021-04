Este jueves comienzan a vacunar a mayores de 60 sin comorbilidades en Córdoba

El Ministerio de Salud de la Provincia informó que se suman al esquema de vacunación contra el coronavirus a las personas mayores de 60 años, a partir de este jueves 8 de abril.

Cabe señalar que, con el arribo durante las próximas horas de una nueva partida de vacunas, se amplía la colocación de dosis al mencionado grupo poblacional, cuyas personas se hayan registrado previamente de manera voluntaria en el sitio web vacunacioncovid19.cba.gov.ar.

Asimismo, quienes deseen vacunarse, y no se hayan registrado, deben hacerlo en la mencionada web y sin necesidad de contar con Ciudadano Digital (CiDi).

Días atrás se inició la vacunación de mayores de 60 con comorbilidades. A partir del jueves, se amplía la inmunización a todo este grupo etario.

Según la Organización mundial de la Salud (OMS), la "comorbilidad" es la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una misma persona. Se consideran, con la pandemia del Covid-19, a estas personas entre los "grupos de riesgo".

Como está señalado, desde este jueves, quienes se hayan inscripto y sean notificados, mayores de 60 años, sin comorbilidades también podrá recibir la inoculación contra el Covid-19.

También se continuarán vacunando a los actuales grupos etarios y poblacionales, que han sido definidos por la autoridad sanitaria y que están recibieron la vacuna en estos momentos.

En todos los casos, el ciudadano para asistir a colocarse la vacuna deberá recibir previamente su turno, con la indicación de día y lugar de vacunación. A su vez se reitera, que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno ya que las personas que no lo acrediten no serán vacunadas.