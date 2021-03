El video viral del perro que entró como pidiendo ayuda en una veterinaria de Brasil

El video de un perro, que entró sólo y herido a una veterinaria de Brasil, como pidiendo ayuda, se hizo viral y conmueve en las redes sociales. La secuencia muestra al can ingresando y quedándose en un costado como aguardando para que lo atiendan, algo que finalmente sucedió.

En épocas de redes sociales, tanto los actos de amor por las mascotas, como los perros o gatos, como también los actos de crueldad, a través de videos, comenzaron a viralizarse. Estos ayudaron, claro, a que se tenga mayor conciencia de que los animales, como el caso de los perros, en ocasiones pueden sorprendernos. Y sucedió, efectivamente, una vez más.

Fue lo que ocurrió en una veterinaria de Brasil. El hecho acontenció el pasado 6 de marzo en una clínica veterinaria de Juazeiro do Norte, en Ceará. Llegó un perro y quienes estaban atendiendo encontraron que lo hizo sólo. Nadie había llegado con el mismo al lugar.

El mismo mostraba una herida en una de sus patas. La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad del sitio. Una de las veterinarias se acercó, lo observó y posteriormente se detectó que tenía un problema oncológico, el que ya está siendo tratado en dicho centro. Lo llamativo, además, es que el perro luego de ingresar y ser diagnosticado el problema que tenía, quedándose quieto, es llamado por una de las personas del lugar hacia la parte posterior, en donde están los consultorios. Y allí se dirigió sin escapar.

En el video, puede observarse como el perro se acerca a la puerta de la clínica para animales, ingresa lentamente, como solicitando permiso y se queda allí, esperando. La mujer que lo atendió es la médica veterinaria Dayse Silva. En declaraciones a Globo 1, explicó que pudo haber entrado “porque olfateó la presencia de los animales que están recibiendo cuidados en el centro”. La profesional aseguró que es un perro de "la calle".

“Es de la calle, no tiene dueño, vino aquí solo. Yo miré las imágenes de la cámara que está fuera y lo vi tirado debajo de un árbol momentos antes de entrar”, señaló al medio de Brasil. “Llegó tranquilo, mostró su pata y yo fui a ver qué pasaba", contó Dayse. Agregó que inmediatamente observó que tenía sangre en la zona pélvica.

No obstante, se diagnosticó un problema más grave. "Tiene un tumor venéreo transmisible”, explicó. A lo que se sumó una herida provocada por un clavo. El perro, que sorprendió, no sólo en Brasil, requerirá ahora de estar internado al menos 30 días. Se le realizará quimioterapia y una vez recuperado podrá ser adoptado.

No es nuevo lo sucedido en Brasil. Videos como el viralizado ahora, se pueden encontrar de a cientos en las redes sociales. Es más, puede que hechos como el sucedido con el perro de Brasil y que no están registrados por una cámara, sumen miles y miles. Sólo basta hablar con las personas que los han observado.

En los últimos años, más allá del maltrato que muchos pueden ejercer sobre las mascotas, como los perros, también se comenzó a generar una tendencia mundial a cambiar esa actitud, comenzando a protegerlos.

Se concluye: son animales, que se integran a las familias, fieles, y es notable cuando son maltratados, como delatan su sufrimiento, no sólo el físico. Si bien siempre se indicó que "el perro es el mejor amigo del hombre", tal vez no sea lo mismo, aunque no siempre, a la inversa: que el ser humano sea el mejor amigo del perro.

No obstante, agrupaciones defensoras de los derechos de los animales (que también los tienen), vienen trabajando en generar conciencia en la sociedad de que estos deben ser respetados. Hay hechos, por supuesto, que son aberrantes, en cuanto al maltrato, pero también es real que en algo se está cambiando, aunque resta mucho camino por recorrer aún para terminar con prácticas que no contemplan precisamente esos derechos.

Las denominadas "perreras" (vehículos que cazaban prácticamente a canes en la vía pública) de hace décadas, han quedado en el olvido, y más aún aquellas que se utilizaban con una inusitada crueldad: cerradas a modo de cámaras de gas, depositando a los animales en el interior de una caja sin orificios, adonde iba el humo del escape. Algo cambió. Las mismas ya no existen y, aún con carencias de recursos, se trata de de evitar el abandono, la problemática de los "perros callejeros", impulsándose, además, la "adopción responsable".

En todo caso, como suele citarse, el problema no son los canes vagabundos, sino quienes los abandonan a su suerte, o incluso aquellos que están en la calle y tienen un hogar. Hace algunos años en un informe de Revista Tercer Río, una de las responsables de las entidades protectoras en la ciudad de Río Tercero, señalaba que seguramente el 70 por ciento de los denominados "perros callejeros", provenían de una vivienda y tenían dueños.