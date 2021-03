Río Tercero: anulan el juicio en donde fueron absueltos dos policías acusados de provocar un incendio fatal

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ordenó anular el juicio y la sentencia en donde dos policías de Río Tercero resultaron absueltos. Los mismos estaban acusados de incendiar intencionalmente una vivienda en 2014. En el siniestro fallecieron dos personas.

El juicio fue en 2018, resultando absueltos los policías José Ezequiel Vidaurre y Cristian Ahumada. El incendio, como está señalado, ocurrió en la madrugada del 3 de noviembre 2014, perdiendo la vida en el siniestro Mirta Selva (53) y su hijo Alejandro Villalón (20). También resultaron con serias quemaduras otros dos hijos de Selva. El incendio se produjo en la vivienda ubicada en la calle San Miguel del barrio Belgrano en Río Tercero.

El proceso oral y público que ahora fue anulado por el órgano máximo de la Justicia Provincial, fue bajo la modalidad de jurado popular. Como está señalado, la Cámara del Crimen de los Tribunales de Río Tercero había resuelto en decisión unánime con el jurado popular, absolver a los policías acusados de provocar el incendio.

El tribunal de aquella sentencia estaba conformado por Guarania Barbero, Marcelo Ramognino y Alejandro Argüello, además de 12 jurados populares. La instrucción de la causa había estado a cargo de la entonces fiscal de Instrucción, Andrea Heredia Hidalgo. El fiscal de cámara del proceso oral y público, fue Gustavo Martín.

El abogado Carlos Pajtman, letrado defensor en aquellos debates de José Ezequiel Vidaurre, en declaraciones a la emisora FM Sol, señaló: "Ayer (por el jueves) recibimos una cédula de notificación del TSJ, en donde hace lugar a la casación interpuesta por la fiscalía de Río Tercero, sostenida por el fiscal general de la Provincia", señaló.

"El TSJ decidió anular el juicio, entendiendo que habría una discusión sobre la valoración de la prueba. Por lo tanto, es como si este juicio no hubiera ocurrido, como si los jurados populares no hubieran pensado, como si el tribunal no se hubiera expedido", dijo.

El letrado consideró que "es el peor de los escenarios". Consultado si es "común" este tipo de decisiones del TSJ, respondió: "La verdad que es algo que no vemos muy seguido pero hay que respetar las leyes, la institución de la Justicia, los sistemas procesales".

El abogado de Vidaurre, prosiguió: "Tenemos que estar a lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, que corresponde anular todo el juicio y tenemos que acatarlo. Vivir en sociedad implica acatar las leyes, esto no es lo habitual, pero sucede".

Pajtman señaló que debe analizar más en profundidad la resolución. No obstante señaló que de la primera lectura se desprende que hubo "pruebas que no fueron valoradas".

"Sin embargo muchos dicen que los jueces eligen que prueba es de importancia y cual no lo es. Acá dice que hay pruebas de importancia que deberían haber sido valoradas. Por lo que veo, no existe mucha variación a todo lo que se planteó y me parece que quien estuvo en el debate no dudaría de que la sentencia fue justa y clara", consideró el letrado.

Dijo que no se conoce si quienes habían sido absueltos deberán esperar en libertad o no la instancia de otro proceso. "No lo sabemos porque volvemos a juicio, no conocemos que Tribunal será (...), tendrá que elegirse, no sé si se sorteará, cómo será el mecanismo", señaló.