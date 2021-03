Río Tercero: malestar por una nota enviada a padres y madres del Jesús María y José

Malestar en madres y padres del Instituto Jesús María y José, generó una nota que se les envió, advirtiendo que si no se está al día con las cuotas y el pago de matrícula, sus hijas e hijos no podrán ingresar al establecimiento el lunes.

La nota que recibieron madres y padres de quienes cursan sus estudios en los diferentes niveles del Instituto Jesús María y José, establecimiento de gestión privada de Río Tercero, generó malestar. En la misma, le informan que aquellos alumnos/as que no hayan regularizado el pago de cuotas 2020 y abonado la matrícula 2021 en su totalidad, antes del (...) viernes 13 de marzo, no podrán ingresar el día lunes siguiente a la Institución.

Ya desde 2020, cuando fue el momento de la inscripción, luego de un año de pandemia, con recursos económicos en muchos de los casos golpeados por la falta de actividad, comenzó el problema. El aumento de la matrícula y las cuotas generaron el reclamo.

"En diciembre subieron el 120 % la matrícula y luego de muchas notas la bajaron solo 20 %. En una reunión informativa nos informaron que las cuotas subirían el 30 %. Luego de lograr la matricula nos avisaron ya iniciadas las clases que la cuota aumentaba el 60 %", indicó a este sitio de noticias una de las madres.

Y agregó que se trata de un "total y absoluto incumplimiento del deber información, aprovechándose otra vez de la buena fe de los padres que confiamos en la palabra empeñada de los representantes legales".

Ahora, como está señalado, se agregó esta nota, advirtiendo que si no se está al día con las cuotas o se adeuda la matrícula de 2021, no se les permitirá ingresar a las alumnas y los alumnos al establecimiento.

El costo de la cuota, además, se les recordó en la reciente nota, será desde abril para el nivel inicial, en la sala de tres años, de 3.800 pesos, mientras que para las salas de cuatro y cinco, de 3.600. Para el nivel primario, en tanto, la cuota será de 3.600 pesos, mientras que para el nivel medio (secundario), se estableció en 3.800 pesos.

"Yo lo puedo pagar, pero también me coloco en el lugar de quienes no pueden hacerlo y debieron salir a pedir dinero", señaló molesta la madre consultada. "Es una vergüenza que, además, se haya advertido que no podrán ingresar las alumnas y alumnos, algo totalmente inaudito, por la situación en la que se coloca a niñas, niños y adolescentes", dijo.

Recordó, además, que muchas familias que no pueden abonar lo adeudado, no enviarán el lunes a sus hijas e hijos al establecimiento para que no queden expuestos en una situación realmente incómoda. Por otra parte, recordó que se elevaron notas por parte de las familias, ya que no se está cumpliendo con la provisión de elementos básicos.

No solamente la persona consultada, recordó que el establecimiento si bien es de gestión privada, no deja de ser público, y debe garantizarse el acceso a la educación como lo establece la Constitución Nacional. "Realmente todo lo que está sucediendo con una institución histórica de la ciudad, es una verdadera vergüenza", concluyó la mujer.