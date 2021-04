"Quien tenga Covid y sea encontrado violando el aislamiento será denunciado penalmente"

"A quien tenga Covid-19 y se lo encuentre violando el aislamiento, será denunciado penalmente", advirtió el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Río Tercero, Miguel Canuto. Recordó que suelen recibir llamados de que algunas personas con resultado de coronavirus positivo no respetan el aislamiento, aunque aclaró que es necesario "encontrarlas" cuando están violando dicha medida para poder accionar judicialmente.

Manifestó que es necesario que se informe cuando se realizan los llamados, en el momento en que no se está respetando el aislamiento. "Sabemos que existe un gran porcentaje de la población que se cuida, la mayoría, que respeta las medidas sanitarias, pero también están quienes, aun siendo positivos de Covid, salen a la calle, no respetan el aislamiento obligatorio. Si constatamos que efectivamente es así, se hará la denuncia", reiteró.

"Deben comprender que no pueden poner en peligro al resto de la sociedad porque no creen que sea tan grave, porque no les importa, o por lo que sea. Se trata de respetar al otro, especialmente a personas de riesgo", manifestó el funcionario del municipio.

Hay dos artículos del Código Penal Argentino que aluden a estas acciones. El artículo 205 señala: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. El artículo 202, indica: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

"Cuando se realiza la denuncia, a la persona que está infracción, si se comprueba que efectivamente violó el aislamiento, se le iniciará una causa judicial, y eso es lo que muchos no comprenden, los problemas que pueden tener después. Pero lo más importante, es que entiendan de que no se trata sólo de la denuncia, sino de una cuestión de conciencia social. Si alguien está en aislamiento, es porque puede contagiar y afectar a otros", señaló Canuto.

Nuevo lugar para el COE

Canuto, en tanto, indicó que se está acondicionando el inmueble en donde estaba el Hotel Argentino para que funcione allí el COE. Actualmente, el mismo está operando en el inmueble del ex Centro Salesiano Ceferino Namuncurá. "Agradecemos a la familia que ofreció la instalaciones del ex hotel para el COE", indicó.

El edificio se encuentra en la intersección de Libertad y Fray Justo Santa María de Oro. "Es funcional, y será de gran utilidad para trabajar allí. Se están realizando algunas tareas para acondicionarlo", amplió Canuto.

Recordó, que actualmente, con la curva en ascenso de contagios, unas 30 personas trabajan en el COE. "Y a eso hay sumarle todas las personas que están en calle, que suman más 100", recordó el secretario de Seguridad.