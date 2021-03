Río Tercero: condena de cuatro años y medio para el policía que atropelló a Aukha

El viernes finalizó el juicio por la muerte de Aukha Bustos, el jovencito de 13 años atropellado en Corralito en diciembre de 2019, cuando con otros ciclistas se dirigían desde Río Tercero a Alta Gracia. Quien conducía el vehículo, el policía José Ezequiel Vidaurre (fuera de servicio al momento del hecho), fue condenado a cuatro y seis meses por "Homicidio Culposo Agravado por la Conducción Imprudente y Antirreglamentaria de un Vehículo Automotor".

El juicio se había iniciado el jueves, y no existió objeción de las partes a las pruebas presentadas. El viernes el juez Marcelo Ramognino, tras escuchar la palabra de Vidaurre y de los padres del menor, dictó la sentencia. Además, quien quedó detenido (se encontraba en libertad), fue inhabilitado por nueve años para conducir.

La madre de Aukha, Laura Quiroga, luego de conocerse la sentencia, señaló al medio Diario Río Tercero: “El fallo fue una vergüenza, una verdadera vergüenza. De esta forma la justicia sigue apañando a personas que de forma irresponsable se suben a sus autos en condiciones que no deben y matan”.

La familia del menor, aguardaba que se cambiara la carátula, tal como lo había solicitado su representante legal, el abogado Sergio Vidal Lascano, a "homicidio con dolo eventual", que implicaba una mayor pena. “Nosotros esperábamos como mínimo una condena de 10 a 12 años”, indicó la mamá de Aukha al medio colega.

“Teníamos pruebas de sobra para el cambio de carátula, pero la Justicia no lo entendió. Igualmente no vamos a bajar los brazos, vamos a apelar esta decisión”, agregó. Indicó que Vidaurre venía zigzagueando y continuó, porque no le importó nada, porque no le importa la vida de nadie.

La madre del menor sostuvo que Vidaurre venía alcoholizado y que tres veces chocó contra el cordón de la vereda en Monte Ralo, minutos antes de que impactara la bicicleta de su hijo. Aukha, luego de las graves heridas recibidas, fue trasladado a un nosocomio de Córdoba, en donde dejó de existir.

Luego de la muerte del menor, se realizaron diferentes manifestaciones en Río Tercero solicitando Justicia por esta causa. Inclusive, en la noche previa al inicio del juicio, se colocaron velas encendidas en diferentes sectores de la ciudad, como vigilia, aguardando el inicio de las audiencias que se desarrollaron en los Tribunales riotercerenses.