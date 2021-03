Canuto dijo que "ya es un ruego" el pedido de cuidados por el Covid-19 en Río Tercero

Visiblemente cansado, cuando nuevamente se incrementan los contagios, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Río Tercero, Miguel Canuto, ante un escenario de distensión en los cuidados por el Covid-19 en un sector de la población, señaló: "No es un pedido, ya es un ruego para que se cuiden por el Covid-19".

Personas sin ningún tipo de protección en su boca y nariz, otras que llevan el barbijo en sus manos, la inexistencia de distanciamiento, reuniones de muchos concurrentes que se multiplicaron, especialmente en la noche. Todo ello muestra la distensión en las medidas preventivas, no en todos, pero si en un sector social importante de Río Tercero.

En las dos últimas semanas aumentaron los contagios. El jueves se registró el número más elevado de hisopados con resultado detectable para el virus Sars Cov 2. Fueron 30 los notificados ese día, algo que no ocurría desde mediados de noviembre cuando se estaba saliendo del denominado "pico" de octubre, además de una curva de crecimiento constante en los denominados "casos positivos activos", que llegaron a los 200 el viernes.

Ante este escenario, complejo, el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Miguel Canuto, señaló que "los contagios habían bajado, pero en ningún momento se anunció que la pandemia había terminado". "Puede que ante la baja de contagios en el verano, muchos pensaron que ya estaba la solución, pero no era así", expresó.

"Ya no es un pedido, es un ruego el que estamos haciendo para que se respeten las medidas sanitarias, que utilicen el barbijo, que mantengan el distanciamiento social, que lo hagan no sólo por ellos, sino también por el resto", dijo Canuto. En ese sentido recordó que hay personas mayores o con factores de riesgo que se cuidan, y un porcentaje de la sociedad que aún no estando entre los denominados grupos de riesgo, también lo hace.

"Imaginen lo que deben sentir esas personas que sí se cuidan, en muchos casos quedándose durante todo este tiempo en sus viviendas, sin poder abrazar a sus familias, cuando escuchan o ven que otras no lo hacen, que ni siquiera llevan el barbijo o están organizando fiestas, sin ningún protocolo", planteó. "Que se cuiden al menos por respeto a esa gente".

El funcionario recordó que ya se trata de una cuestión de conciencia social: "Hace más de un año que estamos trabajando con esto, hay personal que está agotado, no se le puede estar diciendo todo el día que se cuiden, porque no se trata de que sólo pueden contagiarse ellos, sino de llevar un problema al resto de la sociedad".

Recordó: "El ritmo de vacunación es bueno, la gente mayor comienza a estar protegida ante este virus; los docentes, el personal de salud, la policía. Tenemos a más de dos mil personas que recibieron al menos la primera dosis de alguna de las vacunas. Para bajar la letalidad, los médicos, todo parece indicar, con los meses han encontrando tratamientos que pueden ser mejores, eso lo deben decir ellos, por eso el cuidado debe estar ahora más que nunca".

"Seguramente el intendente (Marcos Ferrer) la semana que viene hará algunos anuncios con respecto a la situación actual", anticipó Canuto. Señaló que, a todo esto, en el COE en Río Tercero, existe inclusive una mesa dedicada especialmente al tema de las "burbujas escolares". "Están los que dicen que están cansados, y es real, ahora bien, imaginen como está el personal que todo el día está abocado a la pandemia", dijo el funcionario.

Recordó que también están muy expuestos, aún cuidándose, y muchos, como es su caso, sin estar vacunados pueden resultar contagiados. "Estamos también en las primeras líneas, pero debemos estar en ese lugar, aún sin una vacuna", dijo.

"No se les está pidiendo que se queden encerrados en sus casas, pero sí que miren lo que está pasando en otros países, con una segunda o tercera ola de este virus, no muy lejos, en Brasil, por ejemplo. No es mucho pedir que usen el barbijo, que mantengan la distancia social, que eviten las reuniones masivas", señaló.

Y reiteró que no es una novedad, se percibe en la calle y en muchos lugares como "las medidas sanitarias se distendieron", cuando la pandemia en realidad no se terminó. "No podemos estar en todas partes, diciéndole a cada persona cómo debe cuidarse. Ya conoce como debe hacerlo. Esto es serio y se debe tomar conciencia", concluyó.