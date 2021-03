Ferrer anunció una restricción a la circulación nocturna por el Covid-19 en Río Tercero

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, brindó una conferencia de prensa en la mañana del martes por la escalada de contagios de Covid-19. Anunció una restricción a la circulación nocturna desde el 31 de marzo. Regirá, en principio, hasta el 14 de abril.

"He decidido junto con mi equipo y con la gente de Salud, realizando las consultas, aplicar una restricción absoluta a partir del día 31 de marzo a la hora cero a la circulación desde la 1 de la mañana", anunció Ferrer. Agregó que sólo se podrá circular luego de esa hora por actividades esenciales. Será hasta las 7 de la mañana y se extenderá hasta el 14 de abril.

Habrá controles en diferentes lugares de la ciudad, detalló el intendente. "También pido la colaboración de la población, para no vernos forzados a tomar medidas extremas, porque en este caso, tratamos de que sea ésta para alivianar la curva", señaló el jefe comunal. "Si la situación empeora, van a venir medidas más duras", advirtió.

Indicó que el control estará a cargo de personal municipal y que le solicitará participación a la fuerza policial: "La policía tiene muy buena voluntad, pero también hay que ser buenos con la policía. Ellos no pueden hacer absolutamente nada si la Justicia no los respalda".

Recordó, como ejemplo, lo sucedido el pasado fin de semana. "Si van a un lugar a desbaratar una fiesta clandestina y después no hay ningún tipo de sanción, se ven muy limitados. Nos pasó el sábado. Fue agredido nuestro personal e incluso el de la policía, y que yo sepa no hay ningún imputado. Cada uno debe hacerse cargo de lo que le corresponde", señaló.

Aclaró que "el Estado Municipal no tiene fuerza de seguridad". Por ello -prosiguió- "no puede intervenir" en una propiedad privada. Dijo que se puede labrar un acta de infracción, pero no ingresar a un inmueble y desalojar una fiesta. "Eso lo puede hacer la policía, pero también necesita del respaldo judicial. De lo contrario no puede intervenir tampoco. Esta es una mesa que tiene muchas patas, y estamos dispuestos a poner la nuestra, con la salud, el sueño, la familia, pero los otros poderes tendrán que poner lo suyo", señaló.

Le solicitó a la población que cumpla con esta medida, logrando que descienda o se aplane la curva de contagios. Recordó que cuando se decidió que no funcionaran los boliches, apeló a los padres y a los jóvenes para que no se produjeran "eventos clandestinos".

"A pesar de toda la información que hay, de que todos sabemos como cuidarnos, que advertimos las cosas que pueden ocurrir, el comportamiento sigue siendo el mismo", señaló el intendente. "Entonces uno empieza a creer que somos hijos del rigor y que sólo cuando el Estado toma una determinación firme, algunas cosas se corrigen", agregó.

"No sé si la decisión que voy a tomar resolverá el problema, no hay una receta en ningún lugar del mundo, en donde uno diga 'se hizo esto y se resolvió el problema'. Lo que sí sabemos es que si usamos el barbijo, mantenemos el distanciamiento y no nos juntamos de manera irregular, en lugares cerrados fundamentalmente, se evitan los contagios", dijo.

"Por ello, entiendo que hay fallas en nuestro comportamiento cotidiano, en donde también tengo que ser justo con mucha gente que se está cuidando, y de alguna manera mi decisión tiene que ver con premiarla. Especialmente son los adultos mayores, que tienen mucho miedo y han entendido lo grave y riesgoso que es esto", manifestó.

Planteó, como ejemplo, una situación particular con dos amigos que sufren complicaciones. "He atravesado una experiencia con dos personas, una de 49 y otra de 55 años, amigos, que están internados. Realmente es horrible escuchar cuando hablan, de la forma en que respiran, y lo que están sufriendo y pasando en este momento", señaló Ferrer.

"Me ha tocado a mí, y seguramente muchos riotercerenses saben de lo que estoy hablando, y no se trata de personas que están en la casa, sino internadas", expresó el jefe comunal. "Y son personas, sobre todo una, sin comorbilidades. Alguno en un audio me ha dicho 'la verdad que no le daba bola a esto, como me arrepiento'. Evidentemente hay un montón de gente que no entiende que esto es grave y delicado", dijo el intendente.

"Cree que esto es una gripe más, y la verdad que no es así. Se la pasa muy mal, y quien la pasa mal, además no puede ver a nadie de su familia", enfatizó. En tanto, indicó que se viene "testeando mucho". "Probablemente el número alto (de contagios) tenga que ver con esto", señaló. Indicó que se colocará al COE al ciento por ciento, y en los próximos días funcionará en el edificio en donde estaba el Hotel Argentino. Manifestó que el poder realizar la trazabilidad de "los casos que comienzan a ser muchos es un tema complejo".

Sobre los días de Semana Santa, indicó que, por el momento, no hay cambios. Recordó que los encuentros en lugares cerrados, tal como lo indica el protocolo para reuniones familiares, es de un máximo de 10 personas, mientras que al aire libre es de 20.

"Si bien soy enemigo de las restricciones, también soy consciente de que cuando alguien muera en un pasillo, me lo van a decir a mí", señaló Ferrer, aludiendo al ascenso de contagios y que comience a saturarse el sistema de salud. Cuando fue el pico de la pandemia, la ocupación de camas para pacientes con Covid-19, llegó a un 90 por ciento.

El intendente, estuvo acompañado por integrantes de su equipo, la secretaria de Salud, Silvina Cisneros, el responsable de Seguridad, Miguel Canuto, y también por el director del Hospital Provincial de Río Tercero, Pablo Amodei. Destacó el trabajo de los médicos y recordó el esfuerzo que están realizando durante la pandemia.

El lunes, la cantidad de contagios en la ciudad fue de 65 personas con el virus, algo que no sucedía desde mediados de octubre del año pasado, cuando se atravesó el peor momento de la pandemia. La ciudad, luego de un descenso en la curva, atravesado el pico de contagios, el 20 de octubre, con 118 diagnósticos en esa jornada, comenzó desde inicios de marzo a tener más hisopados diarios con resultado detectable del virus Sars Cov 2.

Río Tercero es el principal centro urbano de Tercero Arriba, con la mitad o más de los habitantes del mismo. Dicho departamento fue calificado el domingo por el Ministerio de Salud de la Nación, como uno de los 45 distritos del país con "mayor riesgo" epidemiológico, al igual que la ciudad de Córdoba. Ahora se sumaron otros departamentos.

Ferrer, sostiene que el mayor foco de contagios se produce en las reuniones sociales clandestinas y apeló, como lo hizo en la anterior conferencia de prensa, a mantener los cuidados. "He dicho todo lo que he debido decir y de la manera más cruda porque ya no sé cómo decirlo para que se entienda", expresó en el anuncio que realizó el martes.

Sobre la vacunación, indicó que en la ciudad hay unas ocho mil personas mayores que forman el grupo de riesgo, y hasta el momento unas tres mil han sido vacunadas. Reiteró que la mejor manera de cuidarse, es tomar conciencia de la gravedad del problema.