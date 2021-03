Preocupa el aumento de contagios de Covid-19 en Los Cóndores

"La verdad que estamos muy preocupados", señaló en diálogo con la emisora Activa FM, el intendente Diego Blengino. "Aprovecho para comunicarle a la población que necesitamos de la colaboración de todos", agregó.

Blengino señaló que aumentaron los contagios de Covid-19 esta semana. "Actualmente tenemos 20 casos activos y en este momento (el jueves por la mañana), estamos realizando 40 hisopados en el centro de salud de los contactos estrechos, en muchos cursos han tenido que suspender las clases y los directivos están muy preocupados también porque no podemos iniciar las clases, no podemos sostener la presencialidad", dijo el jefe comunal.

Con respecto a las escuelas, señaló que no solamente hubo contagios en "el nivel secundario, sino también en el primario". "Esto se debe a las reuniones sociales que no las estamos prohibiendo pero sí estamos exigiendo el cuidado porque estamos desbordados actualmente en el centro de salud", señaló el intendente condorino.

Indicó que el dispensario se reforzó con más médicos "pero así y todo estamos saturados". Reiteró su preocupación. "Porque esto se trasladará a personas de riesgo y adultos mayores, que pueden verse complicados de manera seria en su salud", dijo. Y agregó: "Vemos como nos hemos relajado y no nos estamos cuidando para nada".

Acotó el intendente que se observa que no se utiliza el barbijo, con reuniones sociales cada vez más frecuentes y con mayor cantidad de personas. "Por eso también le hemos pedido a los dueños de los boliches, bares, locales en donde se reúne gente, que empiecen a limitar la capacidad y apliquen el protocolo que nunca deberían haberlo suspendido, con el que fueron habilitados y que nos comencemos a cuidar entre todos", dijo.

Indicó que esas medidas deben cumplirse, porque de lo contrario la situación se "va a tornar incontrolable". Sobre las escuelas, indicó que "varios grados no tienen clases porque hay chicos que dieron positivo". "Queremos la presencialidad, necesitamos la presencialidad, pero también del cuidado de todos", reiteró.

Blengino, enfatizó sobre las reuniones sociales de los fines de semana, en donde "el cuidado es cero, nada, no hemos aprendido nada después de un año de pandemia, en donde la hemos pasado realmente mal, sobre todo muchas familias que lo han sufrido, que han tenido pérdidas" de seres queridos. Recordó que él mismo concurrió a comercios en donde no se está utilizando el barbijo. "No hay más alcohol, distanciamiento", graficó.

Este fin de semana -agregó- se realizarán controles en comercios y locales nocturnos, como así también en la vía publica en el horario de salida en donde se produjeron algunos desórdenes. insistió en que la población debe respetar los protocolos y medidas sanitarias vigentes para evitar que se restrinjan actividades.