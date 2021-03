Liga Regional Riotercerense de Fútbol: Agrario de Corralito los mira bien de arriba

En la ciudad de Hernando, el Centro J. Agrario de Corralito se quedó con la victoria sobre el local Atlético Independiente. Así conservó el invicto y se convirtió ahora en el único líder en el primer campeonato oficial 2021 del círculo superior de la Liga Regional Riotercerense de Futbol.

En lo que era el duelo de punteros del “Apertura”, el “Taladro” pudo festejar prácticamente sobre la hora ya que el tercer gol consagratorio logró convertirlo cuando sólo faltaban dos minutos para la finalización del choque en la cancha del “Cheto” de la “Capital Nacional del Maní”.

Tras la fecha que se inició el viernes y se completó el domingo, la jornada fue muy positiva para Atlético Ascasubi y Centro Recreativo Elenense. Ambos ganaron en condición de visitantes y alcanzaron el segundo puesto, que lo que comparten con los perdedores Sportivo Belgrano y Atlético Independiente.

Por otra parte, la gran sorpresa de la jornada la dio Deportivo y Biblioteca Villa del Dique, el “benjamín” de la categoría, que agónicamente en su cancha bajó y dejó sin invicto a Sportivo Belgrano de Almafuerte.

La síntesis y lo que viene

La síntesis completa del pasado fin de semana, es la que a continuación detalla este medio:

Atlético Independiente 2 (PT, 9 y 45m Facundo Fissore) – Centro J. Agrario 3 (PT, 16m César Manzanelli; ST, 1m C. Manzanelli y 43m Rodrigo Soria). Árbitro: Ezequiel Billones. Expulsado: PT, 40m Exequiel Neyra. 3° división: Atl. Independiente 4 a 0.

Atlético Río Tercero 1 (ST, 48m R. Pavón de penal) – Sportico 9 de Julio 2 (ST, 2m J. P. Bruna y 16m F. Ponzio). Árbitro: Matías Balmaceda. Expulsados: ST, 37m M. Alaníz, 44m F. Petrochi y 46. E. Ceridono. 3° división: “9” 2 a 0.

Deportivo Villa del Dique 1 (ST, 45m Robertino Moscetta) – Sportivo Belgrano 0. Árbitro: David Ramallo. 3° división: 0 a 0.

Deportivo Huracán 2 (PT, 45m Alejandro Orazi de penal; ST, 45m Joaquín González)- Deportivo Italiano 0. Árbitro: Mauricio Robles. 3° división: 1 a 1.

Deportivo Independiente 0 – Recreativo Elenense 2 (PT, 6m Juan Manuel Ordóñez y 32m Emanuel Orquera). Árbitro: Alexis Toscano. Incidencia: PT, 5m Juan Amaro (DT) le atajó un penal a Maximiliano Vilta. 3° división: Depo. Independiente 1 a 0.

Belgrano FC 0 – Atlético Ascasubi 1 (PT, 17m Nahuel Gómez). Árbitro: Gustavo Arziénaga. 3° división: Belgrano FC 2 a 1

Juventud Alianza 2 (ST, 4 y 26m Mateo Pérez Galíndez –el segundo de penal-) – Vecinos Unidos 1 (ST, 40 Martín Dellamagiore). Árbitro: Álvaro Carranza. Expulsados: ST, 29m Jonathan Soria (JA) y 31m Saúl Albornoz). 3° división: 0 a 0..

Posiciones 1° división: Centro J. Agrario 13; Sp. Belgrano, Rec. Elenense, Atl. Independiente y Atl. Ascasubi 10; V. Unidos 9; Sp. 9 de Julio 7; Atl. Río Tercero, Juv. Alianza y Dep. Huracán 6; Dep. Independiente 4; Belgrano FC, Dep. Villa del Dique y Dep. Italiano 3.

Posiciones 3° división: Sp.9 de Julio 13 puntos; Atl. Ascasubi 12; Dep. Independiente y Rec. Elenense 10; Dep. Italiano y C. J. Agrario 9; V. Unidos 7; Sp. Belgrano y Atl. Río Tercero 6; Dep. Huracán 2; Dep. Villa del Dique 2; y Juv. Alianza 1.

Próxima fecha (sexta): Centro J. Agrario vs. Dep. Italiano, Rec. Elenense vs. Atl. Independiente, Sp. Belgrano vs. Juv. Alianza, Sp. ,9 de Julio vs. Dep. Independiente, Dep. Villa del Dique vs. Dep. Huracán, V. Unidos vs. Belgrano FC y Atl. Ascasubi vs. Atl. Río Tercero.