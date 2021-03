Una Construcción colectiva de "Palabras a cielo abierto" por Río Tercero

Tiembla un pueblo, se llena de terror, / explota en un sentido dolorosamente literal. / Alguien eligió su propia impunidad y Río Tercero tuvo que pagar las consecuencias. Así comienza el texto publicado por "Palabras a Cielo Abierto".

Se trata de un grupo de personas que se reúnen en Córdoba, como lo señalan en su espacio de las redes sociales Facebook e Instagram, para llevar adelante Una charla en público. Indican: Nos preguntamos, conversamos, leemos, reflexionamos, debatimos.

Es habitual que en Río Tercero se escriba sobre lo sucedido y las sensaciones del presente sobre aquella barbarie. No lo es tanto, cuando esa construcción de palabras llega desde otros lugares, elaboradas por quienes no estuvieron en la ciudad cuando sufrió el atentado del 3 de noviembre de 1995. Esta es una de esas excepciones.

Más allá de lo periodístico, es desde el arte, en palabras, para no olvidar lo sucedido, el continuar construyendo memoria no sólo en la ciudad, sino en el resto del país. Así es que llegó este escrito a Tercer Río Noticias.

Dodecafónica del 25 de febrero de 2021

Construcción colectiva de Palabras a Cielo Abierto

Rio III. Sumando Memoria

Así como en Río Tercero, así ocurre cada día

volando por los aires, los sueños, las alegrías,

pero también las penas y las heridas …

La vida se reconstruyó en Córdoba

Y también se reconstruye cada átomo,

de cada ser, de cada víctima …

Revivimos la memoria

en la canción que nos une y sembramos vida.

Una vida sin memoria es apenas un segundero oxidado y ruin.

Las esquirlas se asemejan a las dagas que escupís con las palabras.

El epicentro del caos estalla afuera pero se origina adentro, porque el silencio premeditado es un arma vil.

No se sabe si tu sórdida ausencia, pesa más o menos que las secuelas heredadas de ese par de manos mancas y sucias, de cartón.

Ni la muerte quiso hacer de garante a la justicia incrédula, los gusanos, te corroen y te comen una y otra vez los espacios vacíos.

Pero el recuerdo no se mata y estas voces no dan tregua: resistir ha sido siempre la victoria de los pueblos.

Si el miedo nos invade, la hipocresía nos mata.

El dolor nos duerme y la muerte nos llama.

Si las lágrimas son derramadas, el destino es inevitable.

Si cerramos los ojos recordamos el pasado, y los volvemos a abrir rogando que no nos vuelva a pasar.

Recuerdos que lastiman, momentos que no se olvidan.

No, no estuve ahí,

no escuché la explosión, no estuve.

No me hirió ninguna esquirla, no estuve.

No escuché los gritos, no estuve.

No corrí desesperada, no corrí.

Ni te vi correr, no estuve.

Pero hoy estoy, y tengo memoria

y no miro para otro lado.

No te vas impune para mí.

No te vas impune para muchos.

No celebro tu muerte, te recuerdo.

Recordaré siempre.

Te recordaremos siempre...

Como la mano siniestra.

Un mate

con azúcar y peperina,

una tostada

con mermelada,

la dulce cotidianidad.

En ese hogar

como

en tantos otros

el desayuno

espera en la mesa

con el pan

recién horneado.

Las manos de la madre

trenzan la cabeza

de su niña dorada.

El padre se cuelga

al hombro

las mochilas

de cada hijo.

En una esquina

el río se topa

con la primavera.

El aire huele

a jazmines.

A las nueve

de la mañana

los colegios estudian,

los negocios

levantan

las persianas.

Y entre medio...

Un paréntesis,

un agujero negro

aún sin remendar.

Con el coraje

en la piel

salieron

a quitar

los escombros

del camino,

volvieron a empezar.

Río Tercero

un pueblo

por donde la vida

fluye tranquila

apacible.

Pero los demonios

también existen.

Hay un día

una fecha

donde la armonía

estalló

en mil pedazos.

En lo siniestro

se devela la trama

de los miserables.

El traidor ha muerto.

Que su cuerpo

se hunda

en la putrefacta

noche

de los tiempos.

Esquirlas de ingenuidad perversa, de nefasta trayectoria, detonadas por manos cínicas y asesinas, se arrastran sin compasión, contagiando muerte y locura.

¿Basta mover las piedras hasta que las manos sangren

para desocultar la mentira, la impunidad, la impotencia

de abajo de los escombros que ya nadie ve?

¿Basta afilar los dientes para que las palabras que llevan la verdad

muerdan las conciencias?

¿Basta sostener la memoria con la cadencia de unos versos?

Por Susana Carlos, Aldo Balasso, Olga Maccario, Daniel Cacciamani, Fabiana Hak, Malena Rosso Carlos, Cristina Rizzotti, Beatriz Salvetti, Ailin Toso.