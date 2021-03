Liga Regional de Fútbol: los “Patos” almafuertenses se sumaron a la punta del “Apertura” de la “A”

Sportivo Belgrano de Almafuerte, suma 10 puntos, está invicto, al igual que el Centro J. Agrario de Corralito y Atlético Independiente de Hernando en el Torneo “Apertura” 2021 del círculo superior de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol.

Los tres son escoltados por Vecinos Unidos de Río Tercero, hasta el momento el mejor clasificado de los cuatro clubes de la ciudad. Los “Leones” de barrio Castagnino llegaron a los nueve puntos tras un memorable partido que disputó el viernes pasado frente a Deportivo y Biblioteca de Villa del Dique.

En ese encuentro hubo 10 goles. Los de Río Tercero se impusieron por 6 a 4. A la victoria de Sp. Belgrano, en la noche del domingo también por la cuarta fecha se sumó el valioso triunfo de visitante que logró Atlético Río Tercero en Elena. Ahora los “Piratas” esperarán el próximo fin de semana a su tradicional rival Sportivo 9 de Julio, reeditándose de esa manera un nuevo superclásico riotercerense.

El resumen y las posiciones

Estadísticamente, lo que ocurrió el pasado fin de semana es lo que a continuación Tercero Río Noticias da a conocer:

Sportivo Belgrano 3 (PT, 15 y 20m Evair Magnini, 45m Eduardo Mascanfroni) – Deportivo Huracán 0. Árbitro: Fernando Rekers. 3° división: 1 a 1.

Recreativo Elenense 0 – Atlético Río Tercero 1 (PT, 44m Rodrigo Pavón). Árbitro: Alexis Carranza. Expulsados: ST, 37m Jonathan Sayago (RE) y 40m Nicolás Leguizamón (CART). 3° división: Elenense 3 a 2.

Centro J. Agrario 1 (PT, 45m Nicolás Silva) – Dep. Independiente 1 (ST, 45m Leonardo Sandrone). Árbitro: Juan Arce. 3° división: Agrario 3 a 2.

Deportivo Italiano 1 (PT, 20m Marcos Rodríguez)- Atlético Independiente 1 (PT, 6m Facundo Fissore). Árbitro: Leandro Galarza. 3° división: Italiano 3 a 2.

Vecinos Unidos 6 (PT, 2m Nicolás Pazzelli, 4m Matías Fonseca de penal, 8m Tomás Rodríguez, 45m Marcelo Watt en contra; ST, 9m T. Rodríguez y 46m Daniel Díaz) – Dep. Villa del Dique 4 (PT, 34m Robertino Moscetta y 44m Alan Pizarro de penal; ST, 22m Maximiliano Nievas y 28m Nicolás Rodríguez). Árbitro: Gabriel Vélez. 3° división: V. Unidos 2 a 0.

Sportivo 9 de Julio 0– Belgrano FC 0. Expulsado: ST, 15m Javier Arias (BFC). Árbitro: Gastón Monsón. 3° división: “9” 2 a 0.

Atlético Ascasubi 2 (PT, 16m Uriel Dagorret; ST, 45m Daniel Oga) – Juventud Alianza 1 (ST, 28m Ezequiel Ferragutto). Árbitro: Evelin Luján. 3° división: Ascasubi 1 a 0.

Posiciones 1° división: Sp. Belgrano C. J. Agrario y Atl. Independiente 10 puntos; V. Unidos 9; Rec. Elenense y Atl. Ascasubi 7; Atl. Río Tercero 6; Sp. 9 de Julio y Dep. Independiente 4; Belgrano FC, Juv. Alianza y Dep. Huracán 3; Dep. Italiano 2; y Dep. Villa del Dique 0. -Posiciones 3° división: Atl. Ascasubi 12; Rec. Elenense y Sp. 9 de Julio 10; C. J. Agrario 9; Dep. Italiano 8; Dep. Independiente 7; Atl. Río Tercero y V. Unidos 6; Sp. Belgrano 5; Dep. Huracán 2; Dep. Villa del Dique, Atl. Independiente y Belgrano FC 1; y Juv. Alianza 0.

Próxima fecha: Atl. Río Tercero vs. Sp. 9 de Julio, Atl Independiente vs. Centro J. Agrario, Dep. Huracán vs. Dep. Italiano, Belgrano FC vs. Atl. Ascasubi, Dep.Villa del Dique vs. Sp. Belgrano, Dep. Independiente vs. Rec. Elenense y Dep. Huracán vs. Dep. Italiano.