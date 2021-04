Liga Regional de Fútbol: Agrario de Corralito no afloja, Elena y Ascasubi lo escoltan

Al no poderse jugar el encuentro entre Sportivo Belgrano de Almafuerte y Juventud Alianza de Despeñaderos por tener este último club casos positivos de Covdi-19 en su plantel, parcialmente se disputó el pasado fin de semana la sexta fecha de la fase clasificatoria del Campeonato Apertura 2021 del círculo superior de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol.

Agrario de Corralito sigue siendo el único líder e invicto de la competencia tras superar en su reducto a Deportivo Italiano de Santa Rosa de Calamuchita, mientras que Atlético Ascasubi, los “Palomeros”, sumaron la tercera victoria consecutiva y están a sólo tres puntos de diferencia de los corralitenses. En tanto, los de la “Capital Nacional del Mármol”, Elenense, golearon ayer a los “Chetos” de Atlético Independiente de Hernando.

Por su parte, en uno de los “clásicos chicos” que tiente Río Tercero en la divisional “A”, Sportivo 9 de Julio festejó prácticamente en forma agónica la victoria frente al Deportivo Independiente ya que el gol de la victoria lo convirtió cuando faltaban pocos minutos para que terminara el tiempo reglamentario.

También fue muy positiva la jornada para Vecinos Unidos que de local, en barrio Castagnino, se hace muy fuerte. El “León” se recuperó ayer en su estadio y se acomodó en la cuarta posición en el primer certamen oficial de la presente temporada.

Resumen de la fecha, posiciones y lo que viene

El resumen de la fecha es el que a continuación se detalla estadísticamente:

Centro J. Agrario 3 (PT, 29 y 41m Marcos Herrera –el primero de penal-; ST, 8m Nicolás Mignani) – Deportivo Italiano 1 (ST, 28m Nicolás Bossoletti). Árbitro: Gabriel Nazareno Vélez. 3° división: Italiano 2 a 1.

Recreativo Elenense 3 (PT, 5 y 45m Agustín Fumero; ST, 19m Emanuel Orquera) – Atlético Independiente 0. Árbitro: Tomás Tello. Expulsados: ST, 38m Máximo Bringas (RE) y 48m Facundo Cabral (AI). 3° división: Elenense 2 a 0.

Atlético Ascasubi 2 (PT, 23m Uriel Dagorret; ST, 44m Joel Maldonado) – Atlético Río Tercero 0. Árbitro: Gastón Monsón Brizuela. Expulsado: ST, 24m Harry Brouwer de Koning. 3° división: CART 2 a 1.

Sportivo 9 de Julio 2 (ST 21m Juan Pablo Bruna y 43m Alan Fernández) – Deportivo Independiente 1 (ST, 5m Juan Manuel Bueno). Árbitro: Jonathan Correa, Expulsado: ST, 10m Franco Carnevale (DI). 3° división: “9” 2 a 1.

Vecinos Unidos 2 (PT, 34m Nicolás Pazzelli; ST, 43m Rodrigo Barcellona) – Belgrano FC 1 (ST, 25m Bruno Bima). Árbitro: Leonardo Tatián. 3° división: V. Unidos 2 a 0.

Deportivo Villa del Dique 1 (ST, 20 Robertino Moscetta de penal) – Deportivo Huracán 1 (ST, 45m Santiago Tognarelli). Árbitro: Nelson Ledesma. 3° división: Villa del Dique 1 a 0.

Sportivo Belgrano – Juventud Alianza: suspendido.

Posiciones 1° división: C, J. Agrario 16; Rec. Elenense y Atl. Ascasubi 13; V. Unidos 12; Sp. Belgrano y Atl. Independiente 10; Sp. 9 de Julio 8; Dep. Huracán 7; Juv. Alianza y Atl. Río Tercero 6; Dep. Independiente 5; Dep. Villa del Dique 4; Belgrano FC 3; Dep. Italiano 2.

Posiciones 3° división: Sp.9 de Julio 16; Rec. Elenense 13; Dep. Italiano y Atl. Ascasubi 12; Dep. Independiente y V. Unidos 10; Atl. Río Tercero y C. J. Agrario 9; Sp. Belgrano 6; Dep. Villa del Dique 5; Atl. Independiente y Belgrano FC 4; Dep. Huracán 3; Juv. Alianza 1.

Próxima fecha (séptima): Dep. Huracán vs. C. J. Agrario, Dep Italiano vs. Rec. Elenense, Dep. Independiente vs. Atl. Ascasubi, Atl. Río Tercero vs. Vecinos Unidos, Atl, Independiente vs. Sp. 9 de Julio, Juv. Alianza vs. Dep. Villa del Dique y Belgrano FC vs. Sp. Belgrano.