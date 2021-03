Marcos Jaime, el riotercerense que es arquero en la Selección Argentina de Talla Baja

Marcos Daniel Jaime es riotercerense y arquero. El joven de 26 años forma parte de la Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja. Además de prepararse para una Copa América, también su objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que, además, practica la disciplina de lanzamiento de bala entrenado por "Memo" Mores. Marcos, es otro de quienes fundamentan que Río Tercero sea la "Capital Nacional del Deportista".

No importa que tan alto estén tus sueños... lo importante es el esfuerzo y el empeño que pongas en alcanzarlos. Cuando más lo intentes, más cerca estarás de lograrlo. Las personas de baja estatura, talla baja o personas con Acondroplasia de Argentina nos hemos unido tras este proyecto, que queremos compartir con todos las países , señala el Facebook de la selección, que es avalada por la AFA y es impulsada por la Asociación de Talla Baja.

La Argentina, además, es miembro de la Federación Internacional Futbol Talla Baja FIFTB. Con una capacidad diferente, son millones las personas que, en este caso, a través del deporte, en sus diferentes disciplinas, no solo se ganan sino que luchan por la inclusión. El fútbol, es una de las maneras también de lograr ese objetivo. Ya se está en ese camino.

Marcos desde niño juega al fútbol. Es de barrio Cerino y su puesto, como está señalado, es el arco. Convocado a la selección es, además, la gran oportunidad, el orgullo y también el desafío de representar a su país. Para ser integrante del representativo argentino, quienes lo integran no deben superar 1,45 metros de estatura. Y según explica, el formar parte de la celeste y blanca, no solo está en jugar bien, sino en una convicción de inclusión.

"Desde chico hago deportes, además también de estar en la jineteada, que es mi gran pasión. Cuando era niño, ya jugaba y lo hice en diferentes clubes. Nunca me sentí discriminado. Jamás. Siempre me apoyaron los otros chicos", recuerda. "Luego me dediqué más a los caballos, a la jineteada, pero no me sentí discriminado nunca", reitera.

"En octubre de 2019, con la selección cordobesa fui el arquero titular de la misma en la Copa Argentina. En ese torneo, fuimos terceros. Y a partir de allí me enviaron la primera notificación por la que fui convocado a la Selección Argentina de Fútbol. En abril de 2020 debíamos jugar amistosos en España, con la selección de ese país, Estados Unidos y otras, pero todo se suspendió por la pandemia", recuerda en diálogo con este sitio.

"Siempre me sentí bien, mis amigos me incluyeron en todo momento. Eso es lo importante, lo que valoro. La inclusión es fundamental en la sociedad. No todos pueden decir lo mismo que yo", reflexiona el deportista riotercerense. "No me molesta que me digan algo por mi estatura, lo acepté, porque esa es mi condición de vida. Me molesta que lo hagan con otros, a los que sí les duele. Con el fútbol se incluye, en esto, sin dudas", agrega Marcos.

La Copa América es el próximo desafío de la selección. Se desarrollará en octubre. Será en Lima, Perú, siempre que la pandemia lo permita. La semana próxima deberá estar en Rosario y luego será en Alta Gracia. "Mi principal objetivo es, además de defender los colores de mi país, representar bien a Córdoba, que esta manera de inclusión siga creciendo, porque el deporte, ya lo dije, es lo que incluye", finaliza el arquero argentino.