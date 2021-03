El fin de semana, sin "boliches", no se informaron de "fiestas clandestinas" en Río Tercero

La policía y el municipio, informaron que no se reportaron "fiestas clandestinas". En el informe policial se informó que en el Paseo del Riel, se percibió "una marcada presencia de jóvenes". Ante la consulta de este sitio de noticias, se indicó que cuando se les solicitó que debían marcharse del lugar, lo hicieron sin ocasionar problemas.

El fin de semana, fue el primero luego del verano, sin "boliches", en su modalidad como restobares, autorizados por el municipio. Con el ascenso de contagios de las últimas semanas se decidió que los mismos cerraran. La preocupación era que se realizaran "fiestas clandestinas", algo que según lo informado, no sucedió.

Se dispuso de un operativo en diferentes sectores informó la Departamental Tercero Arriba de la Policía de Córdoba.

Según se informó en las últimas horas del día viernes, se dio comienzo a un Operativo saturación, en donde se contó con un número importante de móviles y Personal Policial. Todo esto en función al cierre de los locales bailables en la ciudad y previendo un aumento de las reuniones sociales.

El operativo -prosigue-, fue en sectores de barrios Parque Monte Grande y Monte Grande, la Plaza Esperanza, en donde se realizó un relevamiento del lugar y charlas con vecinos. Allí se habló sobre la problemática de juntadas en el sector. También se recorrió el Paseo del Riel. Se percibió, informó la policía, una marcada presencia de jóvenes.

"Se les informó a quienes estaban en el Paseo del Riel que no podían reunirse, porque no se respetaba el distanciamiento social y era un riesgo de contagio. Se retiraron del lugar, sin plantear problemas", indicó el responsable de la comisaría de Río Tercero. Víctor Botta. Señaló que el mensaje para los jóvenes, no sólo es que pueden contagiarse ellos, "sino llevarlo a sus familias". "En eso se enfatiza", indicó a este sitio de noticias.

El operativo, señaló el jefe policial, se desarrolló entre el viernes y sábado. Otro de los lugares en donde se realizó fue en el Balneario Municipal. Tampoco se presentaron mayores inconvenientes. Allí, se procedió al control de personas y motocicletas, en donde se percibió la presencia de jóvenes de otras poblaciones. "Podemos señalar que los controles son efectivos. Fue un fin de semana tranquilo", concluyó Botta.

Por su parte, el secretario de Seguridad Municipal, Miguel Canuto, destacó que no se detectaron "fiestas clandestinas". "Eso es para destacar, porque era lo que nos preocupaba. Fue un fin de semana tranquilo realmente", indicó el funcionario municipal, coincidiendo con el jefe policial.

Agregó que las medidas comienzan a tener su efecto. "Más allá de las mismas, lo importante es que la sociedad tome conciencia. Es la única manera de que podemos evitar que sigan subiendo los contagios", indicó Canuto.

Una de las modalidades para lograr que se lleve colocado el barbijo, que se implementó la pasada semana, consistió en la utilización de un megáfono por parte del personal municipal que recorre la ciudad, recordándoles a quienes no lo llevan colocado, que deben utilizarlo. "Todo sirve, eso también", dijo Canuto.