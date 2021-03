En el #8M se realizó una marcha por las calles de Río Tercero

En Río Tercero, como en diferentes lugares del país, se realizó una marcha por el #8M en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, adhiriéndose al paro mundial de mujeres en la jornada del lunes. La convocatoria en la ciudad correspondió a ATE, la CTA Autónoma y la organización feminista "Las Nietas de las Brujas".

Más y más mujeres comenzaron a concentrarse en la Plaza San Martín, en el centro cívico de la ciudad en donde se inició la movilización. "Realmente estamos muy conformes con la convocatoria, realmente importante, muy importante", señaló a este medio una de las integrantes de las entidades que organizó la marcha.

La misma partió desde la plaza, recorriendo la Avenida San Martín, luego transitó la arteria céntrica Libertad, para finalizar en la intersección de la misma con Fray Justo Santa María de Oro y Avenida 9 de Septiembre.

Con una remera negra, como se había solicitado que concurrieran a la marcha, en señal de luto, se expresaron consignas en repudio a las violencias machistas.

En los últimos años, se han producido marchas concurridas en la ciudad de las mujeres que vienen reclamando. Esta fue una de las más importantes en cuanto a participación. Si bien no se arriesgaron números en cuánto a las mujeres que participaron, desde quienes organizaron, se coincidió en que la convocatoria fue la que se esperaba o incluso más.

El documento #8M

En el recorrido, la marcha fue deteniéndose en distintas esquinas, en donde se realizaron intervenciones. En el final, se dio lectura a un documento, un manifiesto.

El documento final, fue el siguiente:

Las estadísticas nos cuentan que, cada 30 horas, una mujer es asesinada en Argentina en manos de un femicida. Y esa estadística no cuenta a las travas asesinadas por travas, y esa estadística no cuenta a las tortas asesinadas por tortas. Y esa estadística no cuenta a las que aún logran sobrevivir a la violencia de este sistema patriarcal, a las hartas de denunciar y no recibir respuesta, a las abusadas brutalmente, a las que esperan, en el infierno, una solución, a las que ruegan no ser una mas que engrose la estadística nacional.

Lo que la estadística tampoco cuenta es que detrás de cada número, hay historias , hay madres, hay hermanas, hay hijas, amigas que una vez no volvieron a sus casas, que ni pudieron escapar de la violencia asesina de algún macho.

Tampoco cuenta la estadística, porque parece que no importa, que los asesinos también son hijos, amigos, hermanos, esposos, compañeros de trabajo que, alimentados por el patriarcado, deciden hacer de nuestras vidas un calvario y de nuestras muertes, algo cotidiano.

Y mientras las instituciones nos siguen victimizando y los Estados no se hacen cargo, a nosotras nos matan.

Porque no nos salvan la vida las fotos y los festejos si no las políticas públicas concretas que nos garanticen una vida libre de violencias. Porque es insuficiente postear en redes sociales mensajes anti violencia y gritar con vos firme que van a derribar el patriarcado mientras no se nos escucha, no se atiende a nuestras necesidades, se nos ignora, se nos precariza.

Y se nos estigmatiza, por feministas, por extremistas, por violentas, por locas, por insoportables pero somos nosotras las que sostenemos las redes que nos contienen con nuestros cuerpos y nuestras herramientas. Hacemos nosotras el trabajo que le corresponde al Estado.

Este 8 de marzo, salimos a las calles nuevamente para reforzar que en este día no corresponden los festejos sino sostener la lucha organizada.

Y exigimos

-Reforma judicial con perspectiva feminista.

-Declaración de la emergencia de violencia de género.

-Implementación urgente de la Ley Micaela para todos los agentes estatales.

-Mayor presupuesto municipal, provincial y nacional para atender políticas de género.

-Paridad de género en ámbitos laborales y cupo laboral trans.

¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos!

Las Nietas de las Brujas

ATE

CTA