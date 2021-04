La "B" de la Liga Regional de Fútbol: Casino en el "Llano", Fitz Simon en la zona "Sierra"

En sus respectivas zonas, Casino de Río Tercero y Fitz Simon de Embalse son los líderes. Por el Covid-19 y casos positivos que se dieron en el transcurso de la semana pasada en el equipo de UDCISA de San Agustín, tampoco se pudo jugar en forma completa la cuarta fecha del certamen oficial de la divisional “B” de la Liga Regional de Fútbol.

Suspendido el encuentro en la localidad de Pampayasta Sud, tras que lo que se disputó en el ascenso dejó un saldo muy favorable para los clubes Deportivo Casino de Río Tercero y Náutico Fitz Simon de Embalse que ganaron sus respectivos compromisos y quedaron como líderes en sus respectivas zonas: Llano y Sierra, respectivamente.

Los de barrio El Libertador de Río Tercero, son hasta ahora muy efectivos como locales (ciento por ciento de los puntos obtenidos), mientras que los embalseños el pasado fin de semana fueron muy contundentes en uno de los “clásicos serranos” que tienen este año.

En la noche del viernes pasado, Casino ganó por la mínima diferencia con Julio Falcinelli; Gastón Alfonso, Marcos Alfonso, Octavio Monteverde y José Chara; Gerardo Selva, Lucas Sisterna, Gabriel Aruta y Tomás Tiseira; Pablo Maldonado y Juan José Capatto. DT: Ezequiel Dolfi. En el banco de suplentes estuvieron Leonardo Carraro, Jonathan Gómez, Marcos Rosso, Franco Pereyra y Paolo Stoppa.

El resumen, las posiciones y lo que viene

La síntesis de todo lo que se jugó en la “B” entre el viernes y el domingo, es la que se detalla a continuación:

Zona Llano

Deportivo Casino 1 (PT, 19m Pablo Maldonado) – Sportivo Almada 0. Árbitro: Claudio Montiel. 3° división: 0 a 0.

Deportivo y Cultural Unión 1 (PT, 19m Rodrigo Candiano) – Deportivo Libertad 1 (8PT, 9m Facundo Díaz). Árbitro: Carlos Castro. 3° división: Unión 3 a 0.

Deportivo Unión – UDCISA: suspendido. Libre: Atlético Estudiantes de Hernando.

Zona Sierra

Náutico Fitz Simon 4 (PT, 23m Lucas Curbelo, 27m Jorge Moncada y 42m Diego Barrozo; ST, 45m J. Moncada) – Náutico Rumipal 1 (PT, 20m Claudio Jeremías Murúa de penal). Árbitro: Mario Schvartzman. 3° división: Fitz Simon 3 a 0.

Atlético Talleres 1 (PT, 21m Nicolás Armoa) – Atlético Almafuerte 0. Árbitro: Matías Balmaceda. Expulsados: PT, 32m Alex Jara (AA); ST, 33m Facundo Benítez (AA) y 41m Marío Griguol (AA). 3° división: Atl. Almafuerte 3 a 0.

Social y Deportivo Villa Gral Belgrano 2 (ST, 15m Ignacio castro y 19m Leonel Pereyra) – Argentino Colonial 0. Árbitro: Marcos Vilta. 3° división: V. G. Belgrano 2 a 0.

Posiciones 1° división Zona Llano: Dep. Casino 7 puntos; Dep. Libertad 5; Atl. Estudiantes y Atl. Unión 4; Sp. Almada y UDCISA 3; y Cul. Unión 2. Zona Sierra: Náut. Fitz Simon 8; Atl. Talleres 7; V. G. Belgrano, Náut. Rumipal y Arg. Colonial 4; Atl. Almafuerte y Sp. La Cruz 1.

Posiciones 3° división Zona Llano: Atl. Estudiantes y UDCISA 9; Cult. Unión 6; Dep. Casino 4; Sp. Almada 2; Dep. Libertad 1; Atl. Unión 0. Zona Sierra: Náut. Fitz Simon 9.; Atl. Almafuerte 7; Atl. Talleres 5; Sp. La Cruz 4; V. G. Belgrano 3; Náutico Rumipal 2; Arg. Colonial 0.

Próxima fecha (quinta) Zona Llano: Dep. Libertad vs. Dep. Casino, UDCISA vs. Atl. Estudiantes y Sp. Almada vs. Atl. Unión. Libre: Cultural y Deportivo Unión de Despeñaderos.

Zona Sierra: Atl. Almafuerte vs. Náut. Fitz Simon, Arg. Colonial vs. Sp. La Cruz y Náutico Rumipal vs. Villa Gral. Belgrano. Libre: Atlético Talleres de Berrotarán.