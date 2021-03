Liga Regional de Fútbol: En la “B”, Fitz Simon lidera en la Zona Sierra y hay paridad en la Llano

En forma parcial se desarrolló la tercera fecha de la Divisional Ascenso de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, ya que el otro fin de semana no pudo jugar el representativo de La Cruz por tener en su plantel problemas con el COVID-19.

Tras los resultados, hay una marcada paridad en la Zona Llano, mientras que en la Sierra el líder es Náutico Fitz Simon de Embalse.

Los resultados de otra fecha

Lo sucedido entre el viernes y el domingo, es lo que a continuación se detalla:

Zona Llano

Atlético Estudiantes 1 (PT, 43m Ignacio Herrera) – Atlético Unión 1 (ST, 41m Mayco Tisera). Árbitro: Fernando Rekers. Incidencia: PT. I. Herrera (AE) marró un tiro penal. 3° división: Estudiantes 1 a 0.

Sportivo Almada 3 (PT, 2m Richard Martino y 31m Damián García en contra; ST, 2m Alexis Girardi) – Deportivo y Cultural Unión 0. Árbitro: Lucas Rodríguez. 3° división: Unión 1 a 0.

UDCISA 0 – Deportivo Casino 0. Árbitro: Oscar Palacios. Expulsado: ST, 11m Silvio Gómez (DC). 3° división: UDCISA 1 a 0.

Libre: Deportivo Libertad.

Zona Sierra

Náutico Rumipal 1 (PT, 45m Jeremías Murúa) – Atlético Talleres 0. Árbitro: Lucas Ludueña. 3° división: 1 a 1.

Argentino Colonial 2 (ST 7m Ignacio Gigena y 34m Tomás Freytes) – Náutico Fitz Simon 2 (PT, 19m Lucas Curbelo; ST, 25m Diego Barrozo). Árbitro: Lautaro Machiavello. 3° división: Fitz Simon 3 a 1.

Libre: Atlético Almafuerte.

Posiciones

Primera División Zona Llano: Dep. Libertad, Atl. Estudiantes, Atl. Unión y Dep, Casino 4 puntos; Atl. Almafuerte y UDCISA 3; y Cul. Unión 1. Zona Sierra: Naut. Fitz Simon 5; Atl Talleres, Náut. Rumipal y Arg. Colonial 4; Villa Gral Belgrano, Atl. Almafuerte y Sp. La Cruz 1. Tercera División Zona Llano: Atl. Estudiantes y UDCISA 9 puntos; Dep. Casino y Cult. Unión 3; Sp. Almada y Dep. Libertad 1; Atl. Unión 0.

Zona Sierra: Náut. Fitz Simon 6; Atl. Talleres 5; Atl, Almafuerte y Sp. La Cruz 4; Rumipal 2; Villa Gral. Belgrano y Arg. Colonial 0.

Próxima fecha (cuarta) Zona Llano: Cultural Unión vs. Dep. Libertad, Dep. Casino vs. Sp. Almada y Atl. Unión vs. UDCISA.

Zona Sierra: Fitz Simon vs. Rumipal, Atl Talleres vs. Atl. Almafuerte y Villa Gral Belgrano vs. Arg. Colonial.