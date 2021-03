Liga Regional de Fútbol: todo lo que dejó la competencia de la “B”

Con el retorno oficial después de más de 20 años del representativo de Colonial Almada a la Liga Regional Regional Riotercerense de Fútbol, el sábado por la tarde se completó la segunda fecha de la fase clasificatoria del torneo de la divisional ascenso de la LRRF.

No fue bueno el debut de Sportivo Almada ya que perdió por la mínima diferencia en la visita que concretó en la cancha de los “Tigres” del Deportivo Libertad de Hernando.

En tanto, tras jugarse el segundo capítulo de la “B”, en la Zona Llano el único líder e invicto es Libertad, ubicándose detrás y a solo un punto tres equipos, entre ellos Deportivo Casino de Río Tercero que el viernes pasado en su estadio se recuperó al ganarle a Atlético Estudiantes de Hernando, uno de los siempre candidatos a volver al círculo superior de la LRRF.

Por su parte, la Zona Sierra tiene como líderes a Atlético Talleres de Berrotarán y Náutico Fitz Simon de Embalse. En la segunda fecha, la “T” de la localidad de sur fue muy contundente y con una goleada no perdonó a Argentino Colonial de Los Cóndores, mientras que los embalseños se quedaron con uno de los clásicos del Valle de Calamuchita tras superar a Sportivo La Cruz.

La síntesis de la fecha

La síntesis completa de lo que ocurrió el fin de semana (hubo partidos viernes, sábado y domingo), es la que a continuación se detalla:

Zona Llano

Deportivo Casino 1 (PT, 12m Pablo Maldonado) – Atlético Estudiantes 0. Árbitro: Martín Daniluk. 3° división: Estudiantes 4 a 0.

Cultural Unión 1 (ST, 5m Rodrigo Candiano) – UDCISA 1 (ST, 18m Axel Salgado de penal). Árbitro: Diego Dragonetti. Expulsados: ST, 2m Tomás Pereyra (U) y 7m Rafael Naldini (CU). 3° división: UDCISA 2 a 0.

Deportivo Libertad 1 (ST, 9m Germán Arcando) – Sportivo Almada 0. Árbitro: Esteban Ceballos. 3° división: 1 a 1.

Zona Sierra

Náutico Fitz Simon 3 (PT, 16m Lucas Curbelo; ST, 39m Jeremías Zenón y 48m Gustavo Lima) – Sportivo La Cruz 1 (ST, 32m Diego Garay). Árbitro: Maximiliano Campos. 3° división: Sp. La Cruz 2 a 1.

Atlético Talleres 4 (PT, 12 y 16m Sebastián Ibáñez; ST, 30m Nicolás Armoa y 39m Alejandro Ibáñez) – Argentino Colonial 0. Árbitro: Fernando Valdéz. 3° división: Talleres 1 a 0.

Atlético Almafuerte 2 (PT, 35m Leandro Ortíz; ST, 13m Alex Jara de penal) – Náutico Rumipal 2 (ST, 2m Mariano Paz y 38m Facundo Suárez de penal). Árbitro: Gonzalo Ludueña. 3° división: 1 a 1.

Libre: Social y Deportivo de Villa General Belgrano.

Posiciones 1° división Zona Llano: Dep. Libertad 4 puntos; Atl. Estudiantes, Atl. Unión y Dep. Casino 3; UDCISA 2; Cultural Unión y Sp. Almada 0. Zona Sierra: Atl. Talleres y Náut. Fitz Simon 4 puntos; Arg. Colonial 3; Náutico Rumipal, Villa Gral. Belgrano, Atl. Almafuerte y Sp. La Cruz 1.

Posiciones 3° división Zona Llano: Atl. Estudiantes y UDCISA 6 puntos; Dep. Casino 3; Sp. Almada y Dep. Libertad 1; Cul. Unión y Atl. Unión 0. Zona Sierra: Atl. Almafuerte, Sp. La Cruz y Atl. Talleres 4 puntos; Náut. Fitz Simon 3; Náutico Rumipal 1; Villa Gral. Belgrano y Arg. Colonial 0.

Próxima fecha (tercera) Zona Llano: Atl. Estudiantes vs. Atl. Unión, Sp. Almada vs. Cul. Unión y UDCISA vs. Dep. Casino. Libre: Dep. Libertad. Zona Sierra: Náut. Rumipal vs. Atl. Talleres, Arg. Colonial vs. Náut. Fitz Simon y Sp. La Cruz vs. Villa Gral. Belgrano. Libre: Atl. Almafuerte.