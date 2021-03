Los Cóndores: hay contagiados de Covid-19 que no cumplen el aislamiento, dijo el intendente

El intendente de Los Cóndores, Diego Blengino, en declaraciones periodísticas, se mostró molesto por personas contagiadas de Covid-19 y contactos estrechos que no cumplen con el aislamiento.

El Intendente de Los Cóndores, Diego Blengino, en diálogo con la emisota Activa FM se mostró molesto por la actitud de algunos vecinos que estando contagiados de Covid-19 y cursando la enfermedad no respetan las medidas de aislamiento obligatorio. Lo mismo sucede, agregó, con quienes son "contactos estrechos".

Indicó que se están realizando los controles, pero se necesita de la colaboración de la sociedad. En tanto, advirtió que si se continúan violando las medidas sanitarias, se publicarán los nombres de quienes están contagiados y contactos estrechos, aun a riesgo de consecuencias legales, para saber "de quien hay cuidarse".

"Hay vecinos que deben realizar el aislamiento por ser contactos estrechos y no lo cumplen. Hemos recibido varias denuncias y hemos tenido que trabajar con la policía", señaló Blengino. "No es algo que queríamos hacer pero observando que las medidas no se están cumpliendo tuvimos que recurrir a a la fuerza policial", agregó.

El jefe comunal, indicó que el aislamiento no se está produciendo "tanto en contactos estrechos, como en algunos positivos que se negaban" a cumplirlo. "De esa manera nunca se cortará el brote y mientras tanto tenemos los reclamos de vecinos que se están cuidando, lo vienen haciendo durante toda la pandemia, y ven que ha sido en vano ya que por culpa de unos pocos", se está colocando en riesgo a toda la población, expresó.

"Estamos en una población que se puede controlar, sabemos que en las ciudades grandes es difícil, pero aquí lo podemos hacer, hay que ser solidarios con los vecinos que se están cuidando y que no quieren contagiarse, respetemos estas medidas", solicitó. "Cada uno sabe cuál es el cuidado y el aislamiento que debe cumplir. Hace más de un año que estamos en pandemia y creo que hemos aprendido lo que debe hacerse y lo que no", dijo.

Blengino, apeló a la responsabilidad para no "estar persiguiéndolos con la policía". "Incluso nos veremos obligados a publicar los datos de quienes son los positivos (contagiados) y quienes son los (contactos) estrechos, lo que no queremos hacer, porque hasta corremos el riesgo de tener un problema legal, pero si esta situación continúa", se hará, advirtió. "Para que los vecinos sepan de quienes nos tenemos que cuidar", apuntó.

Consideró que sería "algo totalmente descabellado pero la falta de respeto de algunos nos ponen en esta situación que nos incomoda a todos". "Uno no quiere ni discriminar ni compartir información pero a veces tenemos que actuar con rigor para que se respeten las medidas", expresó Blengino. Recordó que él mismo pasó por el Covid-19, debiendo estar aislado con su familia, respetando el aislamiento "como cualquiera".

Reiteró que si las medidas no se cumplen, se complicará a toda la población, "sobre todo a las personas de riesgo". "No se tiene en cuenta que los adultos mayores o quienes tienen alguna otra patología corren riesgo de muerte", manifestó. Agregó que se están realizando los controles necesarios. "Estamos con recursos humanos y económicos, por eso pedimos la colaboración, que seamos respetuosos ante esta situación", solicitó Blengino.